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Bitcoin on günde yüzde 20 değer kazandı: Ticaret hacmi 100 milyar doları aştı

Yaklaşık 10 gün önce 5000$ seviyesini ikinci kez geçip yeni bir rekora imza atan bitcoin, çok kısa bir sürede değerini yüzde 20 artırıp 6000$ değerinin üstüne çıkmayı başardı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Ağustos ayından beri yükselişini sürdüren bitcoin, Çin'den gelen haberler yükselişi kısa süreliğine kesse de, yeni rekorlara ulaşmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce, ilk kez eylül ayında aştığı 5000$ sınırını ikinci kez açıp tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan kripto para, çarşamba gününden itibaren tekrar yukarı tırmanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde 6000$ değerini aşarak çok kısa bir sürede değerini yüzde 20 artıran bitcoin bu yılın başından itibaren değerini yüzde 500 artırmış oldu.


Dev Şirketleri Geride Bıraktı 

Tabi bu yükseliş kendisini dolaşımda olan bitcoinlerin değerinde yani bitcoinin ticaret hacminde de gösterdi. Dün akşam yaşanan yükselişle birlikte ticaret hacmi ilk kez 100 milyar doların üstüne çıkan bitcoin, bu miktarla birlikte ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs ve popüler alışveriş platformu eBay gibi şirketlerin piyasa değerini geride bıraktı. Bu yılın başında bitcoinin toplam ticaret hacminin 15 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek meydana gelen artışın son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.


Çin, Güney Kore ve Rusya'dan gelen kripto para birimlerinin ticaretini ve kullanımı kısıtlayan duyurulara rağmen bitcoin değerini yükseltmeye devam ederek yatırımcıların yüzünü güldürse de emtia ve dijital varlıkların ticaretinde uzmanlaşmış Octagon Strategy'den Ryan Rabagalia'ya göre bu hızlı yükselişin arkasında son zamanlarda medyanın bitcoin ismini sıkça zikreder hale gelmesi yatıyor. ''Bitcoinde son dönemde yaşanan dalgalanmanın çok sayıda faktöre bağlanabileceğini'' belirten Ryan Rabagalia, medyada bitcoine yönelik şaşırtıcı derecede ilgi olduğunu ve bu ilginin de daha önce bitcoini duyan ancak işin içine girmeyen kişileri etkileyebileceğini kaydetti.


Şu sıralar 6080$ civarında bir değere ve 101.4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan bitcoinin bu değerleri ne kadar koruyabileceği veya artırabileceği bilinmiyor ancak bitcoin mevcut ticaret hacmiyle birlikte kripto para birimlerinin kullanım alanlarının ve kullanıcı sayısının da giderek artabileceğini işaret ediyor. 


https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2017/10/20/bitcoins-market-cap-is-now-more-than-100-billion/#4a49e2e02b8b Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Babam 2012 yılında 30-40 bin dolar (sattıgı evın parasını) altına yatırmıştı. O yıllar altının ons'u 1600-1700 dolar civarıydı, sımdı ise 1200 - 1300 civarında. Anlayacagınız baya zarar etti. Hala altının ons fiyatının yükselmesini beklıyor, yükseldikten sonra aldığı fiyata satıp parasını kurtarmak ıstıyor ama bu gidişle daha çok bekler. :D
Konuyla alakasız oldu ama o zaman altın yerıne parasını bitcoin'e yatırsaydı sımdı zengın olmuştu. :D
Babam 2012 yılında 30-40 bin dolar (sattıgı evın parasını) altına yatırmıştı. O yıllar altının ons'u 1600-1700 dolar civarıydı, sımdı ise 1200 - 1300 civarında....
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Mianfei 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Babam 2012 yılında 30-40 bin dolar (sattıgı evın parasını) altına yatırmıştı. O yıllar altının ons'u 1600-1700 dolar civarıydı, sımdı ise 1200 - 1300 civarında. Anlayacagınız baya zarar etti. Hala altının ons fiyatının yükselmesini beklıyor, yükseldikten sonra aldığı fiyata satıp parasını kurtarmak ıstıyor ama bu gidişle daha çok bekler. :D
Konuyla alakasız oldu ama o zaman altın yerıne parasını bitcoin'e yatırsaydı sımdı zengın olmuştu. :D

