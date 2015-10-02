Japonya sürücüsüz robot taksileri 2016'da test etmeye başlayacak

Google, Apple, Uber, Mercedes ve BMW gibi dev firmaların önemli yatırımlar yaptığı sürücüsüz araçların günlük hayatın bir parçası haline gelmesi, beklenenden çok daha erken gerçekleşecek gibi görünüyor. Sürücüsüz araçları kullanıma sokma konusunda tüm bu dev firmalarından önce davranacak gibi görünen Japonya, sürücüsüz araç sistemini önümüzdeki yıl test etmeye başlayacağını açıkladı.



Japonya bakanlar kurulu, Kanagawa il yönetimi ve Robot Taxi firmasının ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan proje, ilk olarak Kanagawa ilinde test edilmeye başlanacak. Bu bölgede yaşayan 50 kişinin katılımıyla düzenlenecek olan test sürecinde, sürücüsüz bir şekilde yol alan robot taksiler yolcuları evlerinden alarak bölgedeki marketlere taşıyacak. Ana caddeleri de içeren üç kilometrelik bir güzergahta yol alacak olan robot taksilerde test süresi boyunca güvenliği sağlamak için uzman bir personelin de yer alacağı belirtiliyor.



2020 yılına kadar bu projeyi tam anlamıyla hayata geçirmek ve ticarileştirmek isteyen Robot Taxi firması, sürücüsüz araç servisinin ilk olarak otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarının bulunmadığı bölgelerde kullanılacağını açıkladı. Robot Taxi'nin hedef kitlesinin bir diğer önemli unsuru da Japonya'yı ziyaret eden turistler olacak gibi görünüyor. Bu yüzden projenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na yetiştirilmeye çalışılacağı söyleniyor.



Robot taksi servisinin bir diğer amacı da ülkedeki yaşlı vatandaşlara kolay ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunabilmek. Nüfusunun yüzde 33'ü 60 yaşının üstünde olan Japonya, oldukça kalabalık bir yaşlı nüfusuna sahip. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi olarak anılan Japonya'nın 2030 yılına gelindiğinde dünyadaki en yaşlı ülke haline gelmesi bekleniyor.



http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/10/01/robocab-driverless-taxi-experiment-to-start-in-japan/