Bitcoin on günde yüzde 20 değer kazandı: Ticaret hacmi 100 milyar doları aştı

Ağustos ayından beri yükselişini sürdüren bitcoin, Çin'den gelen haberler yükselişi kısa süreliğine kesse de, yeni rekorlara ulaşmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce, ilk kez eylül ayında aştığı 5000$ sınırını ikinci kez açıp tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan kripto para, çarşamba gününden itibaren tekrar yukarı tırmanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde 6000$ değerini aşarak çok kısa bir sürede değerini yüzde 20 artıran bitcoin bu yılın başından itibaren değerini yüzde 500 artırmış oldu.





Dev Şirketleri Geride Bıraktı

Tabi bu yükseliş kendisini dolaşımda olan bitcoinlerin değerinde yani bitcoinin ticaret hacminde de gösterdi. Dün akşam yaşanan yükselişle birlikte ticaret hacmi ilk kez 100 milyar doların üstüne çıkan bitcoin, bu miktarla birlikte ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs ve popüler alışveriş platformu eBay gibi şirketlerin piyasa değerini geride bıraktı. Bu yılın başında bitcoinin toplam ticaret hacminin 15 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek meydana gelen artışın son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.





Çin, Güney Kore ve Rusya'dan gelen kripto para birimlerinin ticaretini ve kullanımı kısıtlayan duyurulara rağmen bitcoin değerini yükseltmeye devam ederek yatırımcıların yüzünü güldürse de emtia ve dijital varlıkların ticaretinde uzmanlaşmış Octagon Strategy'den Ryan Rabagalia'ya göre bu hızlı yükselişin arkasında son zamanlarda medyanın bitcoin ismini sıkça zikreder hale gelmesi yatıyor. ''Bitcoinde son dönemde yaşanan dalgalanmanın çok sayıda faktöre bağlanabileceğini'' belirten Ryan Rabagalia, medyada bitcoine yönelik şaşırtıcı derecede ilgi olduğunu ve bu ilginin de daha önce bitcoini duyan ancak işin içine girmeyen kişileri etkileyebileceğini kaydetti.





Şu sıralar 6080$ civarında bir değere ve 101.4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan bitcoinin bu değerleri ne kadar koruyabileceği veya artırabileceği bilinmiyor ancak bitcoin mevcut ticaret hacmiyle birlikte kripto para birimlerinin kullanım alanlarının ve kullanıcı sayısının da giderek artabileceğini işaret ediyor.