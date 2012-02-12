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Jetway'den düşük profilli Intel Cedar Trail anakart

7 yıl
3,2b
1
15
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticisi Jetway, Intel'in Cedar Trail kod adını taşıyan 32nm Atom işlemcileri için düşük profilli baskılı devre kartı kullanan Mini-ITX anakart hazırladı. JNF9C-2600 kodunu taşıyan anakart, 1.6GHz hızında çalışan ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan çift çekirdekli Atom N2600 işlemcisi entegre olarak geliyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek için çift izlek desteği sunabilen işlemci ile birlikte platformun I/O kontrol için yine bir Intel çözümü olan NM10 çipseti kullanılıyor.
Düşük profilli soğutucunun kullanıdığı anakart ile kompakt boyutlu sistemler hedeflendiği için bellek kullanımı için standart DIMM slotları yerine dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan SO-DIMM bellek kullanımını mümkün kılan daha kompakt slota yer veriliyor. Ekran kartı olarka işlemciye entegre grafik biriminin kullanıldığı kartta genişleme slotu olarak iki adet SATA-II konnektörü ile birlikte bir adet Mini PCIe x1 slotuna yer veriliyor. 
Uygulama alanının ihtiyaçlarına göre kablosuz internet gereksinimlerini karşılayabilmek adına 802.11n WiFi modülünün kullanılabildiği Jetway çözümünde mSATA SSD sürücüler için bir adet PCIe sotuna daha yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI çıkışının da olduğu anakart aynı zamanda üç adet USB 2.0 portu, Gigabit Ethernet bağlantısı, seri port, ses çıkışı ve 12V DC konnektörü gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Jetway tarafından yurt dışında satışa sunulan anakartın, önde gelen eticaret sitelerinden Newegg'de 160$ etiket fiyatı ile alınabiliyor. 


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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
EPIA-M910-16'de 8 tane USB var. Dünyanın en güçlü Mini-ITX anakartı ünvanını Via elinden bırakmıyor. 2GHz atom işlemciden daha yüksek performans veriyor bu kart, doğal 1080p destekli, bulsam ben de alacam, tek çekirdekli Jetway modelini kullanıyorum, atomla arasındaki fark çok bariz.
1.6GHz Nano™ X2 CPU, MPEG-2, WMV9, H.264, 2 x LVDS, 1 x HDMI, 1 x VGA, 8 x COM, 8 x USB, 2 x SATA, 2 x GigaLAN, 1 x PCIe, 1 x PCI, ATX power
viaembedded.com/...
EPIA-M910-16'de 8 tane USB var. Dünyanın en güçlü Mini-ITX anakartı ünvanını Via elinden bırakmıyor. 2GHz atom işlemciden daha yüksek performans veriyor bu kart...
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abdulmusavvir 7 yıl
acbold, Jetway konusunda ben memnunum ama sanırım sendeki anakartla bendeki anakart arasında bir fark var, seninki intel işlemcili, bendeki Via Nano işlemcili. Genel prensibim anakartın markasına değil, işlemcinin markasına bakmaktır ve sanırım sonucu almışım.
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acbold 7 yıl
İlk satışı başladığında bir bayi kanalından sipariş vermiştim.Sonrası hüsran.Rezalet derecede kartlar üreten bir firma.Üstteki yorumlarda bahsedilen o düşük seviye ECS,BIOSTAR vs gibi kartların bile yanından geçemeyecek kadar rezalet ötesi bir marka JETWAY.Donanimhaber de haberi yapıldı diye iyi sanıp göz aşinalığı olup gidip kartı alanlar olursa yazık olur.
Düşük seviye uygun fiyata anakart tercihiniz asus-gigabyte ürünleri olsun.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
intel haberleri almış başını gitmiş, intele pozitif ayrımcılık seziyorum, Epia serisi varken intel itx'in esâmesimi olur? EPIA-M910-16'nın burada haberi verildi mi mesela? Hangisi haber olmayı hakediyor? Biri dünyanın en güçlü itx anakartı, öteki ne peki?
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hacı.basat 7 yıl
EPIA-M910-16'nın DC power olanı da fena değilmiş, o kabloyla kimse bilgisayar olduğunu anlamaz, uydu alıcı diye rahat yutar millet. O kadar USB, DC power'la çalışmış. İlginç. :) Üstünde onboard vga var zaten, hem de SIS'in tepe modeli, ayreten PCIe slot koymasalar bence daha iyi olurmuş.
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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
EPIA-M910-16'de 8 tane USB var. Dünyanın en güçlü Mini-ITX anakartı ünvanını Via elinden bırakmıyor. 2GHz atom işlemciden daha yüksek performans veriyor bu kart, doğal 1080p destekli, bulsam ben de alacam, tek çekirdekli Jetway modelini kullanıyorum, atomla arasındaki fark çok bariz.
1.6GHz Nano™ X2 CPU, MPEG-2, WMV9, H.264, 2 x LVDS, 1 x HDMI, 1 x VGA, 8 x COM, 8 x USB, 2 x SATA, 2 x GigaLAN, 1 x PCIe, 1 x PCI, ATX power
viaembedded.com/...
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CoreXXX 7 yıl
3 usb yuvası az olmamışmı. ps2 yok zaten klavye mouse bide wlan koyduk slotlar doldu. flaş belleğimizi ön tarafa taktık diyelim. ee yazıcıyı nerye takacaz. insan bi 6 tane yuva kor ya. tüm çıkan ürünler usb çünkü
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hacı.basat 7 yıl
Mini-Itx kasalar TV nin altına koyduğunuz uydu alıcılarla aynı büyüklükte, ben kullanıyorum tavsiye ederim ama haberdeki ürünü yada atom işlemci falan, aman ha diyorum. Şu an için en güçlüsü EPIA-M910-16 , bulamazsanız EPIA-M900-16L, Jetway'de bu anakartlardaki yonga ve işlemciyi kullanan bir model çıkaracak ama ne zaman bilmiyorum. bunları bulamazsanız pek yaklaşmayın derim.
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alpa07 7 yıl
Pahalı değilmi
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diemcizone 7 yıl
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
Bu ikiliyi alın hem daha ucuz, hem ilerde bulldozer işlemci dahi takabilirsiniz, bellekleri daha hızlı çalıştırabilirsiniz her konuda kalite, performans, fiyat olarak ve upgrade olanakları bu anakart ve işlemci ikilisinden daha iyi. belki 4.çekirdeğide açabilirsiniz, isterseniz athlon2 x4'de alabilirsiniz fakat ben bunu tercih ettim yeterli oyun dahi oynarsınız.
GPU olarakda onboard cedar trail'inkinden iyidir.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Casper alır bunu :)
Saçma oldu biliyorum
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

Casper alır bunu :)

Saçma oldu biliyorum

Kespır genelde, ECS/Biostar/Tomato falan kullanıyor.
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AF.R 7 yıl ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

Casper alır bunu :)

Saçma oldu biliyorum

Bence hiç saçma değil,kesinlikle alır hatta belki Exper'de
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