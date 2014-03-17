Johnny Ive : Çevremiz anonim ve tasarım fakiri nesnelerle dolu





Piyasaya sunduğu cihazlarında A'dan Z'ye her şeyi itinayla tasarlayan ve bunun için uzun çalışmalar yapan Apple, cihazlarının herhangi bir şekilde kopyalandığını düşündüğünde ise hukuk mücadelesini sonuna kadar götürüyor. Apple'ın rakiplerine karşı bakış açısı başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından bir kez daha ortaya kondu.





Apple'ın tasarım gurusu olarak da ünlenen Sir ünvanlı Johnny Ive son olarak iOS 7 işletim sisteminin arayüz tasarımına da el atmıştı.





The Sunday Times gazetesine bir demeç veren Ive, ürünlerini nasıl planladıkları konusunda ürünün ne olması gerektiği, ne yapması gerektiği ve nasıl görünmesi gerektiği yolunu izlediklerini belirtiyor. Ive'nin esinlendiği bu süreç ise Kuzey Japonya'daki metal üreticisinden şeker üreticisine kadar her çalışanın izlediği yoldan geliyor.





Ive birşeyi çok iyi yapma imkanınız varken yetersiz kaldığınızda ve yapamadığınızda bunun bir başarısızlık olduğunu ifade ediyor. Ive bir iMac standının mükemmel olması için aylarca çalıştıklarını belirtmeyi de ihmal etmiyor.





Emek ve yatırım bu derece olunca Apple'ın kopyalamaya karşı tavrı da sertleşiyor. Ive kopyalamanın sadece tasarımın değil binlerce saatlik emeğin ve ağrının da boşa gitmesi anlamına geldiğini düşünüyor ve bunu bir hırsızlık olarak niteliyor.





Ive'ye göre daha önce hayal edilmemiş ve döneme damga vuran ürünler Apple'nin premium anlayışının bir parçası. Ancak son dönemdeki piyasaya çıkan mobil cihazlar Ive'yi oldukça rahatsız etmiş. Ive anonim ve tasarım fakiri cihazların etrafını kuşattığını belirtiyor. Ive'yi asıl rahatsız eden ise ne üreticilerin ne de kullanıcıların bunu umursamamaları. Ive'nin memnun olduğu tüketici kitlesi ise düşük fiyatlar tarafından yönlendirmeyen kullanıcılardan oluşuyor.

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/Magazine/article1385622.ece#next