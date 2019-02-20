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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin merakla beklenen Mi 9 amiral gemisi Çin’de yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga seti, agresif ekran-kasa oranı, gelişmiş ses paketi özellikler arasında.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bocalama yaşadığı bir dönemin arkasından 2018 yılında yeniden çıkışa geçen Çinli Xiaomi rüzgârı da arkasına alarak büyümeye devam ediyor. Xiaomi Mi 9 modeli firmanın stratejisinin geldiği son noktayı çok iyi bir şekilde gösteriyor. Gelin Mi 9 modelinin özelliklerine yakından bakalım:

Xiaomi Mi 9 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 8 modelinde iPhone X benzeri bir çentikli yapıya şahit olmuştuk. Xiaomi bu yıl ise daha farklı bir tasarım anlayışı belirleyerek daha agresif bir ekran-kasa oranına geçiş yapmış.

 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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6.4 inçlik Samsung üretimi AMOLED ekranda 1080x2280 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9 modeli Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Geçen yılın aksine ekranda su damlası şeklinde bir çentik yer alıyor. Haliyle gelişmiş yüz tanıma sisteminden uzaklaşılmış.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Çene olarak da ifade edilen telefonun alt kenarı Mi 8 modeline göre yüzde 40 daha ince hale getirilmiş. Böylece ekran-kasa oranı olarak yüzde 90 civarı elde edilmiş. 4 kenarı da kavisli arka kısım tutuşu daha konforlu hale getiriyor. Ayrıca nano lazer cam kaplama farklı açılardan bakıldığında renk değiştirebiliyor.

 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kenarda ise Google Assistant için özel bir tuş yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş ve beşinci nesil optik sensörün bugüne kadar geliştirilen en iyi sensör olduğu ifade ediliyor. AMOLED ekran renkli olarak her zaman açık özelliği sunuyor ve bildirimler renkli ikonlarla sunuluyor. Ekranın düşük parlaklık yeteneği geliştirilmiş ve kullanıcı daha rahat edecek seviyeye getirilmiş.

Donanım

Telefon Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setini kullanıyor. Snapdragon 855 üç kümeli bir anlayışa sahip. Yoğun işlemler için tek bir Kryo 485 çekirdeği, orta seviye işlemler için 3 adet Kryo 485 çekirdeği, düşük yükteki işlemler için 4 adet Kryo 485 çekirdeği sırayla devreye giriyor. İşlemci tarafında yüzde 45, grafik tarafında yüzde 25 performans artışı söz konusu.

Bu yıl amiral gemilerinde sıkça göreceğimiz 7nm sürecindeki yonga seti enerji verimliliğine de olumlu katkı yapıyor. Benchmark skorları zaten Mi 9 modelini zirveye taşımıştı. Ayrıca Game Turbo modu da oyunlarda yapay zekâ desteği ile birlikte sahneyi algılıyor ve kaynakları buna göre dağıtıyor.

 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Yonga seti yanında 6GB RAM/8GB DDR4 RAM bellek seçenekleri ile 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Hali hazırda 3 konfigürasyon mevcut. Elbette özel versiyonda daha farklı bir senaryo söz konusu.

Kamera

Xiaomi arka tarafta 3 kameraya yer veriyor. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör barındırıyor. Piksel boyutu 0.8 mikron ile nispeten küçük kalsa da 4 kareyi bir araya getirerek daha iyi resimler oluşturduğu için detaylar kaybolmuyor.

İkinci Sony IMX 481 kamera 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derece geniş açı sensörü olarak görev alıyor. İkinci yardımcı sensör ise 2x optik yakınlaştırma sunuyor ve 12 MP çözünürlüğünde.

 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi kombinasyonu faz algılamalı otomatik odaklama, lazer tabanlı otomatik odaklama ve kontrast algılamalı otomatik odaklama ile desteklemiş. Ayrıca kapalı devre ses motoru ile otomatik odaklama daha iyi hale getirilmiş. Kombinasyon 4cm makro çekim yapabiliyor. Kamera kombinasyonu özel bir safir cam ile korunuyor.

