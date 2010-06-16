Intel, Pentium E6700 işlemcisini son çeyreğe erteledi

Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için son çeyrekte üretime geçmeyi planlayan Intel, güncel ürün gamına yönelik yeni model hamlelerine de devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre, içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte satışa sunulması beklenen çift çekirdekli Pentium E6700 işlemcisi, yıl sonuna (dördüncü çeyrek) ertelendi.

Pentium E660 modelinin kendi segmentinde rekabetçi olduğunu düşünen Intel, E6700'le ilgili planlarını ileriki aylara ertelemeye karar verdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium E6700, 3.2GHz'de çalışacak ve 1066MHz FSB hızını destekleuecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan LGA775 formundaki işlemcinin 100$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara sunulması bekleniyor.