Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı: 10 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor

    Türkiye, yapay zeka alanında geniş kapsamlı hedefler içeren Yapay Zeka Eylem Planı’nı Resmi Gazete’de yayınladı. Plan kapsamında 10 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor.

    Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan plan yapay zeka alanında insan kaynağından hesaplama altyapısına, kamu uygulamalarından robotik teknolojilere kadar geniş kapsamlı hedefler içeriyor.

    Plan, “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” temasıyla dört ana eksen altında 16 öncelikli eylem belirliyor. Program kapsamında Türkiye’nin teknolojiyi geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir biçimde yöneten ülkeler arasında konumlanması hedefleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yaştan insanımızın yapay zekâyı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı'nı başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zekâ okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Yapay zeka okuryazarlığı öğretilecek

    Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Eylem planının insan kaynağı ayağında Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı hayata geçirilecek. Program kapsamında 24 ay içerisinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı kazandırılması hedefleniyor.

    Bunun yanında Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı uygulanacak. Plan dönemi sonuna kadar 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye’de araştırma, girişimcilik ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor.

    Veri tarafında ise Ulusal Veri Kütüphanesi, güvenli veri alanları ve Yapay Zeka Şampiyonları Programı oluşturulacak.

    Hızlı patent süreci devreye alınacak

    Planın vatandaşların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilir bir ortam sağlayan düzenleyici yapı oluşturması da hedefleniyor. Bu doğrultuda kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak.

    TÜRKPATENT tarafından ayrıca Yapay Zeka Hızlı Hat uygulaması başlatılacak. Böylece yapay zeka teknolojileri ve yapay zeka kullanan buluşlara yönelik sınai mülkiyet başvurularında şeffaf beyan ve hızlandırılmış inceleme süreçleri uygulanacak.

    10 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor

    Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Türkiye, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu hesaplama altyapısını güçlendirmek için rekabetçi ve düşük karbonlu ulusal bir hesaplama omurgası da kuracak. İlk altı ay içerisinde Ulusal Yapay Zeka Hesaplama Stratejisi ve uzun vadeli yatırım planının yayımlanması planlanıyor. Stratejide eğitim ve çıkarım iş yüklerinin hesaplama, depolama ve ağ ihtiyaçları ayrı ayrı belirlenecek.

    Plan döneminde en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı yatırımın harekete geçirilmesi hedefleniyor. Bu yatırımların teşvik çerçevesini HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamındaki veri merkezi ve yapay zeka çağrıları oluşturacak.

    Türkiye ayrıca 2030’a kadar en az 1 gigavat veri merkezi kurulu gücüne ve 10 teravatsaat düşük karbonlu elektrik alım anlaşması hacmine ulaşmayı amaçlıyor.

    Plan kapsamında büyük ölçekli veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri kurulacak. Büyüme bölgelerinde yatırımcılara enerji altyapısı hazır kampüsler sunulacak. mükemmeliyet merkezleri KOBİ’ler ve araştırmacılar için hızlı prototipleme imkanları sağlayacak.

    “Herkes İçin GPU” programı geliyor

    Yapay zeka geliştiren girişimler, KOBİ'ler ve araştırmacıların hesaplama kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için “Herkes İçin GPU Programı” da başlatılacak. Program kapsamında dünya standartlarında hesaplama gücüne adil ve öngörülebilir koşullarda erişim sağlanacak.

    Paylaşımlı hizmet kataloğu, şeffaf başvuru değerlendirmeleri ve akreditasyon kriterleri kullanılacak. Bu kriterlerde enerji verimliliği, veri güvenliği, hizmet sürekliliği ve fikri mülkiyet haklarının korunması dikkate alınacak. Girişimler, KOBİ’ler, üniversite araştırmacıları ve kamu projeleri için ayrı erişim pencereleri ve tahsis kotaları da oluşturulacak.

    Kamuda yapay zekaya en az yüzde 2 pay

    Yapay zeka dönüşümünün önemli aktörlerinden birisi de kamu olacak. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az yüzde 2 pay ayrılması planlanıyor.

    Sektörel yapay zeka programları ve KOBİ kuponlarıyla fikir aşamasından ürüne geçişi destekleyecek mekanizmalar oluşturulacak. Öncelikli alanlar arasında sağlık hizmetlerinde verimlilik, şebeke ve enerji optimizasyonu, akıllı üretim ve kalite ile coğrafi bilgi sistemleri bulunuyor.

    Yapay zeka için 25 milyar liralık fon

    Plan kapsamında araştırmadan girişimciliğe uzanan iki aşamalı bir finansman mekanizması oluşturulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve desteklenen projelerin yüzde 40’ının pilot veya prototip aşamasına ilerlemesi hedeflenecek.

    Bunun yanında 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu oluşturularak en az 20 girişimin Seri A/B veya ölçeklenme yatırımlarına katkı sağlanacak.

    Eylem planı fiziksel yapay zeka ve robotik teknolojilerini de öncelikli alanlar arasına alıyor. Savunma sanayisinde kazanılan robotik ve otonom sistem yetkinliklerinin sivil alanlara aktarılması için çift kullanımlı teknoloji teşvikleri ve ortak hızlandırma programları uygulanacak.

    Türkiye ayrıca tam otonom sürüşü destekleyen altyapı, mevzuat ve test ortamlarını geliştirecek. 2027 sonuna kