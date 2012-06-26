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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jelibon dolu kavanoz maketi Googleplex bahçesinde yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
15
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın merakla beklenen I/O 2012 konferansına saatler kala, yeni Android sürümünün temsili maketi de Googleplex bahçesinde yerini aldı. 
Bu sabah Google Developers adlı Google+ hesabından yayınlanan görüntülerde, içinden jelibon yayılmış bir kavanoz maketinin bahçede olduğu görülüyor.
Android işletim sisteminin bugüne kadar ki yayınlanmış sürümlerinin temsili maketleri bu bahçede yerini almış durumda. Dondurmalı Sandviç, Zencefilli Çörek, Donmuş Yoğurt, sırası geldiğinde sergilenmeye başladı. Jelibon kavanozu da önceki sürümlerin arasına katıldı.
Konferansta içerik kesin olarak bilinmese de Jelly Bean sürümünün tanıtılacağı böylece anlaşılmış oldu. Son gelen bilgiler Android 4.1 şeklinde son sürümün isimlendirildiği yönünde. Daha önce Android 5.0 olarak tanıtılacağı iddia ediliyordu. 

https://plus.google.com/111395306401981598462/posts/FFnVbwsjvZm Yorum Yaz
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zerocontrol 7 yıl en beğenilen
Celibon ayvan mı beya :D
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-mehmet- 7 yıl
bu sürümlere isim veren arkadaş boş zamanlarında pastahane işletiyo heralde.
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promilius 7 yıl
Arkadaş, bu nasıl cümle kurmaktır! Ülkenin en kurumsal teknoloji sitelerinden birisiniz. Türkçeye biraz özen gösterin artık, çok rica ediyorum. Editör yok mu orada?

"Son gelen bilgiler Android 4.1 şeklinde son sürümün isimlendirildiği yönünde." --- >

"Son gelen bilgiler, son sürümün Android 4.1 şeklinde isimlendirildiği yönünde."
Arkadaş, bu nasıl cümle kurmaktır! Ülkenin en kurumsal teknoloji sitelerinden birisiniz. Türkçeye biraz özen gösterin artık, çok rica ediyorum. Editör yok mu o...
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında çok sempatik isimler ama, farklılıkda fazlasıyla söz konusu :)
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promilius 7 yıl
Arkadaş, bu nasıl cümle kurmaktır! Ülkenin en kurumsal teknoloji sitelerinden birisiniz. Türkçeye biraz özen gösterin artık, çok rica ediyorum. Editör yok mu orada?

"Son gelen bilgiler Android 4.1 şeklinde son sürümün isimlendirildiği yönünde." --- >

"Son gelen bilgiler, son sürümün Android 4.1 şeklinde isimlendirildiği yönünde."
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Dark Shade 7 yıl
Jelibon yumusak seker degilmiydi ?
Bu sekerler sert duruyor...
Translate ile cevirince jelly fasulye yaziyor.. Sanirim tam turkce karsiligi yok...
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hasannberk 7 yıl
Key lime pie sonraki sürüm
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schaffnertpm 7 yıl
bu sürümlere isim veren arkadaş boş zamanlarında pastahane işletiyo heralde.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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darkaura 7 yıl
Cupcake, Donat, Eclair, Froyo, Gingerbread, ice cream sandwich, Jellybean. Alfabetik sirayla tatli sekerleme isimleri. Bir sonrki surumun k ile baslayan adida aciklanmisti ama simid hatirliyamadim
1 Yanıt Yanıtla
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asterisk* 7 yıl darkaura
darkaura

Cupcake, Donat, Eclair, Froyo, Gingerbread, ice cream sandwich, Jellybean. Alfabetik sirayla tatli sekerleme isimleri. Bir sonrki surumun k ile baslayan adida aciklanmisti ama simid hatirliyamadim

Key Lime Pie
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asterisk* 7 yıl
jelibon kent'in yumuşak şeker(haribo türevi) markasıdır. jelly bean ise içinde abuk sabuk her türlü şeyin aroması olan fasulye şeklindeki yumuşak şeker üreten efsane bir yumuşak şeker markasıdır. böyle büyük bir sitenin haber editörünün böyle bir hata yapmaması lazımdı. bu nes'lere ateri demek gibi bir şey.
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-mehmet- 7 yıl
bu sürümlere isim veren arkadaş boş zamanlarında pastahane işletiyo heralde.
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sarkan 7 yıl
Pardus Linux
Yalnız Jelibon marka, ama Jelly Bean kelimesinin Türkçede kelime olarak tam karşılığı yok. Neyse Jelibon diyelim hem tanıdık...

bonibon da olabilir o zaman ya da şekerli draje :D
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Pardus Linux 7 yıl
Yalnız Jelibon marka, ama Jelly Bean kelimesinin Türkçe'de kelime olarak tam karşılığı yok. Neyse Jelibon diyelim hem tanıdık...
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