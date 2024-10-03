OpenAI, tarihin en büyük yatırım turunu tamamladı: Yeniden yapılanma için 2 yıl müddet

OpenAI hızla büyümeye devam ediyor
OpenAI’nin hızlı yükselişi, özellikle 2022’nin sonlarında ChatGPT’nin piyasaya sürülmesiyle başladı. Yapay zeka teknolojilerini ana akıma taşıyan bu gelişme, AI altyapısına milyarlarca dolarlık yatırımların yolunu açtı. OpenAI, yeni 6,6 milyar dolarlık fonlamanın daha gelişmiş AI araştırmalarına ve hesaplama kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacağını belirtti.
Microsoft, OpenAI’ye yaptığı milyar dolarlık yatırımlarla şirketin en önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu iş birliği, Microsoft’un bulut hizmeti Azure’ı güçlendirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.
OpenAI, yalnızca geçen ay 300 milyon dolar gelir elde etti ve bu, geçen yıla göre %1700’lük bir artışı temsil ediyor. Şirketin 2024 yılı için 3,7 milyar dolar gelir hedefi olduğu, 2025'te ise bu rakamı 11,6 milyar dolara çıkarmayı planladığı biliniyor. Ancak tüm bu gelir artışına rağmen, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken Nvidia’nın grafik işleme birimlerine (GPU) yapılan büyük harcamalar, OpenAI’nin 2023’te yaklaşık 5 milyar dolar zarar etmesine neden olacak.
Öte yandan ChatGPT, dünya genelinde 250 milyon aktif haftalık kullanıcıya ulaştı ve 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ile 1 milyon ücretli Enterprise kullanıcısına sahip.
Ancak bu büyüme süreci bazı zorlukları da beraberinde getirdi. OpenAI, son dönemde üst düzey yöneticilerinin ayrılmasıyla sarsıldı. Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, geçtiğimiz hafta 6,5 yılın ardından şirketten ayrıldı. Aynı hafta içinde araştırma şefi Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barret Zoph da istifa etti.
Yeniden yapılanma için 2 yıl süre
Ancak ortada bazı resmi olmayan ancak güçlü söylentiler de var. Halihazırda firmanın kâr amacı güden kanadı şu anda kâr amacı gütmeyen bir araştırma kurumu tarafından yönetiliyor ve yatırımcı kârları 100 kat ile sınırlandırılmış durumda.
Axios'un haberine göre, OpenAI iki yıl içinde kâr amacı güden bir şirket olarak yeniden yapılandırılmazsa, yatırımcılar paralarını geri isteyebilir. Geçtiğimiz hafta Reuters, şirketin kamu yararına çalışan bir şirket (Anthropic gibi) olmayı düşündüğünü bildirdi.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/10/02/openai-raises-at-157-billion-valuation-microsoft-nvidia-join-round.html https://www.theverge.com/2024/10/2/24260457/openai-funding-round-thrive-capital-6-billion https://www.inc.com/ben-sherry/openai-just-landed-a-157-billion-valuation/90983597 https://openai.com/index/scale-the-benefits-of-ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.