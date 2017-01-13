Türk araştırmacı böcek kabuğundan zayıflama ilacı geliştirdi

Üniversitenin teknoloji merkezindeki nanoteknoloji araştırmaları sırasında "tenebrionidae" familyasına ait böcekler üzerinde çalışan akademisyenler, böceklerin zırh/kabuk bölümündeki şeker yapılı kitinin, yağı sindirime sokmadan dışarı atabilen bir özelliği olduğunu keşfettiler.

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kaya, böcek zırhında yer alan nanoliflerin midede tamamen ayrıldığını ve her bir parçanın kendi ağırlığının en az 40 katı yağ bağladığını dile getirdi. Üstelik iç yapıda toplanan tüm yağlar sindirime girmeden doğrudan dışarı atılıyor. Kaya, yemekten önce hapı içen kişinin yiyeceği yağlı yemeklerin vücutta herhangi bir etkisi olmadan dışarı atılacağını belirtiyor.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmalarla böceklerin nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında kullanılabileceğini de kanıtlayan akademisyenlerin başarısı, yaklaşık 3 ay süren rapor ve onay sürecinin ardından "Innovative Food Science and Emerging Technologies" dergisinde makale olarak yayınlandı.