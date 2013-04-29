Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JVC, hareketli görüntüleri yakalamak için tasarladığı yeni video kamera modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
3
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
JVC, hareketli görüntüleri yakalamak için tasarladığı yeni video kamera modelini duyurdu
Ürettiği farklı görüntüleme teknolojileri ile adından sık sık söz ettiren JVC, farklı gövde yapısına ve GC-PX100 ismine sahip yeni video kamera modelini duyurdu.
Firma tarafından üst seviye özelliklere sahip olarak hızlı aksiyon ve hareket durumlarında yüksek video kalite ve performansı amacıyla geliştirilmiş olan GC-PX100 video kamera modeli, üzerinde 1/2.3" 12.8 MP BSI arka aydınlatmalı CMOS sensör, 10 kat optik, 16 kat dinamik ve 200 kat dijital yakınlaştırma sağlayan JVC HD GT F/1.2 lens, 3-inç 460 nokta dokunmatik ekran ve gelişmiş görüntü sabitleme teknolojileri yer alan kamera, Full HD MOV 1920x1080/60FPS(40Mbps) iki kanal stereo ses ile video çekimi yapabiliyor.
Elde en rahat kullanım için geliştirilmiş farkı bir gövde yapısına sahip olan  GC-PX100, 110mm x 76mm x 183mm boyutlara ve 590 gram ağırlık ile kullanıcılar karşısına çıkıyor. Beraberinde gelen Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde veri transferi, kamera kontrolü ve farklı çevrimiçi işlemlere izin verebilen model ayrıca 12MP fotoğraflar çekilmesine ve düşük çözünürlüklü de olsa 600FPS çekim hızına ulaşabilme gücüne sahip.
 
JVC, hareketli görüntüleri yakalamak için tasarladığı yeni video kamera modelini duyurdu
Harici elektronik vizör, mikrofon gibi ekstra aksesuarların takılabildiği GC-PX100, çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerinde aktarabiliyor ve akıllı çekim modları ile her zaman kaliteli sonuçların ortaya çıkmasına imkan sağlayabiliyor. Ayrıca miniHDMI portu üzerinden görüntü aktarımı da yapılabiliyor.
Farklı gövde yapısı ve sunduğu özellikler ile dikkat çeken JVC GC-PX100 video kamera modeli, 1000$ fiyat etiketine sahip olarak yurt dışında satılmaya başlanmış durumda. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
 
JVC, hareketli görüntüleri yakalamak için tasarladığı yeni video kamera modelini duyurdu


http://procisioncam.jvc.com/#SPECIFICATIONS Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
dinamik zoom ne oluyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oquzaktas 6 yıl
Türkiye bu kamera gelmiştir. İlgilenmek istiyen Nefan Ticaretten ulaşabilirler

sahibinden.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahattintopaloglu 6 yıl
1000 $ Çok iyi fiyat.
Böyle makinalar bu fiyatlarda TÜRKİYE'de olsa çok iyi satar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim