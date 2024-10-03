OpenAI, tarihin en büyük yatırım turunu tamamladı: Yeniden yapılanma için 2 yıl müddet

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandıran OpenAI, uzun süredir beklenen finansman turunu 157 milyar dolarlık bir değerleme ile tamamladı. Şirket, bu turda yatırımcılardan 6,6 milyar dolar topladı. Bu, tarihin en büyük yatırım turu. Microsoft, Nvidia ve SoftBank gibi teknoloji devleri, Thrive Capital liderliğindeki bu yatırım turuna katılan önde gelen isimler arasında yer aldı. Thrive Capital de 1 milyar dolar yatırım yaptı, hedeflere ulaşılırsa 2025’te aynı tutarda bir yatırım daha yapacak.

OpenAI hızla büyümeye devam ediyor

OpenAI’nin hızlı yükselişi, özellikle 2022’nin sonlarında ChatGPT’nin piyasaya sürülmesiyle başladı. Yapay zeka teknolojilerini ana akıma taşıyan bu gelişme, AI altyapısına milyarlarca dolarlık yatırımların yolunu açtı. OpenAI, yeni 6,6 milyar dolarlık fonlamanın daha gelişmiş AI araştırmalarına ve hesaplama kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Microsoft, OpenAI’ye yaptığı milyar dolarlık yatırımlarla şirketin en önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu iş birliği, Microsoft’un bulut hizmeti Azure’ı güçlendirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

OpenAI, yalnızca geçen ay 300 milyon dolar gelir elde etti ve bu, geçen yıla göre %1700’lük bir artışı temsil ediyor. Şirketin 2024 yılı için 3,7 milyar dolar gelir hedefi olduğu, 2025'te ise bu rakamı 11,6 milyar dolara çıkarmayı planladığı biliniyor. Ancak tüm bu gelir artışına rağmen, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken Nvidia’nın grafik işleme birimlerine (GPU) yapılan büyük harcamalar, OpenAI’nin 2023’te yaklaşık 5 milyar dolar zarar etmesine neden olacak.

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Öte yandan ChatGPT, dünya genelinde 250 milyon aktif haftalık kullanıcıya ulaştı ve 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ile 1 milyon ücretli Enterprise kullanıcısına sahip.

Ancak bu büyüme süreci bazı zorlukları da beraberinde getirdi. OpenAI, son dönemde üst düzey yöneticilerinin ayrılmasıyla sarsıldı. Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, geçtiğimiz hafta 6,5 yılın ardından şirketten ayrıldı. Aynı hafta içinde araştırma şefi Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barret Zoph da istifa etti.

Yeniden yapılanma için 2 yıl süre

Tam Boyutta Gör CEO Sam Altman, bu ayrılıkların şirketin yeniden yapılandırılması planlarıyla ilgili olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Yeniden yapılanma demişken; bir süredir OpenAI’nin kâr amacı güden bir yapıya bürüneceği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre yapılanmanın gerçekleşmesi halinde kâr amacı gütmeyen bölüm ayrı bir varlık olarak kalacak.

Ancak ortada bazı resmi olmayan ancak güçlü söylentiler de var. Halihazırda firmanın kâr amacı güden kanadı şu anda kâr amacı gütmeyen bir araştırma kurumu tarafından yönetiliyor ve yatırımcı kârları 100 kat ile sınırlandırılmış durumda.

Axios'un haberine göre, OpenAI iki yıl içinde kâr amacı güden bir şirket olarak yeniden yapılandırılmazsa, yatırımcılar paralarını geri isteyebilir. Geçtiğimiz hafta Reuters, şirketin kamu yararına çalışan bir şirket (Anthropic gibi) olmayı düşündüğünü bildirdi.

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OpenAI, tarihin en büyük yatırım turunu tamamladı