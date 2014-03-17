Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Johnny Ive : Çevremiz anonim ve tasarım fakiri nesnelerle dolu

5 yıl
14,3b
1
128
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Johnny Ive : Çevremiz anonim ve tasarım fakiri nesnelerle dolu

Piyasaya sunduğu cihazlarında A'dan Z'ye her şeyi itinayla tasarlayan ve bunun için uzun çalışmalar yapan Apple, cihazlarının herhangi bir şekilde kopyalandığını düşündüğünde ise hukuk mücadelesini sonuna kadar götürüyor. Apple'ın rakiplerine karşı bakış açısı başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından bir kez daha ortaya kondu.

Apple'ın tasarım gurusu olarak da ünlenen Sir ünvanlı Johnny Ive son olarak iOS 7 işletim sisteminin arayüz tasarımına da el atmıştı. 

The Sunday Times gazetesine bir demeç veren Ive, ürünlerini nasıl planladıkları konusunda ürünün ne olması gerektiği, ne yapması gerektiği ve nasıl görünmesi gerektiği yolunu izlediklerini belirtiyor. Ive'nin esinlendiği bu süreç ise Kuzey Japonya'daki metal üreticisinden şeker üreticisine kadar her çalışanın izlediği yoldan geliyor. 

Ive birşeyi çok iyi yapma imkanınız varken yetersiz kaldığınızda ve yapamadığınızda bunun bir başarısızlık olduğunu ifade ediyor. Ive bir iMac standının mükemmel olması için aylarca çalıştıklarını belirtmeyi de ihmal etmiyor.

Emek ve yatırım bu derece olunca Apple'ın kopyalamaya karşı tavrı da sertleşiyor. Ive kopyalamanın sadece tasarımın değil binlerce saatlik emeğin ve ağrının da boşa gitmesi anlamına geldiğini düşünüyor ve bunu bir hırsızlık olarak niteliyor. 

Ive'ye göre daha önce hayal edilmemiş ve döneme damga vuran ürünler Apple'nin premium anlayışının bir parçası. Ancak son dönemdeki piyasaya çıkan mobil cihazlar Ive'yi oldukça rahatsız etmiş. Ive anonim ve tasarım fakiri cihazların etrafını kuşattığını belirtiyor. Ive'yi asıl rahatsız eden ise ne üreticilerin ne de kullanıcıların bunu umursamamaları. Ive'nin memnun olduğu tüketici kitlesi ise düşük fiyatlar tarafından yönlendirmeyen kullanıcılardan oluşuyor.  

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/Magazine/article1385622.ece#next Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
felixamor 5 yıl en beğenilen
Gerçekten haklı, illaki "icihazlar" için değil mesela Android tarafında Sony ve Htc olmasa tasarım+kalite olgusunu yaşayamayacak insanlar. Bunlar dışında çer çöp dolu etrafımız. Şimdi birde f/p modası çıktı ona hiç girmiyorum.
Gerçekten haklı, illaki "icihazlar" için değil mesela Android tarafında Sony ve Htc olmasa tasarım+kalite olgusunu yaşayamayacak insanlar. Bunlar dışında çer ç...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +65
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunlab 5 yıl
kopyalama konusu iphone dan ziyada mac'lerde tavan yapmış durumda, mesala macbook air çakması bir çok ultrabook, imac kopyası all in one desktop'lar bunlara en iyi örneklerdir
kopyalama konusu iphone dan ziyada mac'lerde tavan yapmış durumda, mesala macbook air çakması bir çok ultrabook, imac kopyası all in one desktop'lar bunlara en...
Devamını Gör
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 5 yıl General.
web101
Lafı Samsunga atıyor ama 4s-5 tasarımı Sony'ye ait o zaman hırsız olduklarını kabul ediyor.

İlk boş adam damladı
2 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Lightr 4 yıl
Haklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hiçbiri 4 yıl
Anonim değil fakat iphone 6 ile apple da tasarım fakiri cihazlar arasına giriş yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pit0N 4 yıl
iPhone 6 ve 6p'ın arkasını HTC'den kopyalamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
son cümlede küstahlık etmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 5 yıl
5c tasarım konusunda diğer iphone lardan kötü olabilir ama hala piyasadaki birçok telefonu tokatlar.
Bir de şu apple icin olumlu yorum yazmadan once android kullandığını ısrarla bazen birkaç defa ifade eden arkadaslar: ne yapıyorsunuz? Ezik misiniz yoksa apple kullanmak falan haram ve toplum baskısından mı korkuyorsunuz? G.te g.t demek ayıp degil. Yemin ediyorum google play store'a donüyor burası mesele apple vs x olunca.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
white_star 5 yıl simbolmina
simbolmina

5c tasarım konusunda diğer iphone lardan kötü olabilir ama hala piyasadaki birçok telefonu tokatlar.





Bir de şu apple icin olumlu yorum yazmadan once android kullandığını ısrarla bazen birkaç defa ifade eden arkadaslar: ne yapıyorsunuz? Ezik misiniz yoksa apple kullanmak falan haram ve toplum baskısından mı korkuyorsunuz? G.te g.t demek ayıp degil. Yemin ediyorum google play store'a donüyor burası mesele apple vs x olunca.

hayır neden öyle bir kural koydunki? ezik değilim android kullanıyorum ama iphone'u ve apple'ın diğer tüm cihazlarını kalite ve tasarım olarak çok beğeniyorum yani illa fan olmakmı gerekiyor beğenmek için? ferrariyide çok beğeniyorum ama alamıyorumherkes 2000 lira verip alamıyor imkanım olsa bende alırım ama gücüm maksimum 1000 tl ne yapayım şimdi? ha şu hayatta ufacık bir alete 2000 tl verilecekse bu birtek iphone'dur benim gözümde ayrıca oda ayrı bir mevzu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerzhul80 5 yıl
kısaca diyorki ; parası olan ve zengin insanlara cihaz satalım. 100-150 dolara mal edelim, 500,600,700 yerine göre 1000 1200 dolardan cihazları satalım, %300,400 kar edelim, bunun adınıda; tasarımı süper cihazlar üretiyoruz abicim tabikide pahalıya satıcaz olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiNaPSiS 5 yıl
Adam haklı tasarımların çoğu iğrenç etrafımızdaki
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
vaio x505 cdn-static.zdnet.com/... bence çokta benzemiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hank Moody 5 yıl 1BilimAdamı
alakası yok hocam yahu apple düşmanlığını anlayamıyorum diğer markalara olan düşmanlıgı anlayamadığım gibi uydurma resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
dikdörtken bulunalı binlerce yıl olmuş, sen dikdörtken kasa bana ait diye patent davası açmaktan vazgeç önce, apple ürünleri kaliteli muazzam emek var belli, ama sanki herşeyi bunlar icat etti, başkaları akıllı dokunmatik ve ucuz telefon kullanmasın istiyorlar, 300 Tl ye bile android telefonlar var çatır çatır iş gören, tatmin eder etmez o ayrı, ama asgari ücretin 3 katına telefon yapar daha da ucuz alternatif sunmazsan kimseye laf atmaya hakkın yok, insanların teknolojiden faydalanması için illa zengin mi olması lazım? İnşaattaki işçi iphone u nasıl alsın? Ona yönelik ürün çıkartırsın ondan sonra dersin ki etrafra tasarım fakiri cihazlar var eyvallah, önce kapitalizmden vazgeçeceksin, halkın telefonu olacaksın, para kazanma demiyoruz ama amerikanın devlet rezervinden fazla bankada paran olmasına gerek yok, diğer firmalar tasarım fakiri ama sen de fiyat fakirisin. Önce parası olmadığı için yok saydığın insanları düşün ondan sonra şikayet et, insancıl ol biraz Ive efendi, güzel birşey ürettiysen zaten karşılığını alırsın, ama üretilen şey bir süre sonra insanlığın ortak malı olur, zaten üretme amacı da bu olmalı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steteskop 5 yıl
Fanboy'luk iyi değildir her firmanın eksik bir yönü vardır. Kim ne derse desin Apple kim ne derse desin Samsung demek iyi değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 5 yıl
Renkli kapak, araklanicak bir sey olsaydi C'de degil S'de kullanilirdi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14308 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim