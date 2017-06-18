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NASA, Dünya dışında renkli bulutlar oluşturacak

NASA, Dünya’nın manyetik alanında bulunan delikleri gözlemlemek amacıyla Dünya dışında renkli bulutlar oluşturacak. Delikler, her gün tonlarca havanın uzay boşluğuna gitmesine neden oluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3b
1
21
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünya’nın manyetik alanında bulunan delikleri gözlemlemek ve araştırmak adına Dünya dışında renkli bulutlar oluşturmayı planlayan NASA, yalnızca birkaç saat içerisinde bulutların oluşmasını sağlayacak roketini gönderecek. Virginia’da bulunan Wallops Flight Facility’den kalkışa geçecek olan roket, Dünya’nın yaklaşık 145 km dışında kırmızı ve yeşil/mavi bulutlar oluşturacak. NASA, havanın açık olması durumunda ABD’nin doğu kesiminden bulutların görülebileceğini açıkladı.

NASA’nın göndereceği roket “Grand Challenge” adı verilen uluslararası bir görevin parçası. Dünya’nın manyetik alanında bulunan iki deliğin incelenmesini hedefleyen görev, atmosferdeki havanın uzay boşluğuna sızmasını önlemeyi amaçlıyor. Bazı kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre iki delik, her gün yaklaşık 100 ton havanın uzay boşluğuna sızmasından sorumlu.

Bilim insanları, yakın bir tarihte manyetik alandan kaynaklı olarak Mars’ın atmosferinin zarar gördüğünü de keşfetmişlerdi. Güneş’ten gelen ışınlar, manyetik alan tarafından engellenmedikleri takdirde yaşam barındırma potansiyeline sahip olan gezegenleri bile çölleştirebiliyor ve atmosferine büyük ölçüde zarar verebiliyor.

Dünya dışında oluşturulacak bulutların roketin yan kısımlarından teneke kutularla uzay boşluğuna fırlatılmaları planlanıyor. Uzay boşluğunda 10-20 km katedecek olan teneke kutular, yaklaşık olarak bir kola kutusu büyüklüğünde.

Roketin Türkiye saati ile 04:05 ile 04:20 arasında fırlatılması bekleniyor. NASA, buradan ulaşabileceğiniz bağlantı üzerinden saat 03:30’da canlı yayın yapacak.


http://www.businessinsider.com/nasa-rocket-space-clouds-magnetic-shield-holes-2017-6?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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Fiasco 2 yıl en beğenilen
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Torlak Kemal 2 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
Dünya her gün yaklaşık 100 ton hava kaybediyor da ne demek oluyor? Kütle çekim kuramına göre bu nasıl olabiliyor yahu? Dünya'da kütle çekiminin olmadığı bölümler mi varmış?
Bu 100 ton hava nereye gidiyor peki? En yakın ve büyük kütleli cisim olan Ay'a mı gidiyor, pek imkan dahilinde değil. Artı olarak her gün 100 ton hava kaybı olsa şimdiye kadar Dünya'da atmosfer diye bir şey mi kalırdı? @Torlak Kemal hocam sen ne düşünüyorsun rahatsızlık vermek gibi olmasın.

Konuya tekrar dönersek bu bulutlar da enteresan bir şey nasıl bir madde içeriyor acaba? Keşke haberde bununla ilgili de detay verilseymiş. İyi canlı yayın ve roket fırlatılma zamanlarına yetişebiliyormuşuz.

