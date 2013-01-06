Kahverengi Galaxy Note II gün ışığına çıktı

Samsung'un milyonlarca adet satarak dünya çapında önemli bir başarı yakaladığı telefon/tablet melezi Galaxy Note II'ye yeni renk seçenekleri geliyor. Daha önce verdiğimiz haberlerde, Samsung'un kırmızı ve kahverengi modeller için hazırlık içerisinde olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Gelen son haberler gösteriyor ki en azından kahverengi model kullanıcılar buluşmak için gün saymaya başlamış durumda.

Haberimizin hemen altındaki galeride yer alan kahverengi renkli Galaxy Note II, Japon telefon operatörü DoCoMo tarafından müşterilerine sunulacak. Popüler telefonunu farklı zevklere hitap edecek şekilde özelleştirmeyi hedefleyen Samsung'un yakın zamanda aralarında siyahın da yer aldığı daha fazla renk seçeneğini duyurması bekleniyor. Renk haricinde herhangi bir donanımsal farklılığı olmayan kahverengi Galaxy Note II, dört çekirdekli Exynos işlemcisi, 2GB bellek ve 5.5-inç büyüklüğündeki HD Super AMOLED gibi güçlü özellikleriyle kendi sınıfındaki iddiasını sürdürüyor.