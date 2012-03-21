Juniper Research 2014 yılında tablet oyun pazarının 3.1 milyar dolar olacağını öngörüyor

Günlük hayatımızda yerini almaya başladığı ilk dönemde internet, basit ofis işlemleri ve küçük oyunlar gibi gereksinimleri karşılaması hedeflenen tablet cihazları, sunduğu grafik kalitesiyle konsollarla yarışacak bir düzeye geldi.





Oyuncu ilgisinin her geçen gün arttığı tablet cihazları Juniper Research firmasının araştırmasına göre 2014 yılında 3.1 milyar dolar pazar payı elde edecek. 2016 yılında 18.3 milyar dolara çıkacak mobil oyun pazarının yüzde 30'u tabletlerin hakimiyetine girecek. Sosyal oyunlar da bu dağılımda önemli bir paya sahip olacak.





Firma 2011 yılındaki tablet oyun pazarının 491 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hesaplamış. Oyuncular sadece oyun satın alma değil, oyun içi sanal eşyalar da alarak bu ekonominin büyümesine katkı yapıyor.





Ortalama 500$ civarında olan tabletler 2011 yılında 55 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Konsollara göre fiyatı pahalı olsa da oyunlar, oyun içi eşyalar oldukça düşük fiyatta. Ayrıca oyun içi ödeme sistemiyle eşya ve seviye satın alabileceğiniz ücretsiz oyunlar da mevcut.





Akıllı telefonlara nazaran tabletlerin büyük ekranlarında parmaklarınız ekranı engellemiyor ve oyun tecrübesi kesintiye uğramıyor.





Ancak tablet oyunlarında da kalabalık uygulama mağazaları, pahalı veri tarifeleri, işletim sistemi ayrımı, içerik düzenleme ve korsan yazılım mücadele edilmesi gereken en büyük faktörler olarak görünüyor.