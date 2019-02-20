Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarında bocalama yaşadığı bir dönemin arkasından 2018 yılında yeniden çıkışa geçen Çinli Xiaomi rüzgârı da arkasına alarak büyümeye devam ediyor. Xiaomi Mi 9 modeli firmanın stratejisinin geldiği son noktayı çok iyi bir şekilde gösteriyor. Gelin Mi 9 modelinin özelliklerine yakından bakalım:

Xiaomi Mi 9 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 8 modelinde iPhone X benzeri bir çentikli yapıya şahit olmuştuk. Xiaomi bu yıl ise daha farklı bir tasarım anlayışı belirleyerek daha agresif bir ekran-kasa oranına geçiş yapmış.

Tam Boyutta Gör

6.4 inçlik Samsung üretimi AMOLED ekranda 1080x2280 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9 modeli Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Geçen yılın aksine ekranda su damlası şeklinde bir çentik yer alıyor. Haliyle gelişmiş yüz tanıma sisteminden uzaklaşılmış.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Çene olarak da ifade edilen telefonun alt kenarı Mi 8 modeline göre yüzde 40 daha ince hale getirilmiş. Böylece ekran-kasa oranı olarak yüzde 90 civarı elde edilmiş. 4 kenarı da kavisli arka kısım tutuşu daha konforlu hale getiriyor. Ayrıca nano lazer cam kaplama farklı açılardan bakıldığında renk değiştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Kenarda ise Google Assistant için özel bir tuş yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş ve beşinci nesil optik sensörün bugüne kadar geliştirilen en iyi sensör olduğu ifade ediliyor. AMOLED ekran renkli olarak her zaman açık özelliği sunuyor ve bildirimler renkli ikonlarla sunuluyor. Ekranın düşük parlaklık yeteneği geliştirilmiş ve kullanıcı daha rahat edecek seviyeye getirilmiş.

Donanım

Telefon Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setini kullanıyor. Snapdragon 855 üç kümeli bir anlayışa sahip. Yoğun işlemler için tek bir Kryo 485 çekirdeği, orta seviye işlemler için 3 adet Kryo 485 çekirdeği, düşük yükteki işlemler için 4 adet Kryo 485 çekirdeği sırayla devreye giriyor. İşlemci tarafında yüzde 45, grafik tarafında yüzde 25 performans artışı söz konusu.

Bu yıl amiral gemilerinde sıkça göreceğimiz 7nm sürecindeki yonga seti enerji verimliliğine de olumlu katkı yapıyor. Benchmark skorları zaten Mi 9 modelini zirveye taşımıştı. Ayrıca Game Turbo modu da oyunlarda yapay zekâ desteği ile birlikte sahneyi algılıyor ve kaynakları buna göre dağıtıyor.

Tam Boyutta Gör

Yonga seti yanında 6GB RAM/8GB DDR4 RAM bellek seçenekleri ile 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Hali hazırda 3 konfigürasyon mevcut. Elbette özel versiyonda daha farklı bir senaryo söz konusu.

Kamera

Xiaomi arka tarafta 3 kameraya yer veriyor. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör barındırıyor. Piksel boyutu 0.8 mikron ile nispeten küçük kalsa da 4 kareyi bir araya getirerek daha iyi resimler oluşturduğu için detaylar kaybolmuyor.

İkinci Sony IMX 481 kamera 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derece geniş açı sensörü olarak görev alıyor. İkinci yardımcı sensör ise 2x optik yakınlaştırma sunuyor ve 12 MP çözünürlüğünde.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi kombinasyonu faz algılamalı otomatik odaklama, lazer tabanlı otomatik odaklama ve kontrast algılamalı otomatik odaklama ile desteklemiş. Ayrıca kapalı devre ses motoru ile otomatik odaklama daha iyi hale getirilmiş. Kombinasyon 4cm makro çekim yapabiliyor. Kamera kombinasyonu özel bir safir cam ile korunuyor.

