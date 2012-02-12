Jetway'den düşük profilli Intel Cedar Trail anakart

Anakart üreticisi Jetway, Intel'in Cedar Trail kod adını taşıyan 32nm Atom işlemcileri için düşük profilli baskılı devre kartı kullanan Mini-ITX anakart hazırladı. JNF9C-2600 kodunu taşıyan anakart, 1.6GHz hızında çalışan ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan çift çekirdekli Atom N2600 işlemcisi entegre olarak geliyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek için çift izlek desteği sunabilen işlemci ile birlikte platformun I/O kontrol için yine bir Intel çözümü olan NM10 çipseti kullanılıyor.

Düşük profilli soğutucunun kullanıdığı anakart ile kompakt boyutlu sistemler hedeflendiği için bellek kullanımı için standart DIMM slotları yerine dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan SO-DIMM bellek kullanımını mümkün kılan daha kompakt slota yer veriliyor. Ekran kartı olarka işlemciye entegre grafik biriminin kullanıldığı kartta genişleme slotu olarak iki adet SATA-II konnektörü ile birlikte bir adet Mini PCIe x1 slotuna yer veriliyor.

Uygulama alanının ihtiyaçlarına göre kablosuz internet gereksinimlerini karşılayabilmek adına 802.11n WiFi modülünün kullanılabildiği Jetway çözümünde mSATA SSD sürücüler için bir adet PCIe sotuna daha yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI çıkışının da olduğu anakart aynı zamanda üç adet USB 2.0 portu, Gigabit Ethernet bağlantısı, seri port, ses çıkışı ve 12V DC konnektörü gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Jetway tarafından yurt dışında satışa sunulan anakartın, önde gelen eticaret sitelerinden Newegg'de 160$ etiket fiyatı ile alınabiliyor.



