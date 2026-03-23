Asteroit Ryugu’da yaşamın temel yapı taşları bulundu

Tam Boyutta Gör Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı tarafından 2020 yılında Dünya’ya getirilen 162173 Ryugu asteroidi örnekleri bilim dünyasında yaşamın kökenine dair heyecan verici bulgular sunmaya devam ediyor. Son yayımlanan çalışma, bu uzay kayasının DNA ve RNA’nın temel yapıtaşlarını eksiksiz biçimde içerdiğini doğruladı.

Yaşamın ayak izleri

Araştırmacılar, Hayabusa2 misyonu ile toplanan Ryugu örneklerini uzun süredir analiz ediyor. Önceki çalışmalar daha çok örneklerin kimyasal bileşimine odaklanırken Japon bilim insanları artık adenin, guanin, sitozin ve timin (DNA’ya ait) ile urasil (RNA’ya ait) olmak üzere beş temel nükleotidi tespit ettiklerini açıkladı. RNA bazlarının varlığı ilk olarak 2023’te kaydedilmişti ancak bu yeni çalışma hem DNA hem RNA için eksiksiz bir genetik seti ortaya koyuyor.

DNA ve RNA, Dünya üzerindeki yaşam formları için kritik öneme sahip. Hücrelerde protein üretimini yönlendiren talimatları depolayan ve bu talimatların uygulanmasını sağlayan mesajcılar olarak görev yapıyorlar.

Panspermia hipotezi yeniden gündemde

Tam Boyutta Gör Ryugu’daki bulgular, bu yapıtaşlarının Dünya’ya ulaşmadan önce uzayda var olabileceğini ve yaşamın tohumlarının uzaydaki gök cisimleriyle gezegenlere taşınmış olabileceğini savunan panspermia hipotezinin olasılığını yeniden gündeme getiriyor. Panspermia, en temel haliyle yaşamın Dünya’da kendiliğinden oluşmak yerine meteorlar, kuyruklu yıldızlar veya kozmik tozlar aracılığıyla evrenin başka yerlerinden taşınarak dünyamıza ulaştığını öne süren bir hipotez.

Japon araştırmacılar, Ryugu örneklerini daha önce incelenen diğer asteroit ve meteorit örnekleriyle de karşılaştırdı. 2025 yılında NASA, Bennu asteroidinin yaşam için gerekli beş nükleotidi içerdiğini açıklamıştı. Benzer şekilde 1864 yılında Fransa’da düşen Orgueil meteoriti ve 1969’da Avustralya’da düşen Murchison meteoriti de bu temel genetik yapıtaşlarını barındırıyordu.

Yeni çalışma, özellikle karbon açısından zengin C-tipi asteroitlerin, Dünya’nın prebiyotik kimyasal karışımının dönüşümünde önemli rol oynadığını vurguluyor. Güneş Sistemi’ndeki asteroitlerin yaklaşık %75’ini oluşturan C-tipi asteroitler, çoğunlukla asteroid kuşağının dış sınırında yer alıyor.

Ancak İspanyol astrobiyolog Cesar Menor Salvan, Ryugu analizinin yaşamın uzayda başlamış olduğunu kanıtlamadığını belirtiyor. Japon araştırmacılar, bu organik moleküllerin evrenin herhangi bir yerinde prebiyotik koşullar altında oluşabileceğini doğruladı. Çalışma ayrıca amonyak üzerine de dikkat çekici bir bulgu içeriyor. Ryugu örneklerindeki amonyak ile nükleobazlar arasındaki korelasyon, genetik moleküllerin bu ilkel ortamda nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları sağlayabilir. Bu keşif, yaşamın temel taşlarının sadece Dünya’da değil, evrensel ölçekte de var olabileceğini düşündürüyor ve astrobiyoloji alanında yeni araştırmalara kapı aralıyor.

