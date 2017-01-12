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Adobe, fotoğraf düzenlemede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor

Photoshop yazılımıyla fotoğraf düzenleme alanında lider konumunda olan Adobe, yayınladığı son video ile fotoğrafların sadece ses komutlarıyla düzenlenmesini sağlayan asistan özelliğini duyurdu.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gelişen teknoloji ve mobil cihazlar sayesinde artık birçok uygulama aracılığıyla fotoğraflara profesyonel dokunuşlar yapabilmek mümkün. Her geçen gün yetenekleri artan ve giderek daha da kolay bir yapıya kavuşan yazılımlara bu kez gelecekte önemli rol üstlenmesi beklenen sesli asistanlar dahil oldu.
Photoshop'la fotoğraf konusunda üstün deneyim sunan Adobe, yayınladığı son video ile sadece ses komutlarıyla düzenleme yapılabilmesini sağlayan sesli asistan desteğini ilk kez görücüye çıkardı. Arayüze gelen mikrofon simgesi aracılığıyla kullanılabilen özellik sayesinde şimdilik döndürme, kesme ve sosyal ağlarda paylaşma gibi temel işlemler gerçekleştirilebiliyor.
Konuşma dilini sorunsuz şekilde algılayan asistanın geliştirme aşamasında olduğu, ilerleyen sürümlerinde tamamen ses tabanlı bir altyapıyla karşımıza çıkacağı ifade ediliyor. Adobe Research ekibi tarafından geliştirilen sesli asistan desteğinin iPad üzerindeki kısa tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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soneday 2 yıl en beğenilen
Zor birşey değil. Sadece komutu belli ses komutlarına göre işlettirmiş. Bunu çoğu yazılmcı yapabilir, kullanışlı değil hava atmak için yaplmş birşey.
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Virinom 2 yıl
-Arka Planı Sil
+Silindi
-Lan oglum çapak kaldı çapak nası sildin sen onu
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SEO-Uzmanı 2 yıl
boş zamanı olanlara oyuncak ! :)
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featfromcrash 2 yıl
Mikrofona basana kadar F3-F4 düzeneklerine Action atayıp tek tuşla görseli çevirir, croplar, dizer, flatlar, kaydeder, kapatırım. Birçok işlemi tek tuşa action atar yaparım. Sesli komuta basacan yok duydu yok duymadı..vs. geç abi geç ben diğer işleme geçip kaydettim projemi, sen sesini duyurmayla uğraş...
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Portraitclub 2 yıl
Photoshop kullanmaya yeni başlayanlar için iyi olabilir. Aktif kullananlar için bir getirisi yok! Ancak kapsamlı bir sesli komut geldiği zaman işe yarar bişey olur.
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kadirirdem 2 yıl
bilmeyenler için çok iyi olur mesela benim için...
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exterminant 2 yıl
bu bir başlangıç daha geliştirilebilirse neler göreceğiz kim bilir...
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dede17 2 yıl
Konudan uzak insanlar için etkileyici
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soneday 2 yıl en beğenilen
Zor birşey değil. Sadece komutu belli ses komutlarına göre işlettirmiş. Bunu çoğu yazılmcı yapabilir, kullanışlı değil hava atmak için yaplmş birşey.
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