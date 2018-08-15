Kalp sağlığını korumanın 5 yolu

Kalbimiz, bir pompa görevi görerek kanın tüm vücutta dolaşarak; taşıdığı oksijeni ve tabi besini hücrelere ulaştırır. Bu pompa bir ömür boyu durmadan çalışır. durduğu an, dünya değiştiririz. O kadar önemli ve hayati bir fonksiyonu olan kalbimizin sağlığını korumak için 5 yol öneriyoruz. Önerilerimiz, uzman doktorların incelediği ve tasdik ettiği yollardır. Ayrıca acil durumlarda herkesin heran başına gelebilecek bir olaya karşı hazırlıklı olmak adına ilkyardım eğitimi alınmasında çok fayda vardır. Kalp masajı nasıl yapılır veya ilkyardımda yanlış ve doğru yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması hayati öneme sahip olabilir. Şimdi kalp sağlımızı korumanın yollarına göz atalım.
- Her gün, bir engeliniz yoksa 45 dakika yürüyüş yapın. Her bir adım sizi sağlığa götürür. Oturmak ve gün boyu hiç bir iş yapmamak, sizi çok çabuk öldürür. Yürümeyi sevmiyorsanız yüzün, bisiklet kullanın ama mutlaka günde 45 dakikanız egzersize harcanmalıdır. Bu egzersiz kalp hastalığı olmayan insanlar içindir.
- Varsa, aşırı kilolarınızı verin, yağların size hiç bir yararı olmadığı gibi, kalbiniz üzerindeki yükü arttırır, onu yorar. Tek bir kalbiniz var. Kimseden kalp ödünç alamazsınız. O yüzden kalbinizle abur cubur arasında seçim yaparken, akıllıca davranıp kalp sağlığını tercih edin. Aşırı yemeyin, yaşayacak kadar yiyin.
- Sigara öldürüyor, bu klişe sözü bilmeyen yer yüzünde tek bir tiryaki yoktur. 4 milyon zehiri saymazsak nikotin başlı başına damarları tıkar, bir pompa olarak, damar yolları tıkandığında kalp zorlanır. Kalp aşırı yüke gelemez ve günün birinde duruverir. Tiryaki iseniz ve sigarayı bırakamıyorsanız en azından azaltın.
- Stres ve gerilim, fizyolojimize aykırıdır, bedeniniz gerildiğinde, kendinize aynada baktınız mı? Yüzünüz değişir, kaşlarınız çatılır kaslarınız kasılır ve anormal bir ifade alırsınız. Bu normal olmayan bir durumdur. Stres bize göre değildir. Olacak olan, zaten olacaktır. İnanın evren, bizim isteklerimize göre hareket etmez. Biz ona uyum sağlamaya çalışmalıyız. O halde stresle yollarımızı ayırmalıyız. Nerede stres gerilim kavga gürültü varsa, yolumuzu değiştirelim.
- Kolesterol önemli bir meseledir, bir su pompası düşünün, kalp de bir pompadır. Boruların ( damarların) içinde zamanla yosun pislik kum ve yabancı maddeler doluştuğunda, pompa kararlı basıncını kaybeder. Boruları tam tıkarsanız pompa infilak eder ya da durur. Kalp de aynen öyledir, bir pompa olarak çalışır, pompaladığı kanın yolu açıksa işini yapar. Değilse zorlanır ve bir noktada pes eder. Kolesterol varsa, şekeri yağı ve tuzu hayatınızdan çıkarın.
Yukarıdaki yöntemleri uygulamak kalp sağlığınızı olumlu etkileyecektir. Bunun yanında her ihtimale karşı izmir ilkyardım eğitimi hizmeti veren Akademi Akad Özel Eğitim Merkezi aracılığıyla, Sağlık Bakanlığı onaylı, ISO 9001 belgeli kurumda, uygulamalı ilkyardım eğitimi almanızı tavsiye ederiz. Hayat kurtarmak için bu eğitimi biran önce mutlaka alın çünkü ne zaman ve nerede ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.Akademi Akad; ISO 9001 belgeli ilk ve İzmir'de 40.000 den fazla kişiye eğitim vermiş, tecrübeli ve uzman kadrosu ile kaliteli bir özel eğitim kurumudur. Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz, akademiakad.com .
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