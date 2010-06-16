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Intel, Pentium E6700 işlemcisini son çeyreğe erteledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için son çeyrekte üretime geçmeyi planlayan Intel, güncel ürün gamına yönelik yeni model hamlelerine de devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre, içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte satışa sunulması beklenen çift çekirdekli Pentium E6700 işlemcisi, yıl sonuna (dördüncü çeyrek) ertelendi.

Pentium E660 modelinin kendi segmentinde rekabetçi olduğunu düşünen Intel, E6700'le ilgili planlarını ileriki aylara ertelemeye karar verdi. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium E6700, 3.2GHz'de çalışacak ve 1066MHz FSB hızını destekleuecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan LGA775 formundaki işlemcinin 100$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara sunulması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
lga775'in üzerinden neredeyse iki nesil geçecek ama adamlar hala üretiyorlar... sandybridge mimarisi ise core2 ile nehalem arasındaki farkı veremeyecek gibi görünüyor...
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Elegant Man 9 yıl
intel dual core'leri pentium adıyla tekrardan satışa sunuyor.e6500 ve e6600 da olduğu gibi ürün dual core.core2duo değil.
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TurkishDelight 9 yıl
Bilgi için teşekkürler ama
Öte taraftan üçüncü çeyrekte satışa sunulacağı belirtilen Pentium E6600 ise 3.06GHz'de görev yapacak.
e6600 zaten piyasada değil mi

teknofiyat.com/...
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