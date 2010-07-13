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Intel: İddialar doğru değil, Celeron devam edecek

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Celeron markasının 2011 ile birlikte emekli edileceğine yönelik haberler bir süredir kulaktan kulağa dolaşmakta idi. Konuyla ilgili olarak bir süre sessiz kalan Intel, beklenen açıklamayı yaparak durumu netliğe kavuşturdu. Çift çekirdekli Atom işlemcilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Celeron markasını sonlandıracağı ve giriş seviyesinde Atom ile Pentium markalarına yoğunlaşacağı öne sürülen Intel, tüm bu iddiaları yalanlayarak, 1998 yılından bu yana pazarda olan Celeron markasının 2011'de de yaşamına devam edeceğini belirtti.

Intel sözcüsü Barry Sum açıklamasında;

"Celeron markasının 2011'de sonlandırılmasına yönelik bir planımız bulunmuyor. Intel Celeron işlemciler, temel bilgisayar ihtiyaçları için düşük maliyetli çözümler olarak yoluna devam edecek." ifadelerine yer verdi.


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brkkyk 8 yıl
ibonline asıl efsane olan celeron 300A idi. p3 500'le kapışabiliyordu.
Ayrıca ben celeron'u intel'in bir serisi olarak biliyordum, ayrı marka olduğunu ilk defa burda duydum :S

Bende bir serisi olarak biliyordum. Haberde yazım yanlışı yapılmış olabilir mi ki acaba..
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egemenism 8 yıl
Kendimi bildim bileli var Celeron

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CrusaderKnight 8 yıl

brkkyk

ibonline asıl efsane olan celeron 300A idi. p3 500'le kapışabiliyordu.



Ayrıca ben celeron'u intel'in bir serisi olarak biliyordum, ayrı marka olduğunu ilk defa burda duydum :S


Bende bir serisi olarak biliyordum. Haberde yazım yanlışı yapılmış olabilir mi ki acaba..


Arkadaşım Intel şirketin adıdır. Celeron markasıdır.
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ikista 8 yıl
ibonline asıl efsane olan celeron 300A idi. p3 500'le kapışabiliyordu.
Ayrıca ben celeron'u intel'in bir serisi olarak biliyordum, ayrı marka olduğunu ilk defa burda duydum :S
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Batuist 8 yıl
zaten olması gerekde oydu... bunlar çok ciddi yer edinmiş markalar.. böyle bir marka oluşturmak için ciddi bir zaman dilimine ihtiyacınız var.. ama zaten hali hazırda olan markaları bir anda çarçur etmek aklı başında bir firmanında yapacağı birşey değildir.. Peki bu dedikoduları kim neden uyduruyor asıl sorulması gereken soru bu olsa gerek??
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aspolat 8 yıl
nvidia dır
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ibonline 8 yıl
öncelerden hatırlarım overclock canavarı celeronları 266 mhz yi 400 de calıştırırdıkda banamısın demezdi p2 lere kafa tutardı vaybe nede cabuk zaman geçmiş celeronun emekliye ayrılacağı söylentileri yayılmış daha bizim emekliye bir ömür var :D
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