Ön kamera 20MP çözünürlüğünde ve HDR desteğine sahip. Ayrıca yapay zekâ ile çeşitli yüz güzelleştirme araçları da sunuyor. DxOMark puanlarına bakacak olursak fotoğraf kısmı 112, video kısmı 99 puan alıyor ve ortalama 107 oluyor. Platform şimdiye kadar en iyi kamera olduğunu ifade ediyor. 

Batarya ve diğer detaylar

Ses tarafında Xiaomi özel bir yonga kullanarak kaliteyi arttırmış. Ayrıca Smart PA güçlendirici ile destekli kulaklıklarda çok daha iyi bir ses deneyimi elde ediliyor. Xiaomi büyük hoparlör sistemleri ile aynı kalitede ses çıkışı sağlandığını ifade ediyor.

 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Diğer taraftan çok fonksiyonlu NFC daha hızlı erişim sağlanırken çift GPS frekansı konumlamayı anlık hale getiriyor. Alıştığımız kızıl ötesi verici de üst kısımda yerini almış. 4x4 MIMO anten dizilimi ile GSM performansı artarken 5G desteği bu modelde yer almıyor. Yerine 2Gbps hızlarına kadar çıkabilen Snapdragon X24 modemine yer verilmiş.

Batarya 3300mAh kapasitesinde tutulmuş ancak verimli yonga seti ve özellikle MIUI 10 sürümünde yer alan karanlık mod ile uzun kullanım sürelerine imza atılması bekleniyor. Telefon 27W hızlı şarj ile de destekleniyor. Ek olarak 20W kablosuz şarj desteği de yer alıyor.

Xiaomi Mi 9 fiyatı ve çıkış tarihi

Kısa süre içerisinde ön siparişe başlayacak olan Xiaomi Mi 9 için aşağıdaki fiyat etiketleri mevcut. Xiaomi'nin en düşük depolama belleğini 128GB olarak açıkladığını görüyoruz. 64GB kapasite de daha sonra eklenir mi bilinmiyor:

6 GB RAM + 128 GB depolama = 450 dolar 

8 GB RAM + 128 GB depolama = 490 dolar 


 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi Mi 9 Battle Angel özellikleri ve fiyatı

Xiaomi bu yıl Explorer Edition yerine Fox Entertainment ile özel bir iş birliği yaparak Battle Angel versiyonunu hazırlamış. James Cameron’un animasyon tabanlı yapımı Alita: Battle Angel için hazırlanan özel sürümde şeffaf arka kapak bizi karşılıyor. Ekran koruyucu ise arka kapağı yansıtan özel bir tasarıma sahip. 

Geçen yıl olduğu gibi demo tarzda hazırlanan bileşen kartı yerini alırken filme has disk tasarımına yer verilmiş. Bu modelde 12GB RAM kapasitesi yer alıyor. Ayrıca 48MP çözünürlüğündeki ana kamera 7 elementli lense ve f/1.47 diyafram aralığına sahip. Bu rakam sektörde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.

Ek olarak 20W kablosuz şarj desteği de yer alıyor. Diğer özellikler orijinal model ile aynı. Kutu içerisinden askılı bir arka kapak da çıkıyor. Xiaomi Mi 9 Battle Angel versiyonu için 600$ fiyat etiketi mevcut.

 

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi Mi 9 SE özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9 SE  modeli geçen yıl olduğu gibi yine orta seviye bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 6 inçlik bir ekrana sahip Xiaomi Mi 9 SE  modeli  ekrandan parmak izi okuyucu barındırıyor. Ekran ve tasarım özellikleri genelde Mi 9 ile aynı. Ekran-kasa oranı yine yüzde 90 seviyesinde. Arka kısımda kavisli kenarlara yer verilmemiş. 
Arka kısımda 48MP çözünürlüğündeki ana sensör korunmuş. Yanında 13MP çözünürlüğünde 120 derecelik geniş açı sağlayan ve 8MP çözünürlüğünde derinlik verisi elde eden sensörler mevcut. Qualcomm'un biraz daha hızlı Snapdragon 712 yonga seti ilk kez bu telefonda kullanılacak. 10nm sürecindeki işlemci verimliliğe de katkı yapacak. Batarya 3070mAh seviyesine. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçeneği 300$ olarak belirlenmiş. 6GB RAM e 128GB depolama kapasitesi ise 340$.