Oluyor maalesef. Dünyanın atmosferinden sürekli gaz kaçışı olduğunu biliyordum ama miktarını bilmiyordum. Daha doğrusu bu 2 aşamalı bir kaçış. İlk aşamada egzosferdeki H ve He iyonları/ atomları en hafif atomlar ve yaklaşık 500-1000 km yukarıda bir band içinde yer alıyorlar. Hem hafif olmaları hem de yerküreden 1000 km kadar yukarıda olmaları hasebiyle özellikle gündüz saatlerinde güneşten aldıkları enerjiyle kolayca kaçış hızına yakın hızlara (11 km/s) ulaşıp egzosferle manyetosfer arasındaki boşluğa kaçıyorlar. Eğer manyetosferde delik varsa, oradan da boş uzaya (vakum) kaçıyorlar. Magnetosferin güneşe bakan yönünde güneş rüzgarlarının basıncıyla manyetik kalkan dünyaya daha yakın oluyor (20-30 bin km) ama arka yüzünde çok daha uzak oluyor. Deliklerin güneş tarafında oluştuğunu sanıyorum (bilmiyorum, öyle tahmin ediyorum).
Özetlersek; uzaya kaçan atmosferin H ve He gibi hafif gazları, oksijen ve azot değil. Onlar ağır oldukları için yere çok daha yakınlar. Hafif olanlarsa yerçekiminden daha az etkileniyorlar ve bu nedenle atmosferin üst katmanlarında yer alıyorlar. Molekülün kinetik enerjisi yer çekiminden büyük olacak kadar güneş ışınları tarafından ısıtıldıklarında da kaçış gerçekleşiyor ama bir ikinci bariyer olan manyetosfer bu kaçışı engelleyip gazları kendi hacmi içinde tutuyor. Burada bir delik olursa, buradan kaçıyor moleküller.
Öte yandan endişelenmeye gerek yok. Atmosferi oluşturan gazların tümünün bu yolla kaçmasına imkan yok (ağır olanlar hep bizle kalacak) ama diyelim ki böyle bir potansiyel var. O zaman bile günde 100 tonla atmosferin tamamen boşalması kaç yıl sürer hesaplayalım:
Kaynak 1 der ki, atmosferin ağırlığı 5,5 x 10^18 tondur.
Kaynak 2 der ki, dünyanın ağırlığı 5,97 x 10^24 tondur. Bunun kabaca 1,1 milyonda bir kadarı atmosferin ağırlığıdır.
Şimdi kaynak 1ve 2 aynı şeyi mi söylüyor, sağlamasını yapalım: 5,97 x 10^24 / 1,1 x 10^6 = 5,43 x 10^18 ton yapar. Pratik amaçlar açısından 5,43 x 10^18 = 5,5 x 10^18 eşittir sayabiliriz.
Şimdi atmosferin ağırlığı bölü günlük kayıp bize atmosferin kaç günde boşalacağını verir:
5,5 x 10^18 / 100 = 5,5 x 10^16 gün yapar. Bunu 365'e böldüğümüzde ise 150,684,931,506,849 yıl yapar. Bir başka deyişle 150 trilyon yıl falan!..
Bu nedenle kaçış miktarı üzerinde konuşmaya bile değmeyecek kadar küçük. Kaldı ki kaçan da zaten oksijen ve azot değil, hidrojen ve helyum.
Son olarak, manyetosferde dünyanın tarihi boyunca böyle delikler oluştuğunu ve kaybolduğunu bir yerlerde okumuştum. Tehlike arz eden bir durum olduğunu sanmıyorum. Asıl tehlike arz eden insan eliyle atmosfere bocaladığımız CO2 ve metan miktarı ki bu iki gazın sera etkisi çok büyük.
2014: 9,785 GTC
2013: 9,735 GTC
2012: 9,575 GTC
Önceki yılları ve artış trendini bu linkten görebilirsiniz:
co2.earth/...
Asıl felaket gümbür gümbür geliyor 10.000.000.000 yani 10 milyar ton CO2 gazını her yıl atmosfere salıyoruz. Şimdi bir de dünyanın başına Trump belası çıktı. Adam paris iklim anlaşmasından çekti ABD'yi iki en büyük baş kirletici ABD'dir. Adam 75 yaşında, dünya umurunda değil ki, 100 yıl sonrası umurunda değil ki. Ama çocukları ve torunları olanlar bu yaklaşan felaketi düşünmek zorunda.
Kartal GözDünya her gün yaklaşık 100 ton hava kaybediyor da ne demek oluyor? Kütle çekim kuramına göre bu nasıl olabiliyor yahu? Dünya'da kü...
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DH Misafiri 2 yıl
Dünyanın merkezinde katı halde bulunan sıcak bir çekirdek var,bunun üzerinde devin bir lav katmanı,bunun da üzerinde farklı hızda hareket eden üzerinde yaşadığımız manto katmanı var,bu üç katmanlı yapı bir dinamo etkisi yaratarak dünyanın bir manyetik alanının oluşmasına neden oluyor.Güneş ise uzaya saniyede 5 milyon ton maddeyi ışınlar halinde yayıyor,bu yüksek enerjili ve elektriksel açıdan yüklü atomaltı parçacıklar dünyanın manyetik alanı sayesinde dünyanın atmosferine dokunamadan uzaydaki seyahatine devam ediyor,manyetik alanın zayıf olduğu bölgelerde ise bu yüksek enerjili ve yüklü parçacıklar havayı oluşturan atomlara çarpıyorlar,bu şekilde havayı oluşturan atomların hem kinetik enerjisini artırıyorlar hem de bu atomlarla bağ kuruyolar,dolayısıyla güneşten gelen parçacıklar enerjisini artırdıkları veya bağlandıkları hava atomlarını dünya atmosferinden koparıp götürüyolar,bu şekilde dünyadan uzaya bi hava ejekülasyonu oluyo,dünyadan kaçan hava uzayın sonsuz boşluğunda kayboluyo,başka gezegenlere veya aya da gitmiyo
Dünyaya hergün binlerce ton toprak yağıyo,bu toprağı dünya atmosferine girerek yanan meteorlar sağlıyo,aynı şekilde bu meteorlar dünya atmosferinin rejenerasyonuna da yardımcılar
Manyetik alanı zayıflamış ve şiddetli güneş rüzgarlarına maruz kalan dünya tüm elektrik şebekesini kaybedebilir,tarihte güçlü güneş rüzgarlarından kaynaklanan anomaliler görülmüştür,daha da kötüsü yüksek radyasyona maruz kalınırsa insanlıkla birlikte birçok canlı türü dünyadan silinebilir,gelecek radyasyona dayanaklı hamam böceklerinin ve akreplerin olabilir
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DH Misafiri 2 yıl
nasanın 100/90'ı yalan
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Kartal Göz 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
nasanın 100/90'ı yalan

