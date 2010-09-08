KFA2, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Galaxy'nin Avrupa için oluşturduğu yeni markası KFA2, yeni yeni oluşmaya başlayan ürün gamını GeForce GTX 460 tabanlı modellerle genişletiyor. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerden GeForce GTX 460 1GB Green Edition, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 675MHz, paralel işlemcileri 1350MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartında gözden geçirilmiş baskılı devre tasarımıyla birlikte özel komponentlere yer verildiği ve bu sayede güç tüketiminin %10 aşağı çekildiği belirtiliyor.

KFA2, GeForce GTX 460 1GB Green Edition modeliyle birlikte GeForce GTX 460 SLI paketini de duyurdu. Hazırlanan paket dahilinde 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3696MHz hızlarında çalışan ve özel tasarım soğutucu kullanan iki adet GeForce GTX 460 modeline yer veriliyor. KFA2'nin yeni modellerini yakın zamanda Avrupa'da satışa sunması bekleniyor.