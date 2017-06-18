NASA, Dünya dışında renkli bulutlar oluşturacak

NASA’nın göndereceği roket “Grand Challenge” adı verilen uluslararası bir görevin parçası. Dünya’nın manyetik alanında bulunan iki deliğin incelenmesini hedefleyen görev, atmosferdeki havanın uzay boşluğuna sızmasını önlemeyi amaçlıyor. Bazı kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre iki delik, her gün yaklaşık 100 ton havanın uzay boşluğuna sızmasından sorumlu.
Bilim insanları, yakın bir tarihte manyetik alandan kaynaklı olarak Mars’ın atmosferinin zarar gördüğünü de keşfetmişlerdi. Güneş’ten gelen ışınlar, manyetik alan tarafından engellenmedikleri takdirde yaşam barındırma potansiyeline sahip olan gezegenleri bile çölleştirebiliyor ve atmosferine büyük ölçüde zarar verebiliyor.
Dünya dışında oluşturulacak bulutların roketin yan kısımlarından teneke kutularla uzay boşluğuna fırlatılmaları planlanıyor. Uzay boşluğunda 10-20 km katedecek olan teneke kutular, yaklaşık olarak bir kola kutusu büyüklüğünde.
Roketin Türkiye saati ile 04:05 ile 04:20 arasında fırlatılması bekleniyor. NASA, buradan ulaşabileceğiniz bağlantı üzerinden saat 03:30’da canlı yayın yapacak.
http://www.businessinsider.com/nasa-rocket-space-clouds-magnetic-shield-holes-2017-6?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oluyor maalesef. Dünyanın atmosferinden sürekli gaz kaçışı olduğunu biliyordum ama miktarını bilmiyordum. Daha doğrusu bu 2 aşamalı bir kaçış. İlk aşamada egzosferdeki H ve He iyonları/ atomları en hafif atomlar ve yaklaşık 500-1000 km yukarıda bir band içinde yer alıyorlar. Hem hafif olmaları hem de yerküreden 1000 km kadar yukarıda olmaları hasebiyle özellikle gündüz saatlerinde güneşten aldıkları enerjiyle kolayca kaçış hızına yakın hızlara (11 km/s) ulaşıp egzosferle manyetosfer arasındaki boşluğa kaçıyorlar. Eğer manyetosferde delik varsa, oradan da boş uzaya (vakum) kaçıyorlar. Magnetosferin güneşe bakan yönünde güneş rüzgarlarının basıncıyla manyetik kalkan dünyaya daha yakın oluyor (20-30 bin km) ama arka yüzünde çok daha uzak oluyor. Deliklerin güneş tarafında oluştuğunu sanıyorum (bilmiyorum, öyle tahmin ediyorum).
Özetlersek; uzaya kaçan atmosferin H ve He gibi hafif gazları, oksijen ve azot değil. Onlar ağır oldukları için yere çok daha yakınlar. Hafif olanlarsa yerçekiminden daha az etkileniyorlar ve bu nedenle atmosferin üst katmanlarında yer alıyorlar. Molekülün kinetik enerjisi yer çekiminden büyük olacak kadar güneş ışınları tarafından ısıtıldıklarında da kaçış gerçekleşiyor ama bir ikinci bariyer olan manyetosfer bu kaçışı engelleyip gazları kendi hacmi içinde tutuyor. Burada bir delik olursa, buradan kaçıyor moleküller.
Öte yandan endişelenmeye gerek yok. Atmosferi oluşturan gazların tümünün bu yolla kaçmasına imkan yok (ağır olanlar hep bizle kalacak) ama diyelim ki böyle bir potansiyel var. O zaman bile günde 100 tonla atmosferin tamamen boşalması kaç yıl sürer hesaplayalım:
Kaynak 1 der ki, atmosferin ağırlığı 5,5 x 10^18 tondur.
Kaynak 2 der ki, dünyanın ağırlığı 5,97 x 10^24 tondur. Bunun kabaca 1,1 milyonda bir kadarı atmosferin ağırlığıdır.
Şimdi kaynak 1ve 2 aynı şeyi mi söylüyor, sağlamasını yapalım: 5,97 x 10^24 / 1,1 x 10^6 = 5,43 x 10^18 ton yapar. Pratik amaçlar açısından 5,43 x 10^18 = 5,5 x 10^18 eşittir sayabiliriz.
Şimdi atmosferin ağırlığı bölü günlük kayıp bize atmosferin kaç günde boşalacağını verir:
5,5 x 10^18 / 100 = 5,5 x 10^16 gün yapar. Bunu 365'e böldüğümüzde ise 150,684,931,506,849 yıl yapar. Bir başka deyişle 150 trilyon yıl falan!..
Bu nedenle kaçış miktarı üzerinde konuşmaya bile değmeyecek kadar küçük. Kaldı ki kaçan da zaten oksijen ve azot değil, hidrojen ve helyum.
Son olarak, manyetosferde dünyanın tarihi boyunca böyle delikler oluştuğunu ve kaybolduğunu bir yerlerde okumuştum. Tehlike arz eden bir durum olduğunu sanmıyorum. Asıl tehlike arz eden insan eliyle atmosfere bocaladığımız CO2 ve metan miktarı ki bu iki gazın sera etkisi çok büyük.
2014: 9,785 GTC
2013: 9,735 GTC
2012: 9,575 GTC
Önceki yılları ve artış trendini bu linkten görebilirsiniz:
co2.earth/...
Asıl felaket gümbür gümbür geliyor 10.000.000.000 yani 10 milyar ton CO2 gazını her yıl atmosfere salıyoruz. Şimdi bir de dünyanın başına Trump belası çıktı. Adam paris iklim anlaşmasından çekti ABD'yi iki en büyük baş kirletici ABD'dir. Adam 75 yaşında, dünya umurunda değil ki, 100 yıl sonrası umurunda değil ki. Ama çocukları ve torunları olanlar bu yaklaşan felaketi düşünmek zorunda.