Japonya'nın en büyük güneş enerjisi tesisinin yapımına Temmuz'da başlanacak

Dünyada artan nüfus ve teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji tüketiminde de muazzam bir artış yaşanıyor. Normal elektrik elde etme yöntemleriyle karşılanması zorlaşmaya başlayan bu tüketimi karşılamak için de ülkeler yenilenebilir yöntemlerle enerji elde etmenin yolunu arıyor. Bunlardan birisi güneş enerjisi.





Japonya'da Kyocera, IHI ve Mizuho CB firmaları ortaklık yaparak ülkenin en büyük güneş enerjisi tesislerini kurmak için harekete geçti. Kyocera, güneş panellerini kurma görevini üzerine alırken, IHI alanın kiralanması ve yönetilmesi, Mizuho ise finans yönetimi görevini üstlendi.





Kyocera tarafından yapılan duyuruya göre güneş enerjisi tesisi Temmuz ayında inşaata başlayacak ve yaklaşık 309 milyon dolara mal olacak. Tesis 1270km2'lik bir alanı kaplayacak ve bu alan 27 beyzbol stadyumu büyüklüğünde olacak.





Tesiste 290 000 adet güneş enerjisi paneli kullanılacak. Tesisin toplam kapasitesi 70 Mega Watt gücünde olacak. Bu rakam 2011 yılında ülke içinde endüstri amaçlı satılan güneş enerjisi ekipmanının yüzde 40'ının gücüne eşit.





Proje devreye girdiğinde yıllık 79 000 MW enerji üretilecek ve bu 22 000 hanenin tükettiği enerjiye denk olacak. Atmosfere ise 25 000 ton karbondioksit gazının salınımı da engellenmiş olacak.





Japonya'da özellikle deprem felaketi sonrasında nükleer enerji yerine güneş enerjisi ile elektrik elde etme çalışmaları hız kazandı.