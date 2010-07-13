Intel: İddialar doğru değil, Celeron devam edecek

Celeron markasının 2011 ile birlikte emekli edileceğine yönelik haberler bir süredir kulaktan kulağa dolaşmakta idi. Konuyla ilgili olarak bir süre sessiz kalan Intel, beklenen açıklamayı yaparak durumu netliğe kavuşturdu. Çift çekirdekli Atom işlemcilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Celeron markasını sonlandıracağı ve giriş seviyesinde Atom ile Pentium markalarına yoğunlaşacağı öne sürülen Intel, tüm bu iddiaları yalanlayarak, 1998 yılından bu yana pazarda olan Celeron markasının 2011'de de yaşamına devam edeceğini belirtti.

Intel sözcüsü Barry Sum açıklamasında;

"Celeron markasının 2011'de sonlandırılmasına yönelik bir planımız bulunmuyor. Intel Celeron işlemciler, temel bilgisayar ihtiyaçları için düşük maliyetli çözümler olarak yoluna devam edecek." ifadelerine yer verdi.