Ön kamera 20MP çözünürlüğünde ve HDR desteğine sahip. Ayrıca yapay zekâ ile çeşitli yüz güzelleştirme araçları da sunuyor. DxOMark puanlarına bakacak olursak fotoğraf kısmı 112, video kısmı 99 puan alıyor ve ortalama 107 oluyor. Platform şimdiye kadar en iyi kamera olduğunu ifade ediyor.

Batarya ve diğer detaylar

Ses tarafında Xiaomi özel bir yonga kullanarak kaliteyi arttırmış. Ayrıca Smart PA güçlendirici ile destekli kulaklıklarda çok daha iyi bir ses deneyimi elde ediliyor. Xiaomi büyük hoparlör sistemleri ile aynı kalitede ses çıkışı sağlandığını ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan çok fonksiyonlu NFC daha hızlı erişim sağlanırken çift GPS frekansı konumlamayı anlık hale getiriyor. Alıştığımız kızıl ötesi verici de üst kısımda yerini almış. 4x4 MIMO anten dizilimi ile GSM performansı artarken 5G desteği bu modelde yer almıyor. Yerine 2Gbps hızlarına kadar çıkabilen Snapdragon X24 modemine yer verilmiş.

Batarya 3300mAh kapasitesinde tutulmuş ancak verimli yonga seti ve özellikle MIUI 10 sürümünde yer alan karanlık mod ile uzun kullanım sürelerine imza atılması bekleniyor. Telefon 27W hızlı şarj ile de destekleniyor. Ek olarak 20W kablosuz şarj desteği de yer alıyor.

Xiaomi Mi 9 fiyatı ve çıkış tarihi

Kısa süre içerisinde ön siparişe başlayacak olan Xiaomi Mi 9 için aşağıdaki fiyat etiketleri mevcut. Xiaomi'nin en düşük depolama belleğini 128GB olarak açıkladığını görüyoruz. 64GB kapasite de daha sonra eklenir mi bilinmiyor:

6 GB RAM + 128 GB depolama = 450 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama = 490 dolar





Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi 9 Battle Angel özellikleri ve fiyatı

Xiaomi bu yıl Explorer Edition yerine Fox Entertainment ile özel bir iş birliği yaparak Battle Angel versiyonunu hazırlamış. James Cameron’un animasyon tabanlı yapımı Alita: Battle Angel için hazırlanan özel sürümde şeffaf arka kapak bizi karşılıyor. Ekran koruyucu ise arka kapağı yansıtan özel bir tasarıma sahip.

Geçen yıl olduğu gibi demo tarzda hazırlanan bileşen kartı yerini alırken filme has disk tasarımına yer verilmiş. Bu modelde 12GB RAM kapasitesi yer alıyor. Ayrıca 48MP çözünürlüğündeki ana kamera 7 elementli lense ve f/1.47 diyafram aralığına sahip. Bu rakam sektörde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.

Ek olarak 20W kablosuz şarj desteği de yer alıyor. Diğer özellikler orijinal model ile aynı. Kutu içerisinden askılı bir arka kapak da çıkıyor. Xiaomi Mi 9 Battle Angel versiyonu için 600$ fiyat etiketi mevcut.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi 9 SE özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9 SE modeli geçen yıl olduğu gibi yine orta seviye bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 6 inçlik bir ekrana sahip Xiaomi Mi 9 SE modeli ekrandan parmak izi okuyucu barındırıyor. Ekran ve tasarım özellikleri genelde Mi 9 ile aynı. Ekran-kasa oranı yine yüzde 90 seviyesinde. Arka kısımda kavisli kenarlara yer verilmemiş.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğündeki ana sensör korunmuş. Yanında 13MP çözünürlüğünde 120 derecelik geniş açı sağlayan ve 8MP çözünürlüğünde derinlik verisi elde eden sensörler mevcut. Qualcomm'un biraz daha hızlı Snapdragon 712 yonga seti ilk kez bu telefonda kullanılacak. 10nm sürecindeki işlemci verimliliğe de katkı yapacak. Batarya 3070mAh seviyesine. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçeneği 300$ olarak belirlenmiş. 6GB RAM e 128GB depolama kapasitesi ise 340$.