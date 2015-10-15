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JPEG formatına DRM koruması tartışma konusu oldu

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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JPEG formatına DRM koruması tartışma konusu oldu

Günümüzde medya içeriklerini korumak ve kopyalanmasını önlemek adına DRM (Dijital Haklar Yönetimi – Digital Rights Management) adı verilen bir sistem kullanılıyor. Bir çeşit şifreleme sistemi kullanan DRM koruması genelde video, e-kitap, oyun ve müzikler için tercih ediliyor ancak JPEG formatına da uygulanması için çalışmalar yapılıyor. 

Bu amaçla Brüksel'de bir araya gelen JPEG komitesi DRM korumasının genel kullanımdaki JPEG resimlere de entegre edilmesini tartışıyor. Eğer komitenin teklifi kabul edilirse örneğin çevrimiçi bir katalogdan Pinterest hesabınızda resim paylaşmanız veya beğendiğiniz bir resmi sosyal ağlara göndermeniz mümkün olmayacak. 

Hali hazırda resim içeriklerini korumak isteyenlere yönelik JPEG 2000 adında DRM entegreli bir format mevcut. Tıbbi görüntüleme, yayın görselleri veya sinema afişleri gibi içerikler bu formatı kullanabiliyor. 

Toplantıya katılan dijital hakları koruma birliği EFF ise komitenin DRM korumasını JPEG formatına entegre etmesine şiddetle karşı çıkıyor. Birlik; pek çok kesimin JPEG formatında DRM korumasının kullanılmasına destek vermediğini, DRM korumasının aksine orijinal bir içerik üzerindeki adil kullanım gibi yasal haklara da zarar verdiğini ve bir standardı olmadığı için orijinal içeriklerin değerine bir katkı sağlamadığını düşünüyor. 

Facebook ve Twitter gibi görsellerin yoğun olarak kullanıldığı sosyal ağlar resimlerin yüklenmesinden sonra kişisel bilgilere erişimi önlemek adına meta verileri kırparak yayına alıyor. Böylece resmin sahibi kim, lisansı kime ait görülemiyor. DRM sisteminin özellikle bu tarz kullanımlara karşı işe yarayacağı düşünülüyor. 

EFF birliği sosyal ağların meta verileri kırparken kullanıcıların onayını almasının daha iyi olacağını belirtirken, komitenin daha sağlıklı bir kullanım sunabilecek açık kaynak Açık Anahtar Yapısı - PKI platformu üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmasını istiyor.  

https://www.eff.org/deeplinks/2015/10/theres-no-drm-jpeg-lets-keep-it-way?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
hoç boş iş hiç uğraşmasınlar daha iyi
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DH Misafiri 3 yıl
Peki ekran görüntüsü almak diye bir şey var, onu akıl edememişler mi acaba?
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Umutcan 3 yıl
Korumayı otomatik kaldıran yazılımlar çıkacaktır. O da olmasa SS ile her türlü halledilir, DRM sistemi müziklerde bile tutmadı ki resimleri engelleyebilsin...
Kullanıcıyı daha fazla uğraştırmaktan başka işe yaramaz, hiçbirşeyi engelleyemez.
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Virinom 3 yıl
SS alıp croplarız kardeş.
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murdocklawless 3 yıl
print screen + paint
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GenkaNuank 3 yıl
Fotoğrafını çekeriz
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shadowtr 3 yıl
Kaç para ulan bi format
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selmand 3 yıl
Zamanında gif paralı olacaktı sonra png kral oldu.
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kadirirdem 3 yıl
Sacma gerek yok
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alito 3 yıl
Bu tür korumalar JPEG fotmatının popülaritesini düşürecektir. Doğal olarak başka bir formatın tahta oturduğunu göreceğiz. Bu yüzden bence bütün bunlar saçmalıktan ibaret, boşuna uğraşıyorlar.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Boyutu büyük olsa da TIFF kullanırız.
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interwap 3 yıl
Boyutu büyük olsa da PNG kullanırız.
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