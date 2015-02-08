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Japonya'da büyük oranda robotların hizmet ettiği bir otel faaliyete geçecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'da büyük oranda robotların hizmet ettiği bir otel faaliyete geçecek

Robot teknolojilerinin gitgide daha fazla geliştiği günümüzde en büyük hedeflerden birisi iş gücünü insanlardan alarak robotlara bırakmak. Bu bakımdan bir insanın yerine getirebileceği fonksiyonlarla donatılan robotlar geliştirilmeye çalışılıyor. Japonya'da ise bir otelde büyük oranda robot çalışanlar olacak. 

Temmuz ayında faaliyete girecek Henn-na adındaki otelde 10 adet insansı robot hizmet verecek. Resepsiyondan oda hizmetine ve bell boyluğa kadar pek çok noktada kullanılacak bu robotlar nefes alma ve göz kırpma gibi insan mimiklerini taklit edecek. Çince, Güney Korece, Japonca ve İngilizce konuşan bu robotların dış görünümü geleneksel bir Japon kadınını andıracak. Oteldeki robotların tedariğini ise yine Japon Kokoro firması sağlıyor. Kokoro özellikle insansı robotlar üzerindeki çalışmaları ile biliniyor. 

Otel yönetimi ilerleyen zamanlarda otelde yüzde 90 oranında robot işçi çalıştırmayı planlıyor. 72 adet odaya sahip olan otelin geceliği ise 40 pound olarak belirlenmiş. 2016 yılında aynı konseptte ikinci bir otel daha açılacak. 

Otelde ayrıca oda kilitlerinin yüz tanıma sistemi ile açılması, oda içerisinde müşterinin vücut sıcaklığını tespit ederek havalandırma ısısının buna göre ayarlanması şeklinde ilginç özellikler de yer alıyor. 

http://www.seejapan.co.uk/jnto_consumer/media/press-releases/press-release-detail/15-01-30/hotel-staffed-by-robots-opening-in-japan Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zgrp 4 yıl
Peki kimse konuşmamış ama bu iş birilerini işinden etmiş olmayacakmı kim kazanacak bu işten patron dışında.
Evine ekmek götüren insanları düşünmenin zamanı gelmedi mi
Hızla artan nüfusu nasıl doyurmayı planlıyorlar.
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TEKİN 1881 4 yıl zgrp
zgrp
Peki kimse konuşmamış ama bu iş birilerini işinden etmiş olmayacakmı kim kazanacak bu işten patron dışında.
Evine ekmek götüren insanları düşünmenin zamanı gelmedi mi
Hızla artan nüfusu nasıl doyurmayı planlıyorlar.

bu robotlar insanlar için üretim yapsa. insanların kölesi olsa şahane olur. ama açgözlü zenginler istemez.

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DH Anasayfa 4 yıl
Japonlara bayılıyorum ya, radyasyon sorunu olmasa gitmek istediğim bir yer.
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Master_Evil 4 yıl
videosu falan olsa da baksak
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A N K A R A 4 yıl
Adamlar yapiyorlar helal olsun arkadas
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gurkanse 4 yıl
sistem çöktümü s.çtılar :D insan gibisi varmı ya ?! evet teknolojinin gelişmesi güzel ama kötü yanlarından biri de bu işte: insan gücü emeği gün geçtikçe kayboluyor.yazık çok yazık...
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Thomassee 4 yıl gurkanse
gurkanse

sistem çöktümü s.çtılar :D insan gibisi varmı ya ?! evet teknolojinin gelişmesi güzel ama kötü yanlarından biri de bu işte: insan gücü emeği gün geçtikçe kayboluyor.yazık çok yazık...

İnsan gücü doğal olarak kaybolucak ve AI ile tamamen biticek.
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bydvd 4 yıl
mutlu son hizmetide varmıymış... :) :) :)
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bersgurs 4 yıl bydvd
bydvd
mutlu son hizmetide varmıymış... :) :) :)

Japonyada robotlar teklif ediyomus
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doctor_bey 4 yıl
Yakında biz robotlara hizmet edecekmişiz gibi bir his var içimde, dövmesin bunlar bizi?
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Glorfindel1907 4 yıl
Bilim kurgu filmleri gerçek olacak yakında zamanda
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TEKİN 1881 4 yıl
Eee işsizlik için de birşeyler düşünmüşler midir?
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dedektif_dh2 4 yıl TEKİN 1881
TEKIN corp.
Eee işsizlik için de birşeyler düşünmüşler midir?

robot üretimi ve pazarlanmasında çalışırlar
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Gece772 4 yıl
Skynet devrede
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3dfx 4 yıl
Japonlardan baska robotlari ozellikle insanimsi robotlari bu derece kafaya takan baska bir millet gormedim, bari musterileride buyuk olcude robot olsunda tam olsun.
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Sirkadyen 4 yıl
Robotlar sözkonusu olduğunda Japonlar birinci kesinlikle


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