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Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzay topunun test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzay topunun test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi
Japonya'nın resmi Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzay topu adı verilen sisteminin testlerini başarıyla tamamladı.
2014 yılında fırlatılacak Japon Hayabusa-2 uzay sondası içine monte edileceği belirtilen Space Cannon ya da uzay topu, herhangi bir sorun olmazsa 2018 yılında Dünya ile Mars arasında bulunan "1999JU3" kod aldı göktaşına ulaşacak ve burada Hayabusa-2'den ayrılarak 1.8 Kg ağırlığındaki metal mermisini ateşleyecek. Amacının bütün göktaşını yok etmek değil içerisinde yer alan korunaklı örneklerin araştırılması için bir krater açmak olduğu belirtilen uzay topu sistemi, aldığı örnekleri ise Hayabusa-2’yle beraber tahmini olarak 2020 yılında dünyaya ulaştıracak.

Her ne kadar araştırma için geliştiriliyor olsa da JAXA ajansı hazırladıkları uzay topu sisteminin, dünyaya karşı yapılacak potansiyel tehditlere karşı savunma stratejileri geliştirmek için de faydalı bilgiler elde edebileceğini düşünüyor.


http://www.telegraph.co.uk/science/space/10401177/Space-cannon-to-be-fired-into-asteroid.html Yorum Yaz
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umutaltdag 5 yıl en beğenilen Godolphin
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sen yenisin galiba
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Akstrev 5 yıl
Doğru diyor arkadaş, dünyaya bir şey çarpmaz. Çünkü bir tek Dünya'ya ben çarparım. Korkmasın bu dostumuz, ona iltimas geçeriz.
Canın Acımayacak dünyalı.:D:D:D:D:D:d:d:d
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demo22 5 yıl
Düşünüyorum düşünüyorum dünyaya uzaydan ne zarar verebilir diye bulamıyorum çünkü bulacak birşey yok dünyaya birşey çarpması imkansız o zaman kıyamete gerek kalmazdı yani bu gibi şeyler evrenin uzayın efendisini yok saymaya eş değer şeyler bunlar insanların kendi kendine orgasm olmasından başka birşey değil zararı olabilir ama yararı asla olamaz dünyaya insandan başka hiçbirşey zarar vermiyor insanların birde kendisini haklamaya çalışması iğrenç bize allah dan başka hiçkimse katlanamaz.
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Pandaman 5 yıl
2020'ye kadar ölmez de sağ kalırsak..
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Hasan07-36 5 yıl demo22
demo22

Düşünüyorum düşünüyorum dünyaya uzaydan ne zarar verebilir diye bulamıyorum çünkü bulacak birşey yok dünyaya birşey çarpması imkansız o zaman kıyamete gerek kalmazdı yani bu gibi şeyler evrenin uzayın efendisini yok saymaya eş değer şeyler bunlar insanların kendi kendine orgasm olmasından başka birşey değil zararı olabilir ama yararı asla olamaz dünyaya insandan başka hiçbirşey zarar vermiyor insanların birde kendisini haklamaya çalışması iğrenç bize allah dan başka hiçkimse katlanamaz.

Dünyaya bir şey çarpması imkansız mı? Uzaydan bir zarar verebilecek bir şey yok mu? O zaman uzaydaki milyarlarca meteor, kuyruklu yıldız vs. ne halt ediyor? Dünyaya çarpmamak için özel izinleri mi var? 65 milyon yıl önce dinazorları bir göktaşının silip süpürdüğü kanıtlandı. Daha çok kısa bir süre önce 1908 yılında Sibirya'ya büyük bir gök cismi çarptı. Eğer o cisim Sibirya gibi çok az sayıda insanın yaşadığı bir yer değil de nüfusu yüksek bir bölgeye çarpsaydı neler olurdu kim bilir? Buyrun bahsettiğim olay (Tunguska Olayı): tr.wikipedia.org/...
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PowerPC 5 yıl
Gördüler tehlikeyi hazırlık yapıyor çakallar, milletin haberi yok tabii! 3-5 kodamanı kurtaracaklar :)
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Umutcan 5 yıl
Bilimkurgu dediğimiz filmler yavaş yavaş gerçek oluyor. Daha da geliştikçe tehlikeli meteorları yaklaşmadan imha da ederler.
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Cypon 5 yıl
Battlestar Galactica geldi aklıma yazıyı okuyunca.
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Godolphin 5 yıl
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umutaltdag 5 yıl Godolphin
Godolphin
Forumda inanılmaz sorunlar var lütfen artık bu sorunları giderin.


sen yenisin galiba
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