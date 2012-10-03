Jolla, MeeGo projesini Sailfish olarak değiştiriyor, ilk cihazlar ise yıl sonunda geliyor

Nokia'nın N9 modelinde yer verdiği ve Intel ile birlikte yürüttüğü MeeGo projesi bilindiği gibi rafa kalkmış ve Nokia'dan boşalan koltuğa Samsung'un oturmasıyla Tizen olarak yeniden hayat bulmuştu. Ancak MeeGo'nun devam etmesi gerektiğini düşünen geliştirici ekip, Nokia'dan ayrılarak Jolla adında bir girişim kurmuştu.





Amacı MeeGo tabanlı yeni telefonları uluslararası piyasalara kazandırmak olan Jolla, Hong Kong'da bir endüstri ortaklığı başlatarak, MeeGo tabanlı bir işletim sistemi geliştirmek ve gerekli finansmanı sağlamak amacını güdüyor.





Jolla patronu Jussi Hurmola tarafından yapılan açıklamaya göre, ortaklık proje için 260 milyon dolarlık bir finans kaynağı ayırmayı planlıyor. Ortaklığa yeni üyeler katıldıkça bu miktar tamamlanmaya başlayacak. Üyelerin kimler olduğu açıklanmıyor ancak yongaseti satıcıları, operatörler, OEM firmalarından oluştuğu belirtiliyor.





Finlandiyalı girişim, 2013 baharında lisanslamayı düşündüğü işletim sistemi için Sailfish kod adını kullanmaya başladı ve Qt ve Mer Core açık kaynak projelerinden de faydalanacak. Girişim ilk olarak Çin pazarı için ekosistemi destekleyecek. Hedef ürün grupları arasında akıllı telefon, set üstü TV kutuları, televizyonlar ve tabletler bulunuyor.





Ortaklık bunun için Hong Kong'da 200 kişiyi işe alacak. Çin'de alternatif işletim sistemlerinin başarısı, ortaklığı bu bölgede kurulmaya itmiş. Sailfish tabanlı ilk akıllı telefonların yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenirken, kesin tarihler gelecek hafta belirlenecek.





Jolla, uluslararası pazar için ise ayrı bir ortaklık kurmak gerektiğini düşünüyor. Şimdilik plan aşamasında olan bu düşüncenin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.