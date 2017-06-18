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Jüpiter'in, Güneş Sistemi’nin en yaşlı gezegeni olduğu bulundu

Yapılan araştırmalar sonucunda Jüpiter’in Güneş Sistemi’nin yalnızca en büyük gezegeni değil, aynı zamanda en yaşlısı da olduğu bulundu. Gezegen neredeyse Güneş ile aynı yaşta.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Kaliforniya’da yer alan Lawrence Livermore National Laboratory’nin ve Almanya’da yer alan Munster Üniversitesi’nin ortak çalışmalarıyla Jüpiter’in Güneş Sistemi’nde yer alan en yaşlı gezegen olduğu keşfedildi. Devasa gezegen, Güneş’in 4.6 milyar yıl önce şekillenmesinden yaklaşık 1 milyon yıl sonra Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde çekirdeğe sahipti. Yeni oluşan yıldızların çok büyük miktarlarda gaz ve tozu etraflarına yaydıkları bilindiği için, Jüpiter’in çekirdeğinin çok hızlı bir şekilde maddeleri emmiş olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları Jüpiter’in yaşını hesaplamak amacıyla Dünya’ya düşen iki adet demir meteoritten faydalanmış. Meteoritleri molibden ve tungsten izotoplarının varlığı ve bolluğu yönünden araştıran bilim insanları, meteoritlerin farklı bileşenler içerdiğini keşfetmişler. Bir meteorun Güneş’ten farklı bir yıldızdan gelen bileşenlere sahip olduğu ortaya çıkarılmış. Tungsten izotopunun ise Güneş Sistemi’nin oluşumundan birkaç milyon yıl sonrasına dayanan farklı iki farklı madde grubuna sahip olduğunu keşfetmişler. Tungsten izotopunda bulunan iki farklı madde grubunun oluşumunda Jüpiter’in oluşmaya başlamasının payı olduğu düşünülüyor.

Jüpiter’in Dünya’dan daha erken oluşmasının ve büyümesinin Dünya’daki canlılığın var olabilmesine katkı sağladığı da tahmin ediliyor. Eğer Jüpiter bu şekilde oluşmasaydı, diğer yıldızların birçoğunda olduğu gibi Güneş’in çevresinde de devasa gezegenler bulunabilir ve hatta bu gezegenlerden birisi de Dünya olabilirdi. 


https://www.engadget.com/2017/06/17/jupiter-oldest-planet-in-solar-system/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Sayın forum yetkilileri; yıllardır donanımhaberi sessiz sedasız izleyen ve takip eden biri olarak; SEO-Uzmanı nickli şahsın paylaşımını kaldırmanızı rica ederim. Paylaşımı çok çirkin ve saygısızca!!!
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huseyincarnege 2 yıl
EN Yaşlısı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tall Man 2 yıl
Jüpiterin güneşin ikiz yıldızı olduğu düşünülüyor . Her ne olduysa güneş yıldız olmayı başarırken Jüpiter güneşle olan dansından uzaklaşıp yörüngeye yerleşmiş .
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axaxa 2 yıl
Tahminler onu gösteriyordu 😄
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stalker(1979) 2 yıl
Şu ramazan ayında halen daha boş işlerle uğraşanlar var. Yorumlara bakınca insan sadece üzülüyor. Konuyu saçma sapan yerlere çekmeye gerek var mı?
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selahattın ısık 2 yıl
Gunes sisteminin en yasli gezegeni belirlendi..
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Tugrul_512bit 2 yıl
Kim düşürmüş bu bilgiyi de bulunmuş?
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Hakan-Akkaya 2 yıl
Jüpiter'in Güneş Sistemi’nin en yaşlı gezegeni olduğu tespit edildi. Diye değiştirsek kulağa daha hoş gelir.Bulundu pek uygun değil.
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