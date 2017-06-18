NASA, Dünya dışında renkli bulutlar oluşturacak

Dünya’nın manyetik alanında bulunan delikleri gözlemlemek ve araştırmak adına Dünya dışında renkli bulutlar oluşturmayı planlayan NASA, yalnızca birkaç saat içerisinde bulutların oluşmasını sağlayacak roketini gönderecek. Virginia’da bulunan Wallops Flight Facility’den kalkışa geçecek olan roket, Dünya’nın yaklaşık 145 km dışında kırmızı ve yeşil/mavi bulutlar oluşturacak. NASA, havanın açık olması durumunda ABD’nin doğu kesiminden bulutların görülebileceğini açıkladı.

NASA’nın göndereceği roket “Grand Challenge” adı verilen uluslararası bir görevin parçası. Dünya’nın manyetik alanında bulunan iki deliğin incelenmesini hedefleyen görev, atmosferdeki havanın uzay boşluğuna sızmasını önlemeyi amaçlıyor. Bazı kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre iki delik, her gün yaklaşık 100 ton havanın uzay boşluğuna sızmasından sorumlu.

Bilim insanları, yakın bir tarihte manyetik alandan kaynaklı olarak Mars’ın atmosferinin zarar gördüğünü de keşfetmişlerdi. Güneş’ten gelen ışınlar, manyetik alan tarafından engellenmedikleri takdirde yaşam barındırma potansiyeline sahip olan gezegenleri bile çölleştirebiliyor ve atmosferine büyük ölçüde zarar verebiliyor.

Dünya dışında oluşturulacak bulutların roketin yan kısımlarından teneke kutularla uzay boşluğuna fırlatılmaları planlanıyor. Uzay boşluğunda 10-20 km katedecek olan teneke kutular, yaklaşık olarak bir kola kutusu büyüklüğünde.

Roketin Türkiye saati ile 04:05 ile 04:20 arasında fırlatılması bekleniyor. NASA, buradan ulaşabileceğiniz bağlantı üzerinden saat 03:30’da canlı yayın yapacak.

http://www.businessinsider.com/nasa-rocket-space-clouds-magnetic-shield-holes-2017-6?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds