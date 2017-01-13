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Türk araştırmacı böcek kabuğundan zayıflama ilacı geliştirdi

Aksaray Üniversitesindeki araştırmacılar böcek zırhında keşfettikleri bu ilginç özellik sayesinde yağların çok daha kolay vücuttan atılarak kilo verilmesini sağlayan hap geliştirdiler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Üniversitenin teknoloji merkezindeki nanoteknoloji araştırmaları sırasında "tenebrionidae" familyasına ait böcekler üzerinde çalışan akademisyenler, böceklerin zırh/kabuk bölümündeki şeker yapılı kitinin, yağı sindirime sokmadan dışarı atabilen bir özelliği olduğunu keşfettiler.
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kaya, böcek zırhında yer alan nanoliflerin midede tamamen ayrıldığını ve her bir parçanın kendi ağırlığının en az 40 katı yağ bağladığını dile getirdi. Üstelik iç yapıda toplanan tüm yağlar sindirime girmeden doğrudan dışarı atılıyor. Kaya, yemekten önce hapı içen kişinin yiyeceği yağlı yemeklerin vücutta herhangi bir etkisi olmadan dışarı atılacağını belirtiyor.
Yaklaşık 4 ay süren çalışmalarla böceklerin nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında kullanılabileceğini de kanıtlayan akademisyenlerin başarısı, yaklaşık 3 ay süren rapor ve onay sürecinin ardından "Innovative Food Science and Emerging Technologies" dergisinde makale olarak yayınlandı.

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mrslimshady 2 yıl en beğenilen
Ceza alır şimdi bu adam kesin.
Mâlum ülkeye yararlı bir iş yapan herkes ya içeri atılıyor ya da para cezasıyla karşılaşıyor
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Rohanli_Theoden 2 yıl
kadınlar zayıflamak için bırak böcek kabuğunu, böceğin *censored* bile yer
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MonsterMMORPG 2 yıl
Hadi İnşaAllah diyorum
çağımızın hastalığı şişmanlık
Birde Türkiyeye inanılmaz getiri getirir eğer başarılı olursa bu ürün
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DH Misafiri 2 yıl
tamamen yanlış. Vicudun ihtiyacı olan omega 3 de yağ. Onu nasıl alacağız peki ?
kilo yapan yağlı yemek değildir, işlenmiş yağlar ve şeker vicutta yağa dönüştürülür.
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0z0z 2 yıl
Sibutiramin. Etken maddeli ilaçlar 20 yıldır piyasada.
Hani tarım bakanlığının ara ara yayımladığı tahşiş ve hileli organik diye satılan ürünlere bile karıştırıp halkı kandırdıkları ürünlerde olan.
Zaten aynı mantıkla bulunmuştu. Kitin özünde yağ biriktirmez.
Amerkayı yeniden keşfetmişler yine.
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aybey 2 yıl
İnsanların sağlıklı yağları (kuyruk ve iç yağları,tereyağ,zeyin ve balık yağı) tüketmediği, aksine aşırı şekerli ve karbonhidratlı tükettiği için aşırı kilo aldığı ve kanser başta olmak üzere, viral hastalıklara(grip gibi) maruz kaldığı bilim adamlarınca ispatlamıştır.
Tüketilen sağlıklı yağları sindirilebilmek için vücutta şeker ve karbonhidratlar tarafından oluşturulan yağları yakar....
1980'lere Kadar tereyağı, zeytinyağı, hayvansal yağlar zararlıdır diye propaganda yapıldı, yıl oldu 2017 dünyada bu yalan inanan insan sayısı hızla azalıyor, ancak ülkemiz gelişmeleri 30 yıl geriden takip ediyor.
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MüdavimBey 2 yıl
Yakında tvlere düşer yeni bir kampanya ile karşınızdayız efenim
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SEO-Uzmanı 2 yıl
patentini başkaları çoktan almıştır ! kafalarını yormasınlar!
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kadirirdem 2 yıl
İnşallah piyasaya çıkar , benim ihtiyacım var...
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XPerience 2 yıl
Televizyonlarda çıkan umut tacirleri reklamı gibi olmuş

Tebrikler çok güzel bir çalışma umarım devamı gelir.
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lecagot 2 yıl
Sürekli kullanımı çok zararlı olabilir. Vücudumuzun yağa da ihtiyacı var, özellikle steroid yapıdaki testosteron, östrojen gibi hormonların yapımı için. Hatta vücuttaki yağ oranı çok düşükse adet düzensizliği, düşük sperm sayısı vs gözlemlenebiliyor.
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tuago 2 yıl
Gizli formülü veriyorum: Kilo vermek isteyen az yesin. Kesin çözüm.
Dönerleri köfteleri kızartmaları yedikten sonra ilaç içtim zayıfladım demek bana hiç inandırıcı gelmiyor. Olsa olsa mide bulantısı ve iğrençlikten iştahı kesiyordur :) Kilo vermek için ilaç içmek zaten başlı başına bir soru işareti.
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IFollowYou 2 yıl
Abi iyi guzel bir sey bulmussun da, insan biyolojisinden metrelerce uzakta haber. Bir kere yagli yemek yemek ya da yag yemek size yag olarak direk donmez. Bu mekanizma bu sekilde calismiyor. Yaglarin karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla kalori icerdigi dogru, ama bu yanilgi tamamen yanlis bir yanilgi. Vucudunuz ancak kalori fazlaliginda fazla kalorileri yaga donustururerek vucutda depolar. Yani bu abimizin gelistirmis oldugu "zayiflatici ilac" pek de zayiflatici ilac degil. Baska bir sey icin yararlidir bilemem ama tamamen pazarlamaya yonelik soylenmis bir sey gibi duruyor. Eger para bir unsur olmasaydi butun saglik pazari su basit seyi pazarlayarak insanlara gercekten kilo verdirirdi: eger gun icerisinde aldiginiz kalori harcadiginizdan az ise, gereken kalori - harcanan kalori = acikta kalan kalori ve bu miktar da direk yag depolarindan karsilanacak. Misal gun icerisinde BMR arti aktiviteler dahil 2000 kalori gereksinim duymus bir insan gun icerisinde 1000 kalorilik yiyecek/icecek tukettigi halde geriye kalan 1000 kalori yaglardan karsilanacak, 1 gram yagin 9 kalori oldugunu dusundugumuz zaman 1000/9 gram yag o gun icerisinde harcanmis olacak. Aslinda bu mekanizma bu kadar basit. Boyle yag yakan ilac mevzularini okudugum zaman illa bu sacma sapan seylere cikiyor.
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