Cebinde 10 lirası olan yatirsa bile zengin olmuştu o kadar paraya gerek yok
12 Angry MenBabam 2012 yılında 30-40 bin dolar (sattıgı evın parasını) altına yatırmıştı. O yıllar altının ons'u 1600-1700 dolar civarıydı, sı...
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mavizaman 1 yıl
bakar bakar ağlarız bu değerleri kaçan balık büyük olur.
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XPerience 1 yıl
Hep ahlar vahlar
Ben de 2011'de üniversitedeyken "birkaç yüz liram olsaydı da alsaydım" diye diye alamdım ve zenginlik fırsatı
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barisguvenw 1 yıl
Ne bitcoinmiş arkadaş. Herkes zamanında alsaydım şimdi trilyonerdim diyor. KArdeşim alsaydın ozaman. Benim işim olmaz sanla parayla falan. bana cash lazım:))
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SEO-Uzmanı 1 yıl
3. dünya savaşı kripto para yüzünden çıkacak !!! yıl 2019 dan sonra !
amerikanın elinde Quantum bilgisayarlar var ve bununla
kripto paranın algoritma şifrelerini çok kolay bir şekilde çözebilir !
bitcoin veya diğer adı her neyse bunlara fazla bulaşmayın !
çünkü bu sanal kripto para sistemi verileri güvenceye alıyor, ama anahtar denilen şifreleri garantisini vermiyor !
yani sanal kripto para krizi nasıl ortaya çıkacak derseniz !
gün gelecek tüm sanal kripto erişim şifreleri geçersiz sayıldığı gün
neler yaşanılır diye düşünürseniz aynen bu yaşanması olası !
gerçek parayla alındığında fiziki rezervlerin %50 si sanallaştırıldığı anda var olan fiziksel elle tutulan paranın alım gücü anında otomatik olarak %50 değer kaybeder !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
H.1440 tarihi miladi 11 Eylül 2018 i gösteriyor !
özetle dünya çapında büyük bir ekonomik krize şimdiden hazır olun !
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10ff 1 yıl
mukemmel bir his veriyor su zikkimin artmasi. Zamaninda oyun icin almistim. Planim yattigindan elimde kaldi coinler. Su anda bir arac parasi rahat ediyor. Biraz daha bekleyip satacagim. Sorun su ki hersey gibi otomobil piyasasida artiyor
Herhalde turkiyedeki en sansli kisilerden biriyim bu bitcoin olayindna dolayi
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Pandemic 1 yıl
Toplasın saflardan paraları sonra bir anda fos...
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MasterLoki 1 yıl
Ben alım satım işi için site bulamadım yoksa girecektim bu işe 2014te.
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Babam 2012 yılında 30-40 bin dolar (sattıgı evın parasını) altına yatırmıştı. O yıllar altının ons'u 1600-1700 dolar civarıydı, sımdı ise 1200 - 1300 civarında. Anlayacagınız baya zarar etti. Hala altının ons fiyatının yükselmesini beklıyor, yükseldikten sonra aldığı fiyata satıp parasını kurtarmak ıstıyor ama bu gidişle daha çok bekler. :D
Konuyla alakasız oldu ama o zaman altın yerıne parasını bitcoin'e yatırsaydı sımdı zengın olmuştu. :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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Mianfei 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Babam 2012 yılında 30-40 bin dolar (sattıgı evın parasını) altına yatırmıştı. O yıllar altının ons'u 1600-1700 dolar civarıydı, sımdı ise 1200 - 1300 civarında. Anlayacagınız baya zarar etti. Hala altının ons fiyatının yükselmesini beklıyor, yükseldikten sonra aldığı fiyata satıp parasını kurtarmak ıstıyor ama bu gidişle daha çok bekler. :D
Konuyla alakasız oldu ama o zaman altın yerıne parasını bitcoin'e yatırsaydı sımdı zengın olmuştu. :D

Cebinde 10 lirası olan yatirsa bile zengin olmuştu o kadar paraya gerek yok
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Tugrul_512bit 1 yıl
Umarım millet bilmeden kendi şifrelerini bitcoinde kırmıyordur.
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