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eskikarateci 2 ay en beğenilen
2 yıldır mi5 kullanıyorum. artık değiştirmek istiyorum aha da fırsat derken fiyatına kaydı gözüm. min 4000 tlden satılacak. lisede ilk akıllı telefonum galaxy s3ü kendi harçlığım ve yazın yaptığım ufak tefek işlerle almıştım. şimdi 23 yaşında adamım baba parası olmadan 400 dolarlık şeyi alamıyorum. yazıklar olsun. yedikleriniz burnunuzdan gelsin çoluk çocuğunuzdan çıksın. Allah var ise bir el atsın artık bunaldım bu hayat pahalılığından
2 yıldır mi5 kullanıyorum. artık değiştirmek istiyorum aha da fırsat derken fiyatına kaydı gözüm. min 4000 tlden satılacak. lisede ilk akıllı telefonum galaxy ...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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DH Misafiri 2 ay
450 dolar mı eskiden 360 dolara çıkıyordu üzgünüm ama yeni vergilerle ithalatçı versiyonu bile 4800 den satışa çıkar...
3 Yanıt Yanıtla +45
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kesbi 2 ay
Pilin küçüklüğü ve kulaklık girişi almama engel. 4000 koy yine az yaksın ona lafımız yok.
2 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
Dreamer Apartment 2 ay
Telefon 48 saat içerisinde Global olarak giriş yapacak. Tahmini geliş tarihi ile ilgili bir bilgi sahibi olan var mı ? Xiaomi'nin bazı telefonları erken, bazı telefonları geç geliyor. Nedeni bilmiyorum.
İthalatçı firmalar veya Evofone ne yapar ne eder bilmiyorum. Ancak fiyat konusunda tahmin yürüteceğim.
S10+ 1000 dolardı ve 7500 TL'den satışa çıktı. 1000 dolar 5200 TL yapıyor. Yine 2300 TL fazlası var, tabi bu fazlalığın içinde vergiler ve kar fazlası var. Ayrıca Samsung'un Türkiye'de fiyat iyileştirmesi yaptığını söyleyenler de var. Neyse ne, fazla kafa yormayacağım, şuan fiyatı 7500 TL olmasına rağmen ben düz 8000 TL diyeceğim.
Diğer yandan, Xiaomi Mi 9 ise 450 dolar, telefon bu fiyattan çıkacak olmasına rağmen ben yuvarlayarak 500 dolar diyorum. Basit bir oran yaparsak:
Yukarıda dediğim gibi,
1000 dolar 8000 TL ise
500 dolar 4000 TL yapar.
Ben yine suyunu çıkarıyorum ve 500 TL daha ekliyorum.
Sonuç olarak Xiaomi Mi 9'u satın alacağımız fiyat 4500 TL'ye denk geliyor.
İleride telefonlara uygulanan ÖTV artacak deniliyor, tabi Cumhurbaşkanına yetki verildi ancak şuan için bir artırılma durumu yok. Ben güncel olarak bugünden hesaplama yaptım, ve bu hesaba göre de en fazla 4500 TL gibi bir fiyattan satın almamız gerekiyor.
Eğer ithalatçı firmalar veya Evofone bu telefonu bahsettiğim fiyatın üstünde çıkarmaya çalışırsa gerçek fiyattan ne kadar saptıklarını ve ne kadar kötü bir fiyatlandırma yaptıklarını görmüş olacağız.
Mi 9'un gereksiz yüksek fiyatlarda çıkması demek satışlarının otomatik olarak düşmesi anlamına gelecektir, çünkü öte yandan 6500 TL'ye Samsung Galaxy S10 yanında hediye çeki ve kulaklık ile satın alınabiliyor. Fiyat eğer buralara yaklaşırsa insanlar Samsung tercih edecektir. Bakın lütfen yanlış anlamayın Mi 9, S10'dan bence daha güzel bir telefon ancak dediğim gibi Mi 9'da yapılacak kötü bir fiyatlandırma ciddi anlamda aleyhine olacaktır.
İyi günler.
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RickCooL 2 ay
Bu gidişle xaomi huaweinin gölgesinde kalacak
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RatedR7 2 ay
Cihaz ne zaman türkiyede satışa sunulur arkadaşlar?
