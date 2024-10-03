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    OpenAI, tarihin en büyük yatırım turunu tamamladı: Yeniden yapılanma için 2 yıl müddet

    OpenAI gelişmiş yapay zekalar oluşturmak için 6,6 milyar dolar fon toplayarak toplam değerlemesini 157 milyar dolara çıkardı. Ancak aktarılanlara göre şirket kâr amacı güden bir yapıya bürünecek.
    OpenAI, tarihin en büyük yatırım turunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandıran OpenAI, uzun süredir beklenen finansman turunu 157 milyar dolarlık bir değerleme ile tamamladı. Şirket, bu turda yatırımcılardan 6,6 milyar dolar topladı. Bu, tarihin en büyük yatırım turu. Microsoft, Nvidia ve SoftBank gibi teknoloji devleri, Thrive Capital liderliğindeki bu yatırım turuna katılan önde gelen isimler arasında yer aldı. Thrive Capital de 1 milyar dolar yatırım yaptı, hedeflere ulaşılırsa 2025’te aynı tutarda bir yatırım daha yapacak.

    OpenAI hızla büyümeye devam ediyor

    OpenAI’nin hızlı yükselişi, özellikle 2022’nin sonlarında ChatGPT’nin piyasaya sürülmesiyle başladı. Yapay zeka teknolojilerini ana akıma taşıyan bu gelişme, AI altyapısına milyarlarca dolarlık yatırımların yolunu açtı. OpenAI, yeni 6,6 milyar dolarlık fonlamanın daha gelişmiş AI araştırmalarına ve hesaplama kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacağını belirtti.

    Microsoft, OpenAI’ye yaptığı milyar dolarlık yatırımlarla şirketin en önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu iş birliği, Microsoft’un bulut hizmeti Azure’ı güçlendirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

    OpenAI, yalnızca geçen ay 300 milyon dolar gelir elde etti ve bu, geçen yıla göre %1700’lük bir artışı temsil ediyor. Şirketin 2024 yılı için 3,7 milyar dolar gelir hedefi olduğu, 2025'te ise bu rakamı 11,6 milyar dolara çıkarmayı planladığı biliniyor. Ancak tüm bu gelir artışına rağmen, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken Nvidia’nın grafik işleme birimlerine (GPU) yapılan büyük harcamalar, OpenAI’nin 2023’te yaklaşık 5 milyar dolar zarar etmesine neden olacak.

    Öte yandan ChatGPT, dünya genelinde 250 milyon aktif haftalık kullanıcıya ulaştı ve 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ile 1 milyon ücretli Enterprise kullanıcısına sahip.

    Ancak bu büyüme süreci bazı zorlukları da beraberinde getirdi. OpenAI, son dönemde üst düzey yöneticilerinin ayrılmasıyla sarsıldı. Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, geçtiğimiz hafta 6,5 yılın ardından şirketten ayrıldı. Aynı hafta içinde araştırma şefi Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barret Zoph da istifa etti.

    Yeniden yapılanma için 2 yıl süre

    OpenAI, tarihin en büyük yatırım turunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    CEO Sam Altman, bu ayrılıkların şirketin yeniden yapılandırılması planlarıyla ilgili olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Yeniden yapılanma demişken; bir süredir OpenAI’nin kâr amacı güden bir yapıya bürüneceği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre yapılanmanın gerçekleşmesi halinde kâr amacı gütmeyen bölüm ayrı bir varlık olarak kalacak.

    Ancak ortada bazı resmi olmayan ancak güçlü söylentiler de var. Halihazırda firmanın kâr amacı güden kanadı şu anda kâr amacı gütmeyen bir araştırma kurumu tarafından yönetiliyor ve yatırımcı kârları 100 kat ile sınırlandırılmış durumda.

    Axios'un haberine göre, OpenAI iki yıl içinde kâr amacı güden bir şirket olarak yeniden yapılandırılmazsa, yatırımcılar paralarını geri isteyebilir. Geçtiğimiz hafta Reuters, şirketin kamu yararına çalışan bir şirket (Anthropic gibi) olmayı düşündüğünü bildirdi.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/10/02/openai-raises-at-157-billion-valuation-microsoft-nvidia-join-round.html https://www.theverge.com/2024/10/2/24260457/openai-funding-round-thrive-capital-6-billion https://www.inc.com/ben-sherry/openai-just-landed-a-157-billion-valuation/90983597 https://openai.com/index/scale-the-benefits-of-ai/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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