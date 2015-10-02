Japonya sürücüsüz robot taksileri 2016'da test etmeye başlayacak

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Google, Apple, Uber, Mercedes ve BMW gibi dev firmaların önemli yatırımlar yaptığı sürücüsüz araçların günlük hayatın bir parçası haline gelmesi, beklenenden çok daha erken gerçekleşecek gibi görünüyor. Sürücüsüz araçları kullanıma sokma konusunda tüm bu dev firmalarından önce davranacak gibi görünen Japonya, sürücüsüz araç sistemini önümüzdeki yıl test etmeye başlayacağını açıkladı.
Japonya bakanlar kurulu, Kanagawa il yönetimi ve Robot Taxi firmasının ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan proje, ilk olarak Kanagawa ilinde test edilmeye başlanacak. Bu bölgede yaşayan 50 kişinin katılımıyla düzenlenecek olan test sürecinde, sürücüsüz bir şekilde yol alan robot taksiler yolcuları evlerinden alarak bölgedeki marketlere taşıyacak. Ana caddeleri de içeren üç kilometrelik bir güzergahta yol alacak olan robot taksilerde test süresi boyunca güvenliği sağlamak için uzman bir personelin de yer alacağı belirtiliyor.
2020 yılına kadar bu projeyi tam anlamıyla hayata geçirmek ve ticarileştirmek isteyen Robot Taxi firması, sürücüsüz araç servisinin ilk olarak otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarının bulunmadığı bölgelerde kullanılacağını açıkladı. Robot Taxi'nin hedef kitlesinin bir diğer önemli unsuru da Japonya'yı ziyaret eden turistler olacak gibi görünüyor. Bu yüzden projenin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na yetiştirilmeye çalışılacağı söyleniyor.
Robot taksi servisinin bir diğer amacı da ülkedeki yaşlı vatandaşlara kolay ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunabilmek. Nüfusunun yüzde 33'ü 60 yaşının üstünde olan Japonya, oldukça kalabalık bir yaşlı nüfusuna sahip. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi olarak anılan Japonya'nın 2030 yılına gelindiğinde dünyadaki en yaşlı ülke haline gelmesi bekleniyor.
http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/10/01/robocab-driverless-taxi-experiment-to-start-in-japan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında standart otomobildeki sensörlerden çok fazlasına ihtiyacı yok, esas gerekli olan kamera(lar), C++ tarafında OpenCV, delphi tarafında Luxand FaceSDK ile çalışmış biri olarak görüntü işlemenin zannedildiği kadar kolay bir işlem olmadığını söyleyebilirim, kaldı ki bu bahsettiklerim hazır kütüphaneler, ama şu bir gerçek ki bize veya bana göre zor olan tabi ki bir başkası için çok çok kolay olabilir. Yalnız, dediğim gibi gerçekte zor olan görüntü işleme değil, çevre tespiti ve analizinden ziyade istisnaları idare edebilecek bir algoritma. Adam yolda kapanın üzerine kapatmak üzere özel olarak yaptırdığı aparatla ters yöne giriyor, bizim robot(yazılım) nasıl olsa tek yön diye binary binary ilerlerken karşıdan bir öküz tespit ettiği zaman ne yapacak yada ne yapmalı? Senaryolar çoğaltılabilir, emniyet şeridini false tanımladığınız zaman asla emniyet şeridine gir(e)mez, istisnaları tek tek tanımlamanız milyarlarca satır kod demek helede canım memleketimde :) O yüzden bu araçta yapay zeka olmazsa olmazdır bence, o da programcılık zurnasının zırt dediği yerdir. Fikirlerinize saygı duyuyorum amacımda tartışmak değildi zaten, öylesine bir fikir jimnastiği yapmış olduk, umarım yanlış anlamamışsınızdır.
Söylediğinin son kısmı nedeniyle zaten öncesi geçerlilik sürdürebilir. Ülkemizde daha sık yaşanan problemlerden bahsettiğin için gelmesi de hayli uzayabilir. Bakımı yapılan bir kamyonun freninin boşalmaması beklenir. Bakımı yapılmayan araçların trafikte olmaması beklenir ve Japonların denetim konusunda daha dikkatli olacağına inanıyorum ülkemize nazaran. O nedenle de öyle sorunların trafikte minimize edilmiş olması gerekiyor. Kaldı ki çukur muhabbetinde de doğru düzgün uyarı levhaları ve hatta bunların ortak bir veritabanında olması ile çözülebilir. Yani birisi yolla ilgili işlem yapıyorsa bunu ilgili bir merkeze de iletmiş olmalı. O sayede de haritada güncelleme yapılır ve araba da güzergahı ona göre belirlemiş olur.
Ülkemizde nasıl sonuçlar verir(di) orası tam bir muamma, bir kere arkasındaki araçtan adam elinde sopasıyla indiğinde kimi dövecek, kibrit kutusu gibi taşlarla yapılmış uyarıların arkasında devasa bir çukurun olduğunu hangi programcı hangi algoritma ile kodlayacak? Neyse uzar gider Japonlara hayırlı olsun, bir kaç seneye ülkemize de gelir diye heveslenenler varsa kursaklarını uzun bir süre geniş tutmalarını tavsiye ederim.
şu an düşündüğünüzden daha fazlası var
ama pratik uygulama sıkıntısı var
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