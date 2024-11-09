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    AMD durmuyor: İşlemci pazarında rekor paya ulaştı

    AMD, masaüstü işlemci pazarında payını %28,7’ye yükseltti. Ryzen X3D ve yeni Ryzen 9000 serisiyle güçlenen şirket, Intel'in hemen arkasında. İşte detaylar...   
    AMD durmuyor: İşlemci pazarında rekor paya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar dünyasında 2000’li yılların ortasından beri Intel'in hakimiyeti devam etse de, pazardaki dengeler sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak Mercury Research tarafından AMD ve Intel'e ait pazar verileri açıklandı. Buna göre AMD, işlemci pazarındaki dengeleri değiştirmeye aday gibi görünüyor.

    İşlemci dünyasında kim zirvede?

    Mercury Research'ün raporuna göre AMD, masaüstü işlemci pazarında etkileyici bir yükseliş sergileyerek yüzde 28,7’lik bir paya ulaştı. Karşılaştırmak adına 2023’te yüzde 19,2 seviyesinde olan pazar payı, özellikle 3D V-Cache teknolojili Ryzen X3D serisi sayesinde şirketi avantajlı bir konuma taşımış durumda. Intel ise, birim bazında pazarın %76,1'ine hakim ve PC pazarında liderliği sürdürüyor.

    AMD durmuyor: İşlemci pazarında rekor paya ulaştı
    AMD, mobil pazarda da istikrarlı bir büyüme göstererek yüzde 22,3 pazar ve yüzde 19,2 gelir payına ulaştı. Ayrıca CES 2025’te duyurulması beklenen yeni Ryzen AI mobil çözümleriyle daha fazla rekabet gücü kazanmayı hedefliyor. Intel tarafında ise önemli bir kriz mevcut. Büyük çapta işten çıkarmalar ve öngörülemeyen finansal zorluklarla karşı karşıya kalan şirketin, ABD’deki çip fabrikası yatırımları da aksaklıklarla gündemde.

    Bu da AMD’nin Intel’in pazar payından daha fazla pay kapması için bir fırsat yaratabilir. Sunucu işlemci pazarında da güçlü bir pozisyon elde eden AMD, pazar payını yüzde 24,2’ye çıkarırken, gelir payını yüzde 33,9’a yükseltti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış gösteren bu oranlar, Zen 5 mimarisiyle geliştirilen EPYC 9005 “Turin” işlemcilerinin piyasaya sürülmesiyle daha da artma potansiyeli taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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