Facebook onaylı (kesin bilgi) yayalım.
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SPeaky 2 yıl
Hocam ne zaman öleceğim bi onu da hesaplayıverirseniz
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Titanyum Adayı 2 yıl smart1978
İkisinin farklı olduğunu biliyorum da anlatırken kötü ifade etmişim. Demek istediğim bu tarz durumlar sürekli inceleniyor önceden olsaydı bence fark edilirdi.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
osuruktan tayyare diye ben buna derim işte !
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ilgezer 2 yıl
-tonlarca havanın
-binlerce ton havanın
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Distrowatch 2 yıl
Tonlarca Ton gidiyorsa sıkıntı yok. Yani sonuçta Ton yoksa uskumru var dimi :)
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Fiasco 2 yıl en beğenilen
bu site kanser edecek beni. sürekli log out oluyor sayfalar açılmıyor senelerdir aynı problem
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Kartal Göz 2 yıl
Dünya her gün yaklaşık 100 ton hava kaybediyor da ne demek oluyor? Kütle çekim kuramına göre bu nasıl olabiliyor yahu? Dünya'da kütle çekiminin olmadığı bölümler mi varmış?
Bu 100 ton hava nereye gidiyor peki? En yakın ve büyük kütleli cisim olan Ay'a mı gidiyor, pek imkan dahilinde değil. Artı olarak her gün 100 ton hava kaybı olsa şimdiye kadar Dünya'da atmosfer diye bir şey mi kalırdı? @Torlak Kemal hocam sen ne düşünüyorsun rahatsızlık vermek gibi olmasın.

Konuya tekrar dönersek bu bulutlar da enteresan bir şey nasıl bir madde içeriyor acaba? Keşke haberde bununla ilgili de detay verilseymiş. İyi canlı yayın ve roket fırlatılma zamanlarına yetişebiliyormuşuz.
2 Yanıt Yanıtla +1
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nebulabado 2 yıl Kartal Göz
Dünyanın manyetik alanında oluşan delikten sızan hava güneş rüzgârları ile uzaya savruluyor. Atmosfer kaybı bu nedenle oluşuyor. Bu seviyedeki bir kayıp şimdilik çok önemli bir miktar degil. Ancak bu manyetik alan anomalisinin neden kaynaklandığı tam olarak bilinemiyor, korkulan bu yırtığın daha fazla artarak tehlikeli boyutlara ulaşması.
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Torlak Kemal 2 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
Dünya her gün yaklaşık 100 ton hava kaybediyor da ne demek oluyor? Kütle çekim kuramına göre bu nasıl olabiliyor yahu? Dünya'da kütle çekiminin olmadığı bölümler mi varmış?
Bu 100 ton hava nereye gidiyor peki? En yakın ve büyük kütleli cisim olan Ay'a mı gidiyor, pek imkan dahilinde değil. Artı olarak her gün 100 ton hava kaybı olsa şimdiye kadar Dünya'da atmosfer diye bir şey mi kalırdı? @Torlak Kemal hocam sen ne düşünüyorsun rahatsızlık vermek gibi olmasın.

Konuya tekrar dönersek bu bulutlar da enteresan bir şey nasıl bir madde içeriyor acaba? Keşke haberde bununla ilgili de detay verilseymiş. İyi canlı yayın ve roket fırlatılma zamanlarına yetişebiliyormuşuz.

