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Juniper Research 2014 yılında tablet oyun pazarının 3.1 milyar dolar olacağını öngörüyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımızda yerini almaya başladığı ilk dönemde internet, basit ofis işlemleri ve küçük oyunlar gibi gereksinimleri karşılaması hedeflenen tablet cihazları, sunduğu grafik kalitesiyle konsollarla yarışacak bir düzeye geldi.

Oyuncu ilgisinin her geçen gün arttığı tablet cihazları Juniper Research firmasının araştırmasına göre 2014 yılında 3.1 milyar dolar pazar payı elde edecek. 2016 yılında 18.3 milyar dolara çıkacak mobil oyun pazarının yüzde 30'u tabletlerin hakimiyetine girecek. Sosyal oyunlar da bu dağılımda önemli bir paya sahip olacak.

Firma 2011 yılındaki tablet oyun pazarının 491 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hesaplamış. Oyuncular sadece oyun satın alma değil, oyun içi sanal eşyalar da alarak bu ekonominin büyümesine katkı yapıyor.

Ortalama 500$ civarında olan tabletler 2011 yılında 55 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Konsollara göre fiyatı pahalı olsa da oyunlar, oyun içi eşyalar oldukça düşük fiyatta. Ayrıca oyun içi ödeme sistemiyle eşya ve seviye satın alabileceğiniz ücretsiz oyunlar da mevcut.

Akıllı telefonlara nazaran tabletlerin büyük ekranlarında parmaklarınız ekranı engellemiyor ve oyun tecrübesi kesintiye uğramıyor.

Ancak tablet oyunlarında da kalabalık uygulama mağazaları, pahalı veri tarifeleri, işletim sistemi ayrımı, içerik düzenleme ve korsan yazılım mücadele edilmesi gereken en büyük faktörler olarak görünüyor.

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nanotechxxx 7 yıl
ne tablet nede smartphone hicbiri pc yada konsolun tadini vermiyor sarji tas catlasa 1,5 gun normal kullanimda oyun oyna 2 saat yaridan aza iniyor pes 2012 tablette oynadik omrumu yedi ama playstationda super tablet al 750 lira tablet+al 1000 liraya tlfn al hic gerek yok bence cogu seyi bilgsayardae daha iyi yapmiyor ustelik
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Prequel 7 yıl
artsın artsın. artsın ki kaliteli oyunlar görelim. hala fps tps tarzı oyunlarda büyük açık var.
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söny 7 yıl
Akıllı telefonlara biraz daha saglam oyunlar cıksa ki yavas yavas pıyasada dönuyor heleki büyük firmaların destegını alırlarsa ne bilgisayar kalır ne telefon kalır yeni nesil akıllı telefon tabletlerden ıbaret kalırız
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E_Aydin35 7 yıl
Gyet normal olucaktır elbet hatta ilerleyen senelerde katlanarak artıcaktır. İnsanların kullandığı taşınılabilirliği daha yatkın donanımlar araçlar içlerinde vakit geçirecek uygulamalara ihrtiyaç duyuyor..:)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
jovanovic

JailBreak oldukça biraz zor görürler 3 milyar doları...
:) Jailbreakli ve crakli apk indiren sayısı okadarda fazla değil...

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berkkarabacak 7 yıl
juniper ve cisco'nun araştırmalarına hayranım
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cihansevencan 7 yıl
tablet alanların bir çoğu niye aldığını bilniyordur.. çoğu hava olsun diye alıyor
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jovanovic 7 yıl
JailBreak oldukça biraz zor görürler 3 milyar doları...
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baysan240 7 yıl
önce bi jüpiteri doğru yazmasını öğrensinler sonra öngörüde bulunurlar

(espiri lae açıklama yapmayın sakın :))
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