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Intel 10 çekirdekli yeni bir işlemci hazırlıyor olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Westmere EX işlemcileri arasına 10 çekirdekli model veya modeller katılabilir. Bilindiği üzere Intel'in güncel Hyper-Threading teknolojisi her bir fiziksel çekirdek için çift izlek desteği sunuyor ve işletim sistemi altında örneğin 4 çekirdekli bir model 8 çekirdekli olarak görülebiliyor. Ancak yarıiletken dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Hot Chips konferansı için hazırlanan program listesindeki bir detay, Intel'in 10 çekirdekli yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını akıllılara getiriyor.

Ağustos ayında düzenlenecek etkinliğin konuşmacı programında yer alan bölümde "Westmere-EX: A 20 Thread Server CPU" ibaresine yer veriliyor. Yani her çekirdekte çift izlek (thread) desteği olduğunu düşünürsek, Intel'in 10 çekirdekli sunucu işlemcisi hazırlığında olduğu izlenimi çıkıyor. Intel'in henüz doğrulamadığı bu bilgi çerçevesinde firmanın, 12 çekirdekli Opteron işlemcilerini pazara sunan rakibi AMD'nin çözümlerine karşı çok çekirdekli yeni tasarımlar hazırladığı üzerinde duruluyor.


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Miasmus 9 yıl
Bakın buraya yazıyorum:
İlerde 2 tane işlemci desteği olan anakartlar çıkacak. Xfire-SLi gibi.
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Comissar 9 yıl

Miasmus

Bakın buraya yazıyorum:

İlerde 2 tane işlemci desteği olan anakartlar çıkacak. Xfire-SLi gibi.

günaydın hocam evga classified super record 2' yi arat google dan. asus evga gibi anakart üreticileri zaten uzun yıllardır yapıyor bunu.
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Batuist 9 yıl
elhussoo
6/22/2010 Saat: 2:34 PM
sadece %10 luk pc kullanıcısına hitap eder neyleyim 10 çekirdeği

bu zaten server işlemcisi son kullanıcıyı ilgilendirmiyor.. daha çok kurumsal müşterileri ilgilendiriyor... oyun oynamak için tasarlanmıyorlar.. sunucu çiftliklerinde kullanılarak ihtiyaç duyulan işlem kapasitesini karşılaması için üretiliyorlar..
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acbold 9 yıl
şu celeron ile xeon ları bi sevemedim nedense.
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Comissar 9 yıl
abicim nerelere kadar gidecek bu çekirdek olayı çok çekirdek çok transistör çok ısı. 20 çekirdek yerine iyi katkılanmış adam gibi 2 çekirdek yapamıyorlarmı? yoksa yapabiliryorlar da insanlar çok maymun iştahlı olduğundan sırf insanların açgözlülüğünü ve egolarını tatmin edip, ceplerini doldurmak için mi bu çaba. soruyorum siz ey forum ahalisi?
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heatblast 9 yıl
bakalım kaç bin dolar olacak fiyatı
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CeFurkan 9 yıl
benim için cok guzel bir haber

uzerinde calistigim oyun simdiden inanilmaz islemci kullaniyor

bu tarz islemciler gelirse islemci sıkıntımda ortadan kalkar
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