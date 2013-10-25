Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzay topunun test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi

Japonya'nın resmi Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzay topu adı verilen sisteminin testlerini başarıyla tamamladı.

2014 yılında fırlatılacak Japon Hayabusa-2 uzay sondası içine monte edileceği belirtilen Space Cannon ya da uzay topu, herhangi bir sorun olmazsa 2018 yılında Dünya ile Mars arasında bulunan "1999JU3" kod aldı göktaşına ulaşacak ve burada Hayabusa-2'den ayrılarak 1.8 Kg ağırlığındaki metal mermisini ateşleyecek. Amacının bütün göktaşını yok etmek değil içerisinde yer alan korunaklı örneklerin araştırılması için bir krater açmak olduğu belirtilen uzay topu sistemi, aldığı örnekleri ise Hayabusa-2’yle beraber tahmini olarak 2020 yılında dünyaya ulaştıracak.





Her ne kadar araştırma için geliştiriliyor olsa da JAXA ajansı hazırladıkları uzay topu sisteminin, dünyaya karşı yapılacak potansiyel tehditlere karşı savunma stratejileri geliştirmek için de faydalı bilgiler elde edebileceğini düşünüyor.





http://www.telegraph.co.uk/science/space/10401177/Space-cannon-to-be-fired-into-asteroid.html