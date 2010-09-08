Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

KFA2, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
KFA2, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

KFA2, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Galaxy'nin Avrupa için oluşturduğu yeni markası KFA2, yeni yeni oluşmaya başlayan ürün gamını GeForce GTX 460 tabanlı modellerle genişletiyor. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerden GeForce GTX 460 1GB Green Edition, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 675MHz, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartında gözden geçirilmiş baskılı devre tasarımıyla birlikte özel komponentlere yer verildiği ve bu sayede güç tüketiminin %10 aşağı çekildiği belirtiliyor.

KFA2, GeForce GTX 460 1GB Green Edition modeliyle birlikte GeForce GTX 460 SLI paketini de duyurdu. Hazırlanan paket dahilinde 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3696MHz hızlarında çalışan ve özel tasarım soğutucu kullanan iki adet GeForce GTX 460 modeline yer veriliyor. KFA2'nin yeni modellerini yakın zamanda Avrupa'da satışa sunması bekleniyor.

KFA2, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

KFA2, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
bu isim yerine daha hırçın ve gücü simgeleyen bir isim koyslardı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
"Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Galaxy" kaç tane evde galaxy var acaba :D
komple isim değiştirse bu adamlar daha iyi olcak desemde.değiştirdiklerinde koydukları isimi görünce.susuyorum xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

acbold

"Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Galaxy" kaç tane evde galaxy var acaba :D

komple isim değiştirse bu adamlar daha iyi olcak desemde.değiştirdiklerinde koydukları isimi görünce.susuyorum xD

Öyle deme. Kaç tane evde Palit varsa o kadar evde Galaxy var. Palit Galaxy nin markası.

Yani hakikaten de önde gelen bir marka. Artı olarak bir sürü üreticiye de ekran kartı üretiyor.

Mesela HP gidip Galaxy den PC serisi için binlerce ekran kartı alabiliyor. Adamlar Foxconn gibiler.

Herkes Appe veya iPhone adını duyuyor ama Foxconn desen bilmeyen bir sürü kişi vardır. Ama iPhoneları o üretiyor. Gizli kral yani kendi tabiriyle.

Galaxy de onun gibi. Adı yok gibi ama Galaxy, Palit, bir zamanlar epey sükse yapmış Gainward da dahil hepsi aynı firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
ilk gördüğümde benim de aklıma ka-fa 1500 geldi:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
kafa2 buraya yumruk havaya hey burasi bizim mekan sen ceneni kapa.
bknz.rapor2
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 9 yıl
neden aklıma Gora geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 9 yıl
model adı ka-fa 1500 olsaydı daha iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thepunisherWZ 9 yıl

ahmetkep

model adı ka-fa 1500 olsaydı daha iyi olurdu.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 9 yıl
ahmetkep

model adı ka-fa 1500 olsaydı daha iyi olurdu.


Demek ki sadece ben değilmişim aynı muzurluğu düşünen


Bu arada @ExECaLiBuR
ttnet download' a baktım da. 2010 yılında sanırım Torrent'e Google'ı koydun ve 12 ayda indirdin he?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9178 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gpu ve paket
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lost Planet 2, Ekran kartları ve Tessellation üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim