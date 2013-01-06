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Kahverengi Galaxy Note II gün ışığına çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un milyonlarca adet satarak dünya çapında önemli bir başarı yakaladığı telefon/tablet melezi Galaxy Note II'ye yeni renk seçenekleri geliyor. Daha önce verdiğimiz haberlerde, Samsung'un kırmızı ve kahverengi modeller için hazırlık içerisinde olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Gelen son haberler gösteriyor ki en azından kahverengi model kullanıcılar buluşmak için gün saymaya başlamış durumda.
Haberimizin hemen altındaki galeride yer alan kahverengi renkli Galaxy Note II, Japon telefon operatörü DoCoMo tarafından müşterilerine sunulacak. Popüler telefonunu farklı zevklere hitap edecek şekilde özelleştirmeyi hedefleyen Samsung'un yakın zamanda  aralarında siyahın da yer aldığı daha fazla renk seçeneğini duyurması bekleniyor. Renk haricinde herhangi bir donanımsal farklılığı olmayan kahverengi Galaxy Note II, dört çekirdekli Exynos işlemcisi, 2GB bellek ve 5.5-inç büyüklüğündeki HD Super AMOLED gibi güçlü özellikleriyle kendi sınıfındaki iddiasını sürdürüyor. 

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Dentrassi 6 yıl
Bende gerisi var ve hicde guzel degil. Ama bu kahverengi gayet guzel hosuma gitti. Napalim gri ile yola devam
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grisales 6 yıl
Bu renk seçeneği tahminen ne zaman Türkiye'de olur arkadaşlar?
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SSDc 6 yıl
S3 kullanıcısıyım.Samsungun şu yaptığı renk saçmalığını anlayamadım.Hem berbat renkleri topladı ayrıca sonradan çıkarması saçmalık.Nokia gibi baştan çıkarsaydı hepsini ve en önemli canlı renkler çıkarsaydı.
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onbeskarakterli 6 yıl
digital90
DH Misafiri renk çeşidini boşver önce s3 ve note 2 de olduğunu iddia ettiğin bluetooth 4.0 u çalışır hale getir.
katılıyorum. ne işe yarıyor ben hiçbi şekilde faydalanamıyorum 5800ımda her haltı bluetooth ile yapabiliyordum. hızda gözüm yok bana nokia suite tarzı bi yazılım sunsun samsung. kies kadar komedi bi yazılım görmedim

Airdroid.
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depeche35 6 yıl
Bu saatten sonra S4 beklenir ,kalmış 3 ay
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DH Misafiri 6 yıl
renk çeşidini boşver önce s3 ve note 2 de olduğunu iddia ettiğin bluetooth 4.0 u çalışır hale getir.
1 Yanıt Yanıtla
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digital90 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

renk çeşidini boşver önce s3 ve note 2 de olduğunu iddia ettiğin bluetooth 4.0 u çalışır hale getir.

katılıyorum. ne işe yarıyor ben hiçbi şekilde faydalanamıyorum 5800'ımda her haltı bluetooth ile yapabiliyordum. hızda gözüm yok bana nokia suite tarzı bi yazılım sunsun samsung. kies kadar komedi bi yazılım görmedim
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sherlock66 6 yıl
Niye ilk olarak çıkarmıyo samsung bu renkleri ne amaçlıyo anlamadım alanlar hoşuna giden bir teni renk çıktığında üzülüyorlardır ama bu arada kahverengiside hoşmuş
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HcB8GSxI 6 yıl
Popüler telefonunu farklı zevklere hitap edecek şekilde özelleştirmeyi hedefleyen Samsung'un yakın zamanda aralarında siyahın da yer aldığı daha fazla renk seçeneğini duyurması bekleniyor!!??
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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