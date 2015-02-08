Japonya'da büyük oranda robotların hizmet ettiği bir otel faaliyete geçecek





Robot teknolojilerinin gitgide daha fazla geliştiği günümüzde en büyük hedeflerden birisi iş gücünü insanlardan alarak robotlara bırakmak. Bu bakımdan bir insanın yerine getirebileceği fonksiyonlarla donatılan robotlar geliştirilmeye çalışılıyor. Japonya'da ise bir otelde büyük oranda robot çalışanlar olacak.





Temmuz ayında faaliyete girecek Henn-na adındaki otelde 10 adet insansı robot hizmet verecek. Resepsiyondan oda hizmetine ve bell boyluğa kadar pek çok noktada kullanılacak bu robotlar nefes alma ve göz kırpma gibi insan mimiklerini taklit edecek. Çince, Güney Korece, Japonca ve İngilizce konuşan bu robotların dış görünümü geleneksel bir Japon kadınını andıracak. Oteldeki robotların tedariğini ise yine Japon Kokoro firması sağlıyor. Kokoro özellikle insansı robotlar üzerindeki çalışmaları ile biliniyor.





Otel yönetimi ilerleyen zamanlarda otelde yüzde 90 oranında robot işçi çalıştırmayı planlıyor. 72 adet odaya sahip olan otelin geceliği ise 40 pound olarak belirlenmiş. 2016 yılında aynı konseptte ikinci bir otel daha açılacak.





Otelde ayrıca oda kilitlerinin yüz tanıma sistemi ile açılması, oda içerisinde müşterinin vücut sıcaklığını tespit ederek havalandırma ısısının buna göre ayarlanması şeklinde ilginç özellikler de yer alıyor.

http://www.seejapan.co.uk/jnto_consumer/media/press-releases/press-release-detail/15-01-30/hotel-staffed-by-robots-opening-in-japan