Oluyor maalesef. Dünyanın atmosferinden sürekli gaz kaçışı olduğunu biliyordum ama miktarını bilmiyordum. Daha doğrusu bu 2 aşamalı bir kaçış. İlk aşamada egzosferdeki H ve He iyonları/ atomları en hafif atomlar ve yaklaşık 500-1000 km yukarıda bir band içinde yer alıyorlar. Hem hafif olmaları hem de yerküreden 1000 km kadar yukarıda olmaları hasebiyle özellikle gündüz saatlerinde güneşten aldıkları enerjiyle kolayca kaçış hızına yakın hızlara (11 km/s) ulaşıp egzosferle manyetosfer arasındaki boşluğa kaçıyorlar. Eğer manyetosferde delik varsa, oradan da boş uzaya (vakum) kaçıyorlar. Magnetosferin güneşe bakan yönünde güneş rüzgarlarının basıncıyla manyetik kalkan dünyaya daha yakın oluyor (20-30 bin km) ama arka yüzünde çok daha uzak oluyor. Deliklerin güneş tarafında oluştuğunu sanıyorum (bilmiyorum, öyle tahmin ediyorum).
Özetlersek; uzaya kaçan atmosferin H ve He gibi hafif gazları, oksijen ve azot değil. Onlar ağır oldukları için yere çok daha yakınlar. Hafif olanlarsa yerçekiminden daha az etkileniyorlar ve bu nedenle atmosferin üst katmanlarında yer alıyorlar. Molekülün kinetik enerjisi yer çekiminden büyük olacak kadar güneş ışınları tarafından ısıtıldıklarında da kaçış gerçekleşiyor ama bir ikinci bariyer olan manyetosfer bu kaçışı engelleyip gazları kendi hacmi içinde tutuyor. Burada bir delik olursa, buradan kaçıyor moleküller.
Öte yandan endişelenmeye gerek yok. Atmosferi oluşturan gazların tümünün bu yolla kaçmasına imkan yok (ağır olanlar hep bizle kalacak) ama diyelim ki böyle bir potansiyel var. O zaman bile günde 100 tonla atmosferin tamamen boşalması kaç yıl sürer hesaplayalım:
Kaynak 1 der ki, atmosferin ağırlığı 5,5 x 10^18 tondur.
Kaynak 2 der ki, dünyanın ağırlığı 5,97 x 10^24 tondur. Bunun kabaca 1,1 milyonda bir kadarı atmosferin ağırlığıdır.
Şimdi kaynak 1ve 2 aynı şeyi mi söylüyor, sağlamasını yapalım: 5,97 x 10^24 / 1,1 x 10^6 = 5,43 x 10^18 ton yapar. Pratik amaçlar açısından 5,43 x 10^18 = 5,5 x 10^18 eşittir sayabiliriz.
Şimdi atmosferin ağırlığı bölü günlük kayıp bize atmosferin kaç günde boşalacağını verir:
5,5 x 10^18 / 100 = 5,5 x 10^16 gün yapar. Bunu 365'e böldüğümüzde ise 150,684,931,506,849 yıl yapar. Bir başka deyişle 150 trilyon yıl falan!..
Bu nedenle kaçış miktarı üzerinde konuşmaya bile değmeyecek kadar küçük. Kaldı ki kaçan da zaten oksijen ve azot değil, hidrojen ve helyum.
Son olarak, manyetosferde dünyanın tarihi boyunca böyle delikler oluştuğunu ve kaybolduğunu bir yerlerde okumuştum. Tehlike arz eden bir durum olduğunu sanmıyorum. Asıl tehlike arz eden insan eliyle atmosfere bocaladığımız CO2 ve metan miktarı ki bu iki gazın sera etkisi çok büyük.
2014: 9,785 GTC
2013: 9,735 GTC
2012: 9,575 GTC
Önceki yılları ve artış trendini bu linkten görebilirsiniz:
co2.earth/...
Asıl felaket gümbür gümbür geliyor 10.000.000.000 yani 10 milyar ton CO2 gazını her yıl atmosfere salıyoruz. Şimdi bir de dünyanın başına Trump belası çıktı. Adam paris iklim anlaşmasından çekti ABD'yi iki en büyük baş kirletici ABD'dir. Adam 75 yaşında, dünya umurunda değil ki, 100 yıl sonrası umurunda değil ki. Ama çocukları ve torunları olanlar bu yaklaşan felaketi düşünmek zorunda.
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Tugrul_512bit 2 yıl
acaba çakma uzaylı istilası başlayacak da insanlar görsün diye mi
yok canım olmaz öyle şey
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