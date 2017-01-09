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Emisyon skandalı yüzünden Volkswagen'ın üst düzey yetkilisi tutuklandı

Egzoz emisyonlarını düşük göstermek için araçlarında hileli yazılım kullandığı ortaya çıkan Volkswagen hakkında sürdürülen soruşturma neticesinde şirketin üst düzey bir yetkilisi tutuklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2015 yılında Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yüzlerce aracında hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmış ve global çaplı büyük bir skandal patlak vermişti. Özel yazılım ile otomobilin teste tabi tutulduğunu anlamasını ve test süresince egzoz emisyon değerlerinin mevcut değerlerin oldukça altında gösterilmesini sağlayan VW, olayın basına sızmasıyla kendini adeta ateşin içerisinde buldu.
Binlerce aracını geri çağıran ve yaklaşık 15 milyar dolar zarara uğrayan otomobil devi, diğer taraftan tüketicilerin gözünde de önemli bir imaj zedelenmesi yaşadı. New York ve Massachusetts federal savcılık ofisleri tarafından sürdürülen soruşturma neticesinde Volkswagen'ın 2014 ve Mart 2015 döneminde ABD yasalarına uyum ofisinin başındaki isim olan Oliver Schmidt'in FBI tarafından Detroit'te tutuklandığı açıklandı.
Schmidt’in Amerka'daki emisyon yasalarının ihlal edilmesindeki en önemli oyuncuların başında geldiği belirtiliyor. Volkswagen ise ABD Adalet Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olduklarını ve soruşturma devam ettiği için konuya ilişkin detay paylaşamayacaklarını dile getirdi.

http://www.nytimes.com/2017/01/09/business/volkswagen-diesel-emissions-investigation-settlement.html Yorum Yaz
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DH | equ* 2 yıl en beğenilen
Tr de üstüne birde zam yapıp yine lider oluyorlar ahhahahahhahaha
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fortune1905 2 yıl tahir40
tahir40
Amerika çevreyi en az umursayan ülkelerdendir, hele ki yeni başkanıyla. Böyle tipler özellikle güneyde bol miktarda var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Olay açığını yakaladığı Avrupalı şirkete gömmek. Bakalım buna karşı Avrupa Apple'ye ne kadarlık vergi cezası çıkaracak...

hala sempatizanlık peşindesiniz arkadaş.
olay emisyon -çevre kaygısı değil...
abd de araç vergisi EMİSYONA göre.. dolayısıyla emisyonun düşük gösterek ABD devletinden VERGİ kaçırmış oluyorsun... devlet vergisinin peşinden gidiyor...
bizde gibi yandaş şirketlerinin vergileri affedilmiyor.
Ortaya çıkan belgelerde millete küfür eden iş adamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat’ın 422 milyon TL’lik vergi borcunun tamamının silindiği ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesinin sahiplerine ait Albayrak Gayrimenkul’ün ise 56 milyon TL’lik vergi borcunun yüzde 97.8′i affedildi. Kanal A’nın sahiplerine ait Elektromed şirketinin ise 127 milyon TL’lik vergi borcu 5.8 milyon TL’ye indirildi. Vergi uzlaşmasından en kârlı çıkan ise TUVTÜRK oldu. Şirketin toplamda 767 milyon TL olan borcunun tamamının sıfırlandığı belgelerle ortaya çıktı.
onları silerler sonra otoyola. benzine.mtv ye.. yni kısaca millete geçirirler.
tahir40Amerika çevreyi en az umursayan ülkelerdendir, hele ki yeni başkanıyla. Böyle tipler özellikle güneyde bol miktarda var.
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1 Yanıt Yanıtla +39
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Akbell 2 yıl
Türkiye'de ise hala zirvede adamlar
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Huseyin-ZST 2 yıl
Bir Türk'ün tutuklanmaya bakış açısı:
Alla alla, Ergenekoncu muymuş, neden tutuklanmış?
(Bir süre sonra)
Alla alla, şikeci miymiş, neden tutuklanmış?
(Bir süre sonra)
Alla alla, kumpasçı mıymış, neden tutuklanmış?
(Bir süre sonra)
Alla alla, askeri casus muymuş, neden tutuklanmış?
(Bir süre sonra, günümüzde)
Alla alla, Fetöcü müymüş neden tutuklanmış?


(Gelecekte)
Hülocu muymuş neden tutuklanmış?

(orta gelecekte)
Köpocu muymuş neden tutuklanmış?

Niohauhahahaha!

Kısaca dünya değişiyor. Biz sığır gibi bakıyoruz arkadaş! Yanarım ki buna yanarım.
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kadirirdem 2 yıl
olacağı buydu zaten.
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V4LKyR 2 yıl
BÜTÜN OLAY TOK KAPI SESİNDE.
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Erzsa 2 yıl
Tüm ülkeler şu olay için ceza verdi tek biz vermedik

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mavizaman 2 yıl
herifler alay eder gibi imaj reklamı yapıyordu düne kadar "5 yıl üstüste en sevilen marka seçildik" diye...
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dr20mouse 2 yıl
Millete sahtekarlık yapan adamları 134 binlik satış ile ödüllendiriyoruz malesef.
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elcas 2 yıl
vw araç göndermeye başlayınca diğer markaları 2 ye katladı bu sene. devletin tarafsız olması lazım. şirketlerden güçlü olması lazım.böyle bir devleti görebilecek miyiz acaba...
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rikimaru 2 yıl
ceza kesmşlerdir tabikidee ,makbuz yazmamışlardır
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exterminant 2 yıl
burada madalya takıyorlar
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exotic. 2 yıl
Gecenler bir konu vardi yorum soyleydi bu vw size ne etti alin cevap iste
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HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, Emisyon Skandalı ve
5 etiket daha emisyon tutuklama Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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