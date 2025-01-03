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    Amazon Türkiye’den bazı Stanley termoslar için “iade edin” çağrısı

    Popüler termos bardakların üreticisi Stanley, bazı ürünlerinde karşılaşılan sorun nedeniyle ürünlerini geri çağırdı. Amazon Türkiye, bazı Stanley termoslar için iade edin çağrısı yaptı.
    Amazon Türkiye’den bazı Stanley termoslar için iade edin çağrısı Tam Boyutta Gör
    Popüler termos bardakların üreticisi Stanley, düzinelerce yanık yaralanmasına yol açan gevşek kapaklarla ilgili endişeleri gerekçe göstererek 2,6 milyon termos için geri çağırma kararı aldı. Bu termoslar genellikle Amazon üzerinden satılırken Amazon Türkiye de bazı Stanley termoslar için kullanmayın ve iade edin uyarısında bulundu.

    Stanley termoslar için iade çağrısı

    Daha önce DH Forum’da da gündeme gelen olayda Stanley tarafından yapılan açıklamada Switchback ve Trigger Action ürünlerindeki kapak bölmesinin tam işlevini görmediği ve bundan dolayı yanık yaralanmalarının yaşanabileceği bildirildi. Halihazırda Switchback veya Trigger Action ürünlerine sahip olan kullanıcıların bu ürünleri kullanmayı bırakmaları ve iade etmeleri istendi.

    Amazon Türkiye de bu geri çağırma ve iade sürecini müşterilerine bildirmeye başlamış durumda. Amazon Türkiye, yaptığı açıklamada ürünlerin kullanılmaması gerektiğini ve www.amazon.com.tr/gp/orc/returns bağlantısı üzerinden iade sürecinin yürütülebileceğini bildirdi.

    Ancak bazı kullanıcılar ilgili ürün için iade ekranına ulaşamadığını ve ürün için iadenin yapılamayacağına dair geri bildirimler aldığını belirtiyor. Ancak Stanley’nin buradaki web sitesi üzerinden sorgulama yapıldığında ürünün geri çağrıldığı görülüyor. Bu sorun sistemdeki yoğunluktan da yaşanabilir.

    DH Forum konusu: Stanley termoslarda geri çağırma ve kullanmayın uyarısı

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