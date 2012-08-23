JBL'den Bluetooth destekli Jembe Wireless

Ses sistemleri konusunda başarılı ürünlere imza atan JBL, Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanabilen Jembe Wireless hoparlörlerini tanıttı.





3.5mm kulaklık girişi ile uyumlu tüm cihazlara bağlanabilirken, Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak müzik dinlemenin de keyfine varmanızı sağlıyor.





Kablolu ve kablosuz bağlantı için üründe iki farklı ses teknolojisi sunulmuş. Bluetooth ile bağlanarak müzik yayını yaptığınızda en iyi dinleme tecrübesini sağlayan HARMAN TrueStream teknolojisi aktif oluyor. Kablolu bağlantılarda ise en iyi bass ve en düşük bozulma sunan Slipstream port tekniği hayata geçiyor.





Sese derinlik ve akustik katan powered 2.0 teknolojisi, entegre güç amplifikatörü, JBL Weave tasarımı; üründe sunulan diğer özellikler.





Jembe Wireless, ABD için 99$, İngiltere için 70 pound fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.