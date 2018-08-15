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9 ay

Braun S3 tıraş makinesi incelemesi

9 ay

Turing GPU’lar 8K çözünürlükte donanımsal hızlandırma desteği sunacak

9 ay

General Mobile’dan 100 milyon TL’lik “yerli ve milli” cep telefonu yatırımı!

9 ay

Elon Musk'ın yeni nesil uzay kapsülüne bir de böyle bakın

9 ay

Yerli üretici Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı

9 ay

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü ve otomobil projesi şirketi yeni rekora taşıyabilir

9 ay

Nokia, tüm akıllı telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağını doğruladı

9 ay

Motorola P30 tanıtıldı: Çentkili ekran, 6 GB RAM ve Snapdragon 636

9 ay

Android cihazınızdaki dosyalara erişebileğiniz Your Phone uygulaması yayınlandı

9 ay

Samsung, dünyanın ilk 3GPP standardıyla uyumlu ve 5G desteğine sahip modemi Exynos 5100'ı tanıttı!

9 ay

Batarya teknolojisi, kişisel hava araçlarını destekleyemiyor

9 ay

Instagram hesapları gizemli bir şekilde ele geçirilmeye başlandı

9 ay

Galaxy Note 9 kamera performansı nasıl? İşte karşınızda Galaxy Note 9 ile çekilmiş fotoğraflar

9 ay

Elektrikli şarj istasyonunda yeni rekor: 475 kW

9 ay

Markalardan Google ve Facebook'a reklam boykotu

9 ay

Xiaomi Pocophone F1 performans testlerinde zirveye oynuyor

9 ay

Youtube yeni özelliklerinin tanıtımı için popüler içerik üreticileri ile iş birliği yapıyor

9 ay

Dövizdeki hareketlilik otomobil fiyatlarını da arttırdı; işte yapılan yeni zamlar

9 ay

Kirin 980 işlemcisinin detayları ortaya çıktı

9 ay

Afrika’daki savaşların asıl nedeni yeraltı kaynakları mı?

9 ay

GÖRÜNTÜLENEN Kalp sağlığını korumanın 5 yolu

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Facebook'un seç-izle servisi Watch, yayıncıları memnun etmiyor

9 ay

Meyve yağlarının şaşırtan faydaları

9 ay

Kingston’dan oyuncu hafıza kartları

9 ay

Otomobillerin de dahil olduğu ABD menşeli ürünlerin ek vergi oranı yüzde 100 arttırıldı

9 ay

HTC akıllı telefon üretiminden çıkabilir

9 ay

Alcatel 7 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

9 ay

BİM, iPhone 6 satmaktan vazgeçti

9 ay

Nintendo'nun toplam konsol satışları 700 milyonu geçti

9 ay

Elektrikli bisikletlerin menzilini ölçmek için yeni bir standart geliştirildi

9 ay

Telefon almak zorlaşıyor: BDDK vade sayısını 6'ya indirdi!

9 ay

Nvidia’nın RTX teknolojisini detekleyen ilk nesil Turing olacak

9 ay

Xiaomi Mi 8 için 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği satışa sunuldu

9 ay

ABD hükümet çalışanlarının Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanması yasaklandı

9 ay

Google, konum geçmişinizi devre dışı bıraksanız bile sizi takip etmeye devam ediyor

9 ay

2019 Honda Civic Sedan ve Coupe'ye Sport versiyonu eklendi

9 ay

Yeni nesil iPhone'lar Apple Pencil desteği ve 512 GB depolama kapasitesi sunabilir

9 ay

Göz hastalıklarını bir doktor kadar doğru tespit eden yapay zeka

9 ay

Candy Crush yapımcısından bu kez farklı bir tema (İndirmeye sunuldu)

9 ay

Nvidia Turing mimarisi duyuruldu

9 ay

HoloLens ile kritik ameliyatlar gerçek zamanlı olarak izlenebilecek

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