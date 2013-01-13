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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JVC Kenwood, ahşap hoparlörü ile doğa seslerini oturma odanıza getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Doğal tabiat ortamlarının insanları stresten arındırdığı ve tabiat seslerinin de ruhu dinlendirdiği bir gerçek. JVC Kenwood, bu fikirden yola çıkarak tüketicilere bir doğa ortamındaymış hissi verecek yeni ses sistemini duyurdu.

12 inç ve 5.3 inç boyutlarında iki farklı versiyona sahip olan ses sistemi, klasik ses iletimi yöntemini kullanmıyor. Sistemin etrafındaki çerçeve sesi titreşimler halinde ileterek en doğal haliyle tüketicilere sunuyor. 

Bu bakımdan müzik ve benzeri sesler için yeterli bass seviyesini sunamıyor. Tersine kuş veya çalı sesi gibi tabiat seslerini en iyi şekilde yansıtıyor. 

JVC Kenwood, farklı bir abonelik sistemiyle ürünün ses tecrübesini en yükseğe çıkarmayı amaçlıyor. Abonelik ile Takayama ve Morotsuka dağları eteklerinde kurulu mikrofonlar, gerçek zamanlı olarak internet üzerinden uyumlu uygulama yoluyla doğa seslerini ürüne yansıtıyor. Böylece kullanıcı gerçek doğa ortamındaymış hissine kapılıyor.

Ancak bu tecrübe pek de uygun bir fiyata sunulmuyor. Ürünlerden büyük olan yaklaşık 3400$ iken küçük boyutlara sahip sistem ise 680$ civarında. Ses aboneliği için de ekstra bir ücret gerekiyor. 

http://ajw.asahi.com/article/economy/technology/AJ201301080015 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 6 yıl
Deneyimlemek istediğim bir hoporlör.
Pazar kasalarını anımsattı ama biraz daha modern çizgiler taşıyanı olmuş.
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4Crumby 6 yıl
Bu paraya kendi dogal ortamini kurarsin eve 2kus 1mini selale daha ucuza gelir :D
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halitozbasli 6 yıl
jvc,kenwood aynı firma idi yıllardır ortak isimleride var harmon cardon diye
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__BadblooD__ 6 yıl
Kuş böcek sesi istesem gizlerim ufak hoparlörleri olur biter. Teknoloji iyi güzel ama o kadar para da fazlaymış yurtdışında iyi bir araba fiyatına resmen
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Afyonteam 6 yıl
Bu iki firma birlerstimi ya?
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