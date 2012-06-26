Jelibon dolu kavanoz maketi Googleplex bahçesinde yerini aldı

Google'ın merakla beklenen I/O 2012 konferansına saatler kala, yeni Android sürümünün temsili maketi de Googleplex bahçesinde yerini aldı.

Bu sabah Google Developers adlı Google+ hesabından yayınlanan görüntülerde, içinden jelibon yayılmış bir kavanoz maketinin bahçede olduğu görülüyor.

Android işletim sisteminin bugüne kadar ki yayınlanmış sürümlerinin temsili maketleri bu bahçede yerini almış durumda. Dondurmalı Sandviç, Zencefilli Çörek, Donmuş Yoğurt, sırası geldiğinde sergilenmeye başladı. Jelibon kavanozu da önceki sürümlerin arasına katıldı.

Konferansta içerik kesin olarak bilinmese de Jelly Bean sürümünün tanıtılacağı böylece anlaşılmış oldu. Son gelen bilgiler Android 4.1 şeklinde son sürümün isimlendirildiği yönünde. Daha önce Android 5.0 olarak tanıtılacağı iddia ediliyordu.