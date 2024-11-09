AMD durmuyor: İşlemci pazarında rekor paya ulaştı

İşlemci dünyasında kim zirvede?
Mercury Research'ün raporuna göre AMD, masaüstü işlemci pazarında etkileyici bir yükseliş sergileyerek yüzde 28,7’lik bir paya ulaştı. Karşılaştırmak adına 2023’te yüzde 19,2 seviyesinde olan pazar payı, özellikle 3D V-Cache teknolojili Ryzen X3D serisi sayesinde şirketi avantajlı bir konuma taşımış durumda. Intel ise, birim bazında pazarın %76,1'ine hakim ve PC pazarında liderliği sürdürüyor.
Bu da AMD’nin Intel’in pazar payından daha fazla pay kapması için bir fırsat yaratabilir. Sunucu işlemci pazarında da güçlü bir pozisyon elde eden AMD, pazar payını yüzde 24,2’ye çıkarırken, gelir payını yüzde 33,9’a yükseltti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış gösteren bu oranlar, Zen 5 mimarisiyle geliştirilen EPYC 9005 “Turin” işlemcilerinin piyasaya sürülmesiyle daha da artma potansiyeli taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über