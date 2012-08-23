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JBL'den Bluetooth destekli Jembe Wireless

6 yıl
2,5b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses sistemleri konusunda başarılı ürünlere imza atan JBL, Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanabilen Jembe Wireless hoparlörlerini tanıttı.

3.5mm kulaklık girişi ile uyumlu tüm cihazlara bağlanabilirken, Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak müzik dinlemenin de keyfine varmanızı sağlıyor. 

Kablolu ve kablosuz bağlantı için üründe iki farklı ses teknolojisi sunulmuş. Bluetooth ile bağlanarak müzik yayını yaptığınızda en iyi dinleme tecrübesini sağlayan HARMAN TrueStream teknolojisi aktif oluyor. Kablolu bağlantılarda ise en iyi bass ve en düşük bozulma sunan Slipstream port tekniği hayata geçiyor. 

Sese derinlik ve akustik katan powered 2.0 teknolojisi, entegre güç amplifikatörü, JBL Weave tasarımı; üründe sunulan diğer özellikler.

Jembe Wireless, ABD için 99$, İngiltere için 70 pound fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. 

http://www.jbl.com/estore/jbl/us/products/Jembe-Wireless/JBL%20JEMBE%20WIRELESS_JBL_US?skuId=JBLJEMBEBTAM_JBL_US Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
kungi888
Kablolu bağlantılarda ise en iyi bass ve en düşük bozulma sunan Slipstream port tekniği hayata geçiyor.
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git al o zaman !
eğer almıyorsan,
reklamı yapma o zaman !
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kungi888 6 yıl
Kablolu bağlantılarda ise en iyi bass ve en düşük bozulma sunan Slipstream port tekniği hayata geçiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bırakın bu moda trend işlerini yaw
kaç saat dayanabilir ki bataryası
uzun lafın kısası uzun ömürlü ve kaliteli müzik dinlemek için sağlam bir enerji beslemesi gerekiyor.
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