Amazon Türkiye’den bazı Stanley termoslar için “iade edin” çağrısı

Stanley termoslar için iade çağrısı
Daha önce DH Forum’da da gündeme gelen olayda Stanley tarafından yapılan açıklamada Switchback ve Trigger Action ürünlerindeki kapak bölmesinin tam işlevini görmediği ve bundan dolayı yanık yaralanmalarının yaşanabileceği bildirildi. Halihazırda Switchback veya Trigger Action ürünlerine sahip olan kullanıcıların bu ürünleri kullanmayı bırakmaları ve iade etmeleri istendi.
Amazon Türkiye de bu geri çağırma ve iade sürecini müşterilerine bildirmeye başlamış durumda. Amazon Türkiye, yaptığı açıklamada ürünlerin kullanılmaması gerektiğini ve www.amazon.com.tr/gp/orc/returns bağlantısı üzerinden iade sürecinin yürütülebileceğini bildirdi.
Ancak bazı kullanıcılar ilgili ürün için iade ekranına ulaşamadığını ve ürün için iadenin yapılamayacağına dair geri bildirimler aldığını belirtiyor. Ancak Stanley’nin buradaki web sitesi üzerinden sorgulama yapıldığında ürünün geri çağrıldığı görülüyor. Bu sorun sistemdeki yoğunluktan da yaşanabilir.
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