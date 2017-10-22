Japon teknoloji devi SoftBank 880 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Japon teknoloji devi SoftBank, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile teknolojik çalışmaları ve araştırmaları desteklemek için 100 milyar dolar değerinde yatırım fonu oluşturacağını açıklamıştı. Teknoloji dünyasını hedef alan en büyük yatırım fonlarından olan Vision Fund isimli fona, Suudi Arabistan'dan 45 milyar dolarlık destek gelirken Apple, Qualcomm, Foxconn ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison gibi isimlerin de katkısıyla fon, mayıs ayında 93 milyar dolara ulaşmıştı. Bu dev miktarla WeWork, Slack ve Flipkart gibi yüksek potansiyelli girişimleri destekleyen SoftBank, daha büyük fonlar oluşturmayı amaçlıyor.
880 Milyar Dolara Varan Yeni Yatırım Fonları
Japonya'nın en zengin insanı olan SoftBank CEO'su Masayoshi Son, Japon yayın organı The Nikkei Asian Review'a verdiği röportajda şirketin gelecek yatırım planlarını açıkladı. ''Vision Fund sadece ilk adımdı.'' diyen Son, mevcut fonu yetersiz bulduğunu dile getirdi. Son'un açıklamalarına göre SoftBank, her iki-üç yılda bir Vision Fund'ın devamı niteliğinde olacak Vision Fund 2, 3 ve 4 gibi yeni yatırım fonları oluşturacak. Fonlama kabiliyetini artırmaya çalıştıklarını kaydeden Son, mevcut 10 trilyon yenlik (88 milyar dolar) fonlama kabiliyetlerini önce 20 trilyon yen sonra ise 100 trilyon yene yani yaklaşık 880 milyar dolara çıkaracaklarını açıkladı.
Yapay zeka ve internet üzerinde faaliyet gösteren şirketlere odaklanan Vision Fund'ın devamı niteliğinde olacak yatırım fonlarının da yapay zeka ve nesnelerin interneti alanında çalışmalar yapan girişimleri desteklemesi bekleniyor. Teknoloji dünyasındaki en büyük yatırım hareketini planlayan şirket, uzun yıllar boyunca sürdüreceği yatırım çalışmaları ile önümüzdeki on yıl içinde toplam 1000 şirkete yatırım yapmayı planlıyor.
https://www.recode.net/2017/10/19/16506218/softbank-new-investment-vision-fund-masayoshi-son Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tokyo metropolitan alaninin gdp si turkiyenin tamaminin 2 katina yaklasiyor. 1.5 trilyon dolar. sadece tek sehir. japonya eski japonya olmasada ekonomik anlamda hala cok buyuk bir dev. uzun vadeye yayilsa bile 880milyar dolari tek basina cikartacak bir sirket oldugunu bende sanmiyorum. muhtemelen vakif usulu calisacak. devlet ve diger sirketlerden gelen paralari arastirma gelistirmeye bilime kanalize edecek. akli basinda bir ulkenin yapmasi gerekende budur. keza yapay zekanin yukseliyle bilimsel ve teknolojik ilerleme gecmiste oldugundan cok daha buyuk hizla ilerliyecek. gecmiste cozulemeyen sorulari yapay zeka ile cozmek mumkun olacak. konunun uzmanlari gelecekde 6 aylik ilerleme farkinin bile bugunki 10yillara tekabul edecegini soyluyor. sanayi hatta tarim devrimi kadar buyuk bir devrim kapida. son sanayi devriminin osmanliyi cokuse goturdugunu hatirlatirim. ufukda gorunen firtinaya karsi elde ne var ne yoksa bu alanlara yatirmamiz gerekirken hala insaat ranti uzerinde kolay paranin pesinden kosuyoruz.