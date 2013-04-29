JVC, hareketli görüntüleri yakalamak için tasarladığı yeni video kamera modelini duyurdu

Ürettiği farklı görüntüleme teknolojileri ile adından sık sık söz ettiren JVC, farklı gövde yapısına ve GC-PX100 ismine sahip yeni video kamera modelini duyurdu.

Firma tarafından üst seviye özelliklere sahip olarak hızlı aksiyon ve hareket durumlarında yüksek video kalite ve performansı amacıyla geliştirilmiş olan GC-PX100 video kamera modeli, üzerinde 1/2.3" 12.8 MP BSI arka aydınlatmalı CMOS sensör, 10 kat optik, 16 kat dinamik ve 200 kat dijital yakınlaştırma sağlayan JVC HD GT F/1.2 lens, 3-inç 460 nokta dokunmatik ekran ve gelişmiş görüntü sabitleme teknolojileri yer alan kamera, Full HD MOV 1920x1080/60FPS(40Mbps) iki kanal stereo ses ile video çekimi yapabiliyor.

Elde en rahat kullanım için geliştirilmiş farkı bir gövde yapısına sahip olan GC-PX100, 110mm x 76mm x 183mm boyutlara ve 590 gram ağırlık ile kullanıcılar karşısına çıkıyor. Beraberinde gelen Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde veri transferi, kamera kontrolü ve farklı çevrimiçi işlemlere izin verebilen model ayrıca 12MP fotoğraflar çekilmesine ve düşük çözünürlüklü de olsa 600FPS çekim hızına ulaşabilme gücüne sahip.

Harici elektronik vizör, mikrofon gibi ekstra aksesuarların takılabildiği GC-PX100, çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerinde aktarabiliyor ve akıllı çekim modları ile her zaman kaliteli sonuçların ortaya çıkmasına imkan sağlayabiliyor. Ayrıca miniHDMI portu üzerinden görüntü aktarımı da yapılabiliyor.

Farklı gövde yapısı ve sunduğu özellikler ile dikkat çeken JVC GC-PX100 video kamera modeli, 1000$ fiyat etiketine sahip olarak yurt dışında satılmaya başlanmış durumda. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.





http://procisioncam.jvc.com/#SPECIFICATIONS