JPEG formatına DRM koruması tartışma konusu oldu

Günümüzde medya içeriklerini korumak ve kopyalanmasını önlemek adına DRM (Dijital Haklar Yönetimi – Digital Rights Management) adı verilen bir sistem kullanılıyor. Bir çeşit şifreleme sistemi kullanan DRM koruması genelde video, e-kitap, oyun ve müzikler için tercih ediliyor ancak JPEG formatına da uygulanması için çalışmalar yapılıyor.





Bu amaçla Brüksel'de bir araya gelen JPEG komitesi DRM korumasının genel kullanımdaki JPEG resimlere de entegre edilmesini tartışıyor. Eğer komitenin teklifi kabul edilirse örneğin çevrimiçi bir katalogdan Pinterest hesabınızda resim paylaşmanız veya beğendiğiniz bir resmi sosyal ağlara göndermeniz mümkün olmayacak.





Hali hazırda resim içeriklerini korumak isteyenlere yönelik JPEG 2000 adında DRM entegreli bir format mevcut. Tıbbi görüntüleme, yayın görselleri veya sinema afişleri gibi içerikler bu formatı kullanabiliyor.





Toplantıya katılan dijital hakları koruma birliği EFF ise komitenin DRM korumasını JPEG formatına entegre etmesine şiddetle karşı çıkıyor. Birlik; pek çok kesimin JPEG formatında DRM korumasının kullanılmasına destek vermediğini, DRM korumasının aksine orijinal bir içerik üzerindeki adil kullanım gibi yasal haklara da zarar verdiğini ve bir standardı olmadığı için orijinal içeriklerin değerine bir katkı sağlamadığını düşünüyor.





Facebook ve Twitter gibi görsellerin yoğun olarak kullanıldığı sosyal ağlar resimlerin yüklenmesinden sonra kişisel bilgilere erişimi önlemek adına meta verileri kırparak yayına alıyor. Böylece resmin sahibi kim, lisansı kime ait görülemiyor. DRM sisteminin özellikle bu tarz kullanımlara karşı işe yarayacağı düşünülüyor.





EFF birliği sosyal ağların meta verileri kırparken kullanıcıların onayını almasının daha iyi olacağını belirtirken, komitenin daha sağlıklı bir kullanım sunabilecek açık kaynak Açık Anahtar Yapısı - PKI platformu üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmasını istiyor.

https://www.eff.org/deeplinks/2015/10/theres-no-drm-jpeg-lets-keep-it-way?ncid=txtlnkusaolp00000595