Bitcoin on günde yüzde 20 değer kazandı: Ticaret hacmi 100 milyar doları aştı

Dev Şirketleri Geride Bıraktı
Tabi bu yükseliş kendisini dolaşımda olan bitcoinlerin değerinde yani bitcoinin ticaret hacminde de gösterdi. Dün akşam yaşanan yükselişle birlikte ticaret hacmi ilk kez 100 milyar doların üstüne çıkan bitcoin, bu miktarla birlikte ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs ve popüler alışveriş platformu eBay gibi şirketlerin piyasa değerini geride bıraktı. Bu yılın başında bitcoinin toplam ticaret hacminin 15 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek meydana gelen artışın son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Çin, Güney Kore ve Rusya'dan gelen kripto para birimlerinin ticaretini ve kullanımı kısıtlayan duyurulara rağmen bitcoin değerini yükseltmeye devam ederek yatırımcıların yüzünü güldürse de emtia ve dijital varlıkların ticaretinde uzmanlaşmış Octagon Strategy'den Ryan Rabagalia'ya göre bu hızlı yükselişin arkasında son zamanlarda medyanın bitcoin ismini sıkça zikreder hale gelmesi yatıyor. ''Bitcoinde son dönemde yaşanan dalgalanmanın çok sayıda faktöre bağlanabileceğini'' belirten Ryan Rabagalia, medyada bitcoine yönelik şaşırtıcı derecede ilgi olduğunu ve bu ilginin de daha önce bitcoini duyan ancak işin içine girmeyen kişileri etkileyebileceğini kaydetti.
Şu sıralar 6080$ civarında bir değere ve 101.4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan bitcoinin bu değerleri ne kadar koruyabileceği veya artırabileceği bilinmiyor ancak bitcoin mevcut ticaret hacmiyle birlikte kripto para birimlerinin kullanım alanlarının ve kullanıcı sayısının da giderek artabileceğini işaret ediyor.
https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2017/10/20/bitcoins-market-cap-is-now-more-than-100-billion/#4a49e2e02b8b Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuyla alakasız oldu ama o zaman altın yerıne parasını bitcoin'e yatırsaydı sımdı zengın olmuştu. :D
Cebinde 10 lirası olan yatirsa bile zengin olmuştu o kadar paraya gerek yok