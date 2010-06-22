Intel 10 çekirdekli yeni bir işlemci hazırlıyor olabilir

Intel'in yeni nesil Westmere EX işlemcileri arasına 10 çekirdekli model veya modeller katılabilir. Bilindiği üzere Intel'in güncel Hyper-Threading teknolojisi her bir fiziksel çekirdek için çift izlek desteği sunuyor ve işletim sistemi altında örneğin 4 çekirdekli bir model 8 çekirdekli olarak görülebiliyor. Ancak yarıiletken dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Hot Chips konferansı için hazırlanan program listesindeki bir detay, Intel'in 10 çekirdekli yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını akıllılara getiriyor.
Ağustos ayında düzenlenecek etkinliğin konuşmacı programında yer alan bölümde "Westmere-EX: A 20 Thread Server CPU" ibaresine yer veriliyor. Yani her çekirdekte çift izlek (thread) desteği olduğunu düşünürsek, Intel'in 10 çekirdekli sunucu işlemcisi hazırlığında olduğu izlenimi çıkıyor. Intel'in henüz doğrulamadığı bu bilgi çerçevesinde firmanın, 12 çekirdekli Opteron işlemcilerini pazara sunan rakibi AMD'nin çözümlerine karşı çok çekirdekli yeni tasarımlar hazırladığı üzerinde duruluyor.
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İlerde 2 tane işlemci desteği olan anakartlar çıkacak. Xfire-SLi gibi.
günaydın hocam evga classified super record 2' yi arat google dan. asus evga gibi anakart üreticileri zaten uzun yıllardır yapıyor bunu.
bu zaten server işlemcisi son kullanıcıyı ilgilendirmiyor.. daha çok kurumsal müşterileri ilgilendiriyor... oyun oynamak için tasarlanmıyorlar.. sunucu çiftliklerinde kullanılarak ihtiyaç duyulan işlem kapasitesini karşılaması için üretiliyorlar..
uzerinde calistigim oyun simdiden inanilmaz islemci kullaniyor
bu tarz islemciler gelirse islemci sıkıntımda ortadan kalkar