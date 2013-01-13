JVC Kenwood, ahşap hoparlörü ile doğa seslerini oturma odanıza getiriyor





Doğal tabiat ortamlarının insanları stresten arındırdığı ve tabiat seslerinin de ruhu dinlendirdiği bir gerçek. JVC Kenwood, bu fikirden yola çıkarak tüketicilere bir doğa ortamındaymış hissi verecek yeni ses sistemini duyurdu.





12 inç ve 5.3 inç boyutlarında iki farklı versiyona sahip olan ses sistemi, klasik ses iletimi yöntemini kullanmıyor. Sistemin etrafındaki çerçeve sesi titreşimler halinde ileterek en doğal haliyle tüketicilere sunuyor.





Bu bakımdan müzik ve benzeri sesler için yeterli bass seviyesini sunamıyor. Tersine kuş veya çalı sesi gibi tabiat seslerini en iyi şekilde yansıtıyor.





JVC Kenwood, farklı bir abonelik sistemiyle ürünün ses tecrübesini en yükseğe çıkarmayı amaçlıyor. Abonelik ile Takayama ve Morotsuka dağları eteklerinde kurulu mikrofonlar, gerçek zamanlı olarak internet üzerinden uyumlu uygulama yoluyla doğa seslerini ürüne yansıtıyor. Böylece kullanıcı gerçek doğa ortamındaymış hissine kapılıyor.





Ancak bu tecrübe pek de uygun bir fiyata sunulmuyor. Ürünlerden büyük olan yaklaşık 3400$ iken küçük boyutlara sahip sistem ise 680$ civarında. Ses aboneliği için de ekstra bir ücret gerekiyor.

http://ajw.asahi.com/article/economy/technology/AJ201301080015