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2jz1993 2 ay
Oneplus 5t den geçmeye değer mi sizce dostlar ?
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darthskywalker 2 ay
Mi8 telefonumu Shanghai mi storedan Ekim ayında almıştım. Sanırım mi9 alacağım. Sahibinden satılık pasaport kayıtsız m8 1500tl arkadaşlar
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donjuan444 2 ay darthskywalker
valla maddi durumum iyi değil yoksa hemen alırdım...600 ede ortak bir pasaport kaydı yaptırsak 300 300 süper olurdu.. acelenız yoksa bekleyın biraz daha
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emraxi 2 ay darthskywalker
128 lik versiyonsa talibim hocam. Uzak sefer çıkana kadar idare eder beni
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sokrates60 2 ay
Bu ekrana bu batarya akıl almaz şekilde mantıksız olmuş. Kötü telefon diyemeyiz ama gariban dostu olacağız diye yola çıkan firma şimdi iPhone ile yarışacak fiyat olarak.
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nightsniffer 2 ay sokrates60
Hocam fiyatı dediğiniz Mi 8'den 50 USD daha pahalıya çıktı. Gariban dostluğunda bir sorun yok aslında. 8 GB RAM 128 GB bellekli, son teknoloji işlemcili, harika kameralı, ortalama üstü bir AMOLED ekranlı, ekran kasa oranı %90'ı geçen, ekrandan parmak izi okumalı mis gibi cihazı 500 USD'ye veriyorlar. Samsung bugün S10e'yi tanıttı ve 750 USD. Hem 1,5 katı fiyata, hem RAM'ı 6 GB, hem dandik Exynos işlemcili, hem kamerası açık ara daha kötü hem bataryası 3100(!)... Biz de isteriz bu cihaz 300-350 USD'ye çıksın ama o fiyatlara üretilemez dahi. Mi 8'in sırf ekranı Aliexpress'te 100 USD'ye satılıyor. Xiaomi de alsın 70 USD'ye... 8 GB RAM'ı, 128 GB dahili depolaması, kamera modülü, ekran altı parmak izi taraması, üst düzey işlemcisi derken cihazın maliyeti zaten 300 dolarları geçiyordur. Şöyle bir hesap yapmıştım bu konuda ya da başka bir konuda;
Ekran 70 USD
RAM+Hafıza 80 USD
Kasa vs. 50 USD
Kamera modülü 40 USD
Sensörler 2 USD
Kutu içeriği 5 USD
Batarya 7 USD
Ekrandan Parmak İzi okuma sensörü 20 USD
PCB'ler kablolar 10 USD
SD855 50 USD
Toplam 334 USD gibi bir şey çıkıyor. 300 USD üzeri maliyeti olan bir cihazı 350 USD'ye satamazlar herhalde. O kadar insanı çalıştırıyor, Xiaomi de hayır kurumu değil. 500 USD biraz çok ama eskiden 20 USD'lik ekran 10 USD'lik kamera, 20 USD'lik Kasa, kullanıyorlardı, ekrandan parmak izi okuma gibi bir olay da yoktu, telefonları da geç çıkarıyorlardı SD 855 tarzı işlemciye de 50 değil 35 USD falan ödüyorlardı, Maliyet 180-190 USD'lere gerileyince de satış fiyatları 250-300 USD'den oluyordu. Kar marjı sabit aslında. Telefonun maliyeti ve kalitesi artınca fiyatı da aynı oranda artıyor...
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C.CEMİL 2 ay
tablet kadar ekranlı aletlere telefon deyip nasıl taşıyorsunuz yahu :)
bu gidişle boyuna asma aparatı falan çıkartırlar :)
mi5 desteği bitmiş deniliyor ,doğruysa şomi güven kaybedecek demektir
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joven 2 ay
Fiyatı cazip donanım ve özellikler bir arada olunca
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ArıKovanınaDalanAyı 2 ay
Yıl olmuş 2019 ne 5G var ne stereo hoparlör. Çöpoğlu çöp.
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Freexog 2 ay
Hayal kırıklığı... Yeni bir cihaz için yine Huawei ye bakıcaz
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