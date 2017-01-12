Adobe, fotoğraf düzenlemede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor

Gelişen teknoloji ve mobil cihazlar sayesinde artık birçok uygulama aracılığıyla fotoğraflara profesyonel dokunuşlar yapabilmek mümkün. Her geçen gün yetenekleri artan ve giderek daha da kolay bir yapıya kavuşan yazılımlara bu kez gelecekte önemli rol üstlenmesi beklenen sesli asistanlar dahil oldu.

Photoshop'la fotoğraf konusunda üstün deneyim sunan Adobe, yayınladığı son video ile sadece ses komutlarıyla düzenleme yapılabilmesini sağlayan sesli asistan desteğini ilk kez görücüye çıkardı. Arayüze gelen mikrofon simgesi aracılığıyla kullanılabilen özellik sayesinde şimdilik döndürme, kesme ve sosyal ağlarda paylaşma gibi temel işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Konuşma dilini sorunsuz şekilde algılayan asistanın geliştirme aşamasında olduğu, ilerleyen sürümlerinde tamamen ses tabanlı bir altyapıyla karşımıza çıkacağı ifade ediliyor. Adobe Research ekibi tarafından geliştirilen sesli asistan desteğinin iPad üzerindeki kısa tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.