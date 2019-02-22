Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf

Uzun bir süredir Ryugu asteroitinin yörüngesinde bulunan Hayabusa 2, bugün örnek toplamak için göktaşının yüzeyine indi. Ryugu, şu anda Dünya'dan yaklaşık 320 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.