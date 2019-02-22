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Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf

Uzun bir süredir Ryugu asteroitinin yörüngesinde bulunan Hayabusa 2, bugün örnek toplamak için göktaşının yüzeyine indi. Ryugu, şu anda Dünya'dan yaklaşık 320 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.
2 ay
7,8b
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12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu'nun (JAXA) geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirdiği Hayabusa 2, uzun süren araştırma sürecinin ardından nihayet bugün göktaşının yüzeyine iniş yaptı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan JAXA, inişin kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini ve Ryugu'dan ilk örnek maddelerin toplandığını duyurdu.

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Hayabusa'nın Ryugu'ya ilk dokunuşu bugün TSİ 02.30 gibi gerçekleşti. JAXA'nın kullandığı ifadelere göre yüzeye temas edilmesiyle birlikte hemen örnek toplama işlemine başlanmış. Asteroitin yüzeyine 5 gram ağırlığında bir mermi ateşleyen Hayabusa, ortaya çıkan maddeleri üzerindeki robotik kol yardımıyla toplamış. Bu işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından ise uzay aracının yüzeyden ayrılıp tekrar yörüngedeki yerine döndüğü belirtiliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Hayabusa 2 proje yöneticisi Yuiçi Tsuda,"Hayabusa'nın inişi kusursuz şartlar altında tam olarak ideal bir şekilde gerçekleşti. Elimize ulaşan veriler uzay aracının normal ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Hayabusa'dan gelen verileri incelemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hayabusa 2'nin Ryugu yüzeyindeki gölgesi. Fotoğraf inişten hemen önce çekilmiş.

Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf

Topladığı örnekleri Dünya'ya getirecek


Bugünkü iniş Hayabusa 2'nin numune toplama görevlerinden yalnızca ilkiydi. Uzay aracı önümüzdeki bir yıl boyunca toplamda iki kez daha örnek toplama girişiminde bulunacak. Bunlardan birisi için JAXA'nın çok ilginç bir planı da var. Japon bilim insanları çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacak. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarmayı planlıyor. Hayabusa2 bu örnekleri robotik koluyla toplayıp sonrasında Dünya'ya getirecek.

Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.


Ryugu'nun yüzeyi Japon bilim insanlarını şaşırttı


Hayabusa2, üç buçuk yıllık uzay macerasının ardından 27 Haziran 2018 tarihinde Ryugu'ya ulaşmıştı. Uzay aracı geride bıraktığımız 8 aylık süreçte göktaşını detaylı bir şekilde inceleyip iniş için en uygun noktaları belirlemeye çalıştı. JAXA aslında ekim-kasım ayı gibi ilk inişi yapmayı planlıyordu ancak yapılan araştırmalarda Ryugu'nun beklenenden çok daha engebeli bir yüzeye sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Hayabusa2 sekiz aylık araştırma süreci sırasında ayrıca göktaşının yüzeyine bazı küçük uzay araçları da indirdi. 1 kilogram ağırlığındaki küçük araçlar 21 Eylül'de Ryugu'ya iniş yapmış ve çok güzel fotoğraflar yakalamıştı. Buradan o fotoğraflara göz atabilirsiniz.
https://www.theguardian.com/science/2019/feb/22/japans-hayabusa-2-successfully-touches-down-on-ryugu-asteroid Yorum Yaz
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Denorath 2 ay en beğenilen whoisata
Anlam hatası var, doğrusu: Bunların hepsi Allah c.c’nun yaratması sayesinde var
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opysium 2 ay
Allahım bizim suçumuz neydi de şu çalışmaları biz yapamıyoruz
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Baholi 2 ay opysium
Şemsiye açmış atalarımız. Hep ondan bunlar.
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mehmetkyc 2 ay
Örnekleri ne yapacaklar sanki halka açık şekilde konuşuyorlar
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Askaparta 2 ay
Dünya gibisi yok.
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Tlg3 2 ay
Geç kaldılar
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10ff 2 ay Tlg3
Bunu diyen de bir Türk... Önce kendine bak.
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whoisata 2 ay
Yalan haber bunların hepsi Allah var
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Denorath 2 ay whoisata
Anlam hatası var, doğrusu: Bunların hepsi Allah c.c’nun yaratması sayesinde var
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firat_kilic 2 ay whoisata
Allah var da sen okuyucusun diğerinin yaptığını okuyup Allahtan bahsediyorsun. Sence Allaha kim daha yakın? Herşeyi bilip hiç bir şeye hiç birşeyini kıpırdatmayan gibisin o bilmeler de diğeri işlem gerçekleştirince söyleniyor... ondan sonra niye biz bu haldeyiz.. o da Allahtan... Farkındalık eğitimi alman lazım. Aldığın verdiğin oksijenin vücüduna girip atmosferde dolaşmasını bile hesap edebilmelisin. Adam o matematikle buradan nereye iniş yaptırıp örnek toplayıp buraya getirecek. ve sen izleyip Allahtan diyeceksin. Yaşayan ölü zombi olmayın abicim... gençleride ısırmayın...
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firat_kilic 2 ay whoisata
Ayrıca Allah kavramını bile araplar bulmuş. Onunda etimilojik köklerini de araştırmamışsındır. El-ilah falan ... Hep ithal ... 0 dan başlarsan adım adım terleyerek ürettiğin tüm değerler sana ait olur... o değerleri bulurken başka yan değerler üretirsin. Sahip çıkarsanda devam eder.. felsefe yap bir de ters felsefe yap... delirmezsen anlarsın. Araplara bu olayın etkisi nedir? ne kazandırıyor ne kaybettiriyor? musa.. isa.. muhammed... Kafa o kadar ileriye gidemiyorsa kısa konuya girip noktayı koyup düşünmeden çıkar gidersin.. yapacağın ihtimaller hesaplanabiliyor... kimsenin arkasına gizlenme Allahın bile. Hiç bir değerin yok tüm düşüncelerin gözüküyor iki kelimende.. // senin burdaki köprüyü bile japonlar yapıyor bizim üçkağıtçılık yüzünden japonun teki köprüde harakiri yapıyor onurdan biz ise adamlara söz verilen ödemeleri yapmıyor uzatıyor vs vs.. sonrada Allah kitaptan bahsediyoruz !!!! NAsıl anlıyorsun? Ruhsal aynaya bak !!! Ruhun var ise.. nasıl yapıcan? Hiç kendinle karşılaşmayı deneyebildin mi? Meditasyon yapabildin mi? Zayıf zayıf sizin ruh diye bildiğiniz kavram bile... halbuki elektromanyetik ölçülebiliyor... bir budist ruhsal olarak neden daha güçlü? demek ki bazı teknikler var fakat sen onlarıda öğrensen gideceğin yol belli o yüzden piyasa mallarına kalmışsın... azınlık çoğunluğa yol gösterir... bir ışığı takip eder gölgeler... azalın birazcık azalın...
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