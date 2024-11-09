AMD durmuyor: İşlemci pazarında rekor paya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Bilgisayar dünyasında 2000’li yılların ortasından beri Intel'in hakimiyeti devam etse de, pazardaki dengeler sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak Mercury Research tarafından AMD ve Intel'e ait pazar verileri açıklandı. Buna göre AMD, işlemci pazarındaki dengeleri değiştirmeye aday gibi görünüyor.

İşlemci dünyasında kim zirvede?

Mercury Research'ün raporuna göre AMD, masaüstü işlemci pazarında etkileyici bir yükseliş sergileyerek yüzde 28,7’lik bir paya ulaştı. Karşılaştırmak adına 2023’te yüzde 19,2 seviyesinde olan pazar payı, özellikle 3D V-Cache teknolojili Ryzen X3D serisi sayesinde şirketi avantajlı bir konuma taşımış durumda. Intel ise, birim bazında pazarın %76,1'ine hakim ve PC pazarında liderliği sürdürüyor.

AMD, mobil pazarda da istikrarlı bir büyüme göstererek yüzde 22,3 pazar ve yüzde 19,2 gelir payına ulaştı. Ayrıca CES 2025’te duyurulması beklenen yeni Ryzen AI mobil çözümleriyle daha fazla rekabet gücü kazanmayı hedefliyor. Intel tarafında ise önemli bir kriz mevcut. Büyük çapta işten çıkarmalar ve öngörülemeyen finansal zorluklarla karşı karşıya kalan şirketin, ABD’deki çip fabrikası yatırımları da aksaklıklarla gündemde.

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Bu da AMD’nin Intel’in pazar payından daha fazla pay kapması için bir fırsat yaratabilir. Sunucu işlemci pazarında da güçlü bir pozisyon elde eden AMD, pazar payını yüzde 24,2’ye çıkarırken, gelir payını yüzde 33,9’a yükseltti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış gösteren bu oranlar, Zen 5 mimarisiyle geliştirilen EPYC 9005 “Turin” işlemcilerinin piyasaya sürülmesiyle daha da artma potansiyeli taşıyor.

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