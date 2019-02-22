İsrailli şirket Ay'a gidiyor! Tarihi anları buradan canlı izleyin (GÜNCELLEME)

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, bu gece uydumuz Ay'a bir gözlem aracı göndermeye hazırlanıyor. Bugün görevle ilgili son güncellemeyi yayınlayan şirket, artık her şeyin hazır olduğunu ve sadece kalkış saatini beklediklerini açıkladı. SpaceIL, başarıya ulaştığı takdirde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.



SpaceIL'nin Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi) ismini verdiği gözlem aracı, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden bugün Türkiye saatiyle 04.45'te (22 Şubat) kalkışa geçecek. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan Beresheet'in Ay'a iniş yapmadan önce yaklaşık bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kalması bekleniyor. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunacak. Sonrasında ise Ay'ın yörüngesine geçiş yapacak ve son olarak 11 Nisan'da tarihi iniş gerçekleşecek.



Yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Beresheet'in Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor. SpaceIL, görevin öncelikli amacının ise İsrailli gençlere bir ilham kaynağı olmak olduğunu söylüyor.



Falcon 9 roketinin kalkış anlarını aşağıdaki pencereden canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu görev aynı zamanda SpaceX'in ilk derin uzay misyonu olacak.

Güncelleme: Falcon 9, Beresheet uzay aracını başarılı bir şekilde yörüngeye taşıdı. Beresheet, 11 Nisan'da Ay'a iniş yapacak. Canlı yayının kayıtlarını aşağıdan izleyebilirsiniz.



Kar amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL, bir grup İsrailli bilim insanı tarafından Google'ın Lunar X Prize yarışmasında yer almak amacıyla 2011 yılında kurulmuştu. Şirket bu yarışmanın son beş finalistinden birisi olmayı başarmıştı ancak bildiğiniz gibi Lunar X Prize, 31 Mart 2018 itibarıyla herhangi bir kazananı olmadan sona erdi.



Ayrıca Bkz. "Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi"

Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu Lunar X Prize, 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı. Kar amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL, bir grup İsrailli bilim insanı tarafından Google'ın Lunar X Prize yarışmasında yer almak amacıyla 2011 yılında kurulmuştu. Şirket bu yarışmanın son beş finalistinden birisi olmayı başarmıştı ancak bildiğiniz gibi Lunar X Prize, 31 Mart 2018 itibarıyla herhangi bir kazananı olmadan sona erdi.Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu Lunar X Prize, 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı.

Yarışma sona erdi ancak görev devam ediyor

Lunar X Prize yarışması sona ermiş olmasına rağmen İsrailli araştırmacılar bunca yıllık emeğin boşa gitmesine izin vermedi. Uzay aracının geliştirme sürecine ara vermeden devam eden SpaceIL ekibi, artık tarih yazmaya çok yakın. Ekibin amacı ise İsrail'i Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke yapıp ülkede bir "Apollo etkisi" oluşturmak.



İsrailli ekip,""Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." ifadelerini kullanıyor.



Ay'a "Zaman Kapsülü" götürecek

Beresheet ayrıca beraberinde Ay'a bir "Zaman Kapsülü" de götürecek. Üç küçük diskten oluşan bu zaman kapsülü içerisinde; İsrail Bağımsızlık Bildirgesi, İsrail ulusal marşı, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar ve İsrailli çocukların çizdiği resimler gibi ülkenin ulusal miraslarını içeren dijital dosyalar yer alıyor.

https://www.businessinsider.com/spacex-israel-moon-mission-launch-spaceil-lunar-lander-2019-2