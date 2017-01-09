Emisyon skandalı yüzünden Volkswagen'ın üst düzey yetkilisi tutuklandı

2015 yılında Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yüzlerce aracında hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmış ve global çaplı büyük bir skandal patlak vermişti. Özel yazılım ile otomobilin teste tabi tutulduğunu anlamasını ve test süresince egzoz emisyon değerlerinin mevcut değerlerin oldukça altında gösterilmesini sağlayan VW, olayın basına sızmasıyla kendini adeta ateşin içerisinde buldu.

Binlerce aracını geri çağıran ve yaklaşık 15 milyar dolar zarara uğrayan otomobil devi, diğer taraftan tüketicilerin gözünde de önemli bir imaj zedelenmesi yaşadı. New York ve Massachusetts federal savcılık ofisleri tarafından sürdürülen soruşturma neticesinde Volkswagen'ın 2014 ve Mart 2015 döneminde ABD yasalarına uyum ofisinin başındaki isim olan Oliver Schmidt'in FBI tarafından Detroit'te tutuklandığı açıklandı.

Schmidt’in Amerka'daki emisyon yasalarının ihlal edilmesindeki en önemli oyuncuların başında geldiği belirtiliyor. Volkswagen ise ABD Adalet Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olduklarını ve soruşturma devam ettiği için konuya ilişkin detay paylaşamayacaklarını dile getirdi.

http://www.nytimes.com/2017/01/09/business/volkswagen-diesel-emissions-investigation-settlement.html