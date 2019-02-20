Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarında bocalama yaşadığı bir dönemin arkasından 2018 yılında yeniden çıkışa geçen Çinli Xiaomi rüzgârı da arkasına alarak büyümeye devam ediyor. Xiaomi Mi 9 modeli firmanın stratejisinin geldiği son noktayı çok iyi bir şekilde gösteriyor. Gelin Mi 9 modelinin özelliklerine yakından bakalım:
Xiaomi Mi 9 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Mi 8 modelinde iPhone X benzeri bir çentikli yapıya şahit olmuştuk. Xiaomi bu yıl ise daha farklı bir tasarım anlayışı belirleyerek daha agresif bir ekran-kasa oranına geçiş yapmış.
6.4 inçlik Samsung üretimi AMOLED ekranda 1080x2280 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9 modeli Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Geçen yılın aksine ekranda su damlası şeklinde bir çentik yer alıyor. Haliyle gelişmiş yüz tanıma sisteminden uzaklaşılmış.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"
Çene olarak da ifade edilen telefonun alt kenarı Mi 8 modeline göre yüzde 40 daha ince hale getirilmiş. Böylece ekran-kasa oranı olarak yüzde 90 civarı elde edilmiş. 4 kenarı da kavisli arka kısım tutuşu daha konforlu hale getiriyor. Ayrıca nano lazer cam kaplama farklı açılardan bakıldığında renk değiştirebiliyor.
Kenarda ise Google Assistant için özel bir tuş yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş ve beşinci nesil optik sensörün bugüne kadar geliştirilen en iyi sensör olduğu ifade ediliyor. AMOLED ekran renkli olarak her zaman açık özelliği sunuyor ve bildirimler renkli ikonlarla sunuluyor. Ekranın düşük parlaklık yeteneği geliştirilmiş ve kullanıcı daha rahat edecek seviyeye getirilmiş.
Donanım
Telefon Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setini kullanıyor. Snapdragon 855 üç kümeli bir anlayışa sahip. Yoğun işlemler için tek bir Kryo 485 çekirdeği, orta seviye işlemler için 3 adet Kryo 485 çekirdeği, düşük yükteki işlemler için 4 adet Kryo 485 çekirdeği sırayla devreye giriyor. İşlemci tarafında yüzde 45, grafik tarafında yüzde 25 performans artışı söz konusu.
Bu yıl amiral gemilerinde sıkça göreceğimiz 7nm sürecindeki yonga seti enerji verimliliğine de olumlu katkı yapıyor. Benchmark skorları zaten Mi 9 modelini zirveye taşımıştı. Ayrıca Game Turbo modu da oyunlarda yapay zekâ desteği ile birlikte sahneyi algılıyor ve kaynakları buna göre dağıtıyor.
Yonga seti yanında 6GB RAM/8GB DDR4 RAM bellek seçenekleri ile 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Hali hazırda 3 konfigürasyon mevcut. Elbette özel versiyonda daha farklı bir senaryo söz konusu.
Kamera
Xiaomi arka tarafta 3 kameraya yer veriyor. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör barındırıyor. Piksel boyutu 0.8 mikron ile nispeten küçük kalsa da 4 kareyi bir araya getirerek daha iyi resimler oluşturduğu için detaylar kaybolmuyor.
İkinci Sony IMX 481 kamera 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derece geniş açı sensörü olarak görev alıyor. İkinci yardımcı sensör ise 2x optik yakınlaştırma sunuyor ve 12 MP çözünürlüğünde.
Xiaomi kombinasyonu faz algılamalı otomatik odaklama, lazer tabanlı otomatik odaklama ve kontrast algılamalı otomatik odaklama ile desteklemiş. Ayrıca kapalı devre ses motoru ile otomatik odaklama daha iyi hale getirilmiş. Kombinasyon 4cm makro çekim yapabiliyor. Kamera kombinasyonu özel bir safir cam ile korunuyor.
Ön kamera 20MP çözünürlüğünde ve HDR desteğine sahip. Ayrıca yapay zekâ ile çeşitli yüz güzelleştirme araçları da sunuyor. DxOMark puanlarına bakacak olursak fotoğraf kısmı 112, video kısmı 99 puan alıyor ve ortalama 107 oluyor. Platform şimdiye kadar en iyi kamera olduğunu ifade ediyor.
Batarya ve diğer detaylar
Ses tarafında Xiaomi özel bir yonga kullanarak kaliteyi arttırmış. Ayrıca Smart PA güçlendirici ile destekli kulaklıklarda çok daha iyi bir ses deneyimi elde ediliyor. Xiaomi büyük hoparlör sistemleri ile aynı kalitede ses çıkışı sağlandığını ifade ediyor.
Diğer taraftan çok fonksiyonlu NFC daha hızlı erişim sağlanırken çift GPS frekansı konumlamayı anlık hale getiriyor. Alıştığımız kızıl ötesi verici de üst kısımda yerini almış. 4x4 MIMO anten dizilimi ile GSM performansı artarken 5G desteği bu modelde yer almıyor. Yerine 2Gbps hızlarına kadar çıkabilen Snapdragon X24 modemine yer verilmiş.
Batarya 3300mAh kapasitesinde tutulmuş ancak verimli yonga seti ve özellikle MIUI 10 sürümünde yer alan karanlık mod ile uzun kullanım sürelerine imza atılması bekleniyor. Telefon 27W hızlı şarj ile de destekleniyor. Ek olarak 20W kablosuz şarj desteği de yer alıyor.
