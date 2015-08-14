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Japonya, sarhoş metro yolcularını güvenlik kamerasıyla ayırt edecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Japonya, sarhoş metro yolcularını güvenlik kamerasıyla ayırt edecek
 
Sarhoş insanların problem problem yarattığı tek ulaşım alanı araç trafiği değil. Metro ve tramvay gibi tehlikeli olabilecek toplu ulaşım araçları da kimi zaman bu probleme dahil olabiliyor. Japonya ise bu konuyla savaşmak için teknolojiyi kullanmayı tercih etmiş.
Ülkede 2013 yılında raylı araçlar 221 insana çarparken bu kazaların %60'ının sarhoş insanlar nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. JR West demiryolu şirketi Kyobashi tren istasyonunda kullanılan 46 güvenlik kamerasıyla durakta sala sola sallanarak tutarsız hareketler yapan veya durak banklarında oturarak trenleri kaçıran kişileri takip edecek. Güvenlik kameraları hiç bir yolcunun kimliğini belirlemeyecek ancak sarhoş olabilecek yolcular tespit ettiği zaman güvenlik birimleri uyarılacak.
Denemelerin yapılacağı ilk istasyonun oldukça kalabalık bir aktarma istasyonu olduğu belirtiliyor. Yoğun saatlerde bu duraktaki rayların üzerinden ortalama iki dakikada bir metro geçiyor. Bu yoğunluk ise güvenlik önleminin çalışıp çalışmadığı konusunda daha tutarlı sonuçlar alınmasını sağlayacak. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde teknolojinin diğer istasyonlara da entegre edileceği söyleniyor.
Japonya, sarhoş metro yolcularını güvenlik kamerasıyla ayırt edecek
 

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balcis 4 yıl
bizde olsa direkt içki yasaklanır sonra "görmüyor musunuz güvenlik tehdidi, ÖZGÜRLÜK bu değil!" falan diye bahane bulunur.
işte biz buna bakış açısı ve ÖZGÜRLÜKLERE değer vermek diyoruz.
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Mr xXx 4 yıl
Basit ama etkili bir sistem..
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kadirirdem 4 yıl
güzel sistem,basit ama bir o kadar etkili ve işlevsel ne diyelim umarım ülkemizdede kullanır....
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canguler917 4 yıl
adamlar o kadar aşmış ki bu tür şeylerin peşine düşmüşler.vay be keşke tek derdimiz bu olsa
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