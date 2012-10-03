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Jolla, MeeGo projesini Sailfish olarak değiştiriyor, ilk cihazlar ise yıl sonunda geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın N9 modelinde yer verdiği ve Intel ile birlikte yürüttüğü MeeGo projesi bilindiği gibi rafa kalkmış ve Nokia'dan boşalan koltuğa Samsung'un oturmasıyla Tizen olarak yeniden hayat bulmuştu. Ancak MeeGo'nun devam etmesi gerektiğini düşünen geliştirici ekip, Nokia'dan ayrılarak Jolla adında bir girişim kurmuştu.

Amacı MeeGo tabanlı yeni telefonları uluslararası piyasalara kazandırmak olan Jolla, Hong Kong'da bir endüstri ortaklığı başlatarak, MeeGo tabanlı bir işletim sistemi geliştirmek ve gerekli finansmanı sağlamak amacını güdüyor.

Jolla patronu Jussi Hurmola tarafından yapılan açıklamaya göre, ortaklık proje için 260 milyon dolarlık bir finans kaynağı ayırmayı planlıyor. Ortaklığa yeni üyeler katıldıkça bu miktar tamamlanmaya başlayacak. Üyelerin kimler olduğu açıklanmıyor ancak yongaseti satıcıları, operatörler, OEM firmalarından oluştuğu belirtiliyor.

Finlandiyalı girişim, 2013 baharında lisanslamayı düşündüğü işletim sistemi için Sailfish kod adını kullanmaya başladı ve Qt ve Mer Core açık kaynak projelerinden de faydalanacak. Girişim ilk olarak Çin pazarı için ekosistemi destekleyecek. Hedef ürün grupları arasında akıllı telefon, set üstü TV kutuları, televizyonlar ve tabletler bulunuyor.

Ortaklık bunun için Hong Kong'da 200 kişiyi işe alacak. Çin'de alternatif işletim sistemlerinin başarısı, ortaklığı bu bölgede kurulmaya itmiş. Sailfish tabanlı ilk akıllı telefonların yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenirken, kesin tarihler gelecek hafta belirlenecek.

Jolla, uluslararası pazar için ise ayrı bir ortaklık kurmak gerektiğini düşünüyor. Şimdilik plan aşamasında olan bu düşüncenin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=225486 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HTC Specialist 7 yıl
Tutmaz. Bence Nokia yapsaydı tutardı.
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scan 7 yıl
Firmalar botloader kilidi açık üstünde işletim sistemi olmayan, bir çok sisteme destek veren cihazlar piyasaya sunsalar farklı bir rekabet ortamı olur :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Çok iyi haber ya. Zaten Meego çok iyiydi. Android gibi ama Dalvik VM olmadığı için iyi performans veriyordu. Üzülmüştüm ama şimdi bu haber iyi geldi.
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attakkann1 7 yıl
iyi iyi android,ios,tizen,w8,meego,firefox os rekabet olması herzaman iyidir
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
işletim sisteminde çeşitlilik iyidirr.
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yazuzyavuzz 7 yıl
Bunlar iyi gelişmeler bekleyelim görelim:)
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Amedra 7 yıl
Bakalım takipteyiz.
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Python 7 yıl
Nokia neden meego bıraktı,kendi ipini kendi kesti resmen mis gibi intelle ortaklaşaydı,n900 de gördük ki ucu açık bir platform herşeyi yapabiliyordunuz cihazda ozamanlar bile gamepad baglanıp oyun oynanıyordu,daha birsürü şey bunları sonuçta kullanıcı geliştirip yapıyordu,meego gelişip ilerlemesi çok daha iyi,alternatif sonuçta şahsen destekliyorum.
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Hadi bakalım bekliyoruz.
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