Xiaomi Mi 9 fiyatı ve çıkış tarihi
Kısa süre içerisinde ön siparişe başlayacak olan Xiaomi Mi 9 için aşağıdaki fiyat etiketleri mevcut. Xiaomi'nin en düşük depolama belleğini 128GB olarak açıkladığını görüyoruz. 64GB kapasite de daha sonra eklenir mi bilinmiyor:
6 GB RAM + 128 GB depolama = 450 dolar
8 GB RAM + 128 GB depolama = 490 dolar
Xiaomi Mi 9 Battle Angel özellikleri ve fiyatı
Xiaomi bu yıl Explorer Edition yerine Fox Entertainment ile özel bir iş birliği yaparak Battle Angel versiyonunu hazırlamış. James Cameron’un animasyon tabanlı yapımı Alita: Battle Angel için hazırlanan özel sürümde şeffaf arka kapak bizi karşılıyor. Ekran koruyucu ise arka kapağı yansıtan özel bir tasarıma sahip.
Geçen yıl olduğu gibi demo tarzda hazırlanan bileşen kartı yerini alırken filme has disk tasarımına yer verilmiş. Bu modelde 12GB RAM kapasitesi yer alıyor. Ayrıca 48MP çözünürlüğündeki ana kamera 7 elementli lense ve f/1.47 diyafram aralığına sahip. Bu rakam sektörde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.
Xiaomi Mi 9 SE özellikleri ve fiyatı
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İthalatçı firmalar veya Evofone ne yapar ne eder bilmiyorum. Ancak fiyat konusunda tahmin yürüteceğim.
S10+ 1000 dolardı ve 7500 TL'den satışa çıktı. 1000 dolar 5200 TL yapıyor. Yine 2300 TL fazlası var, tabi bu fazlalığın içinde vergiler ve kar fazlası var. Ayrıca Samsung'un Türkiye'de fiyat iyileştirmesi yaptığını söyleyenler de var. Neyse ne, fazla kafa yormayacağım, şuan fiyatı 7500 TL olmasına rağmen ben düz 8000 TL diyeceğim.
Diğer yandan, Xiaomi Mi 9 ise 450 dolar, telefon bu fiyattan çıkacak olmasına rağmen ben yuvarlayarak 500 dolar diyorum. Basit bir oran yaparsak:
Yukarıda dediğim gibi,
1000 dolar 8000 TL ise
500 dolar 4000 TL yapar.
Ben yine suyunu çıkarıyorum ve 500 TL daha ekliyorum.
Sonuç olarak Xiaomi Mi 9'u satın alacağımız fiyat 4500 TL'ye denk geliyor.
İleride telefonlara uygulanan ÖTV artacak deniliyor, tabi Cumhurbaşkanına yetki verildi ancak şuan için bir artırılma durumu yok. Ben güncel olarak bugünden hesaplama yaptım, ve bu hesaba göre de en fazla 4500 TL gibi bir fiyattan satın almamız gerekiyor.
Eğer ithalatçı firmalar veya Evofone bu telefonu bahsettiğim fiyatın üstünde çıkarmaya çalışırsa gerçek fiyattan ne kadar saptıklarını ve ne kadar kötü bir fiyatlandırma yaptıklarını görmüş olacağız.
Mi 9'un gereksiz yüksek fiyatlarda çıkması demek satışlarının otomatik olarak düşmesi anlamına gelecektir, çünkü öte yandan 6500 TL'ye Samsung Galaxy S10 yanında hediye çeki ve kulaklık ile satın alınabiliyor. Fiyat eğer buralara yaklaşırsa insanlar Samsung tercih edecektir. Bakın lütfen yanlış anlamayın Mi 9, S10'dan bence daha güzel bir telefon ancak dediğim gibi Mi 9'da yapılacak kötü bir fiyatlandırma ciddi anlamda aleyhine olacaktır.
İyi günler.
Ekran 70 USD
RAM+Hafıza 80 USD
Kasa vs. 50 USD
Kamera modülü 40 USD
Sensörler 2 USD
Kutu içeriği 5 USD
Batarya 7 USD
Ekrandan Parmak İzi okuma sensörü 20 USD
PCB'ler kablolar 10 USD
SD855 50 USD
Toplam 334 USD gibi bir şey çıkıyor. 300 USD üzeri maliyeti olan bir cihazı 350 USD'ye satamazlar herhalde. O kadar insanı çalıştırıyor, Xiaomi de hayır kurumu değil. 500 USD biraz çok ama eskiden 20 USD'lik ekran 10 USD'lik kamera, 20 USD'lik Kasa, kullanıyorlardı, ekrandan parmak izi okuma gibi bir olay da yoktu, telefonları da geç çıkarıyorlardı SD 855 tarzı işlemciye de 50 değil 35 USD falan ödüyorlardı, Maliyet 180-190 USD'lere gerileyince de satış fiyatları 250-300 USD'den oluyordu. Kar marjı sabit aslında. Telefonun maliyeti ve kalitesi artınca fiyatı da aynı oranda artıyor...
bu gidişle boyuna asma aparatı falan çıkartırlar :)
mi5 desteği bitmiş deniliyor ,doğruysa şomi güven kaybedecek demektir
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
37997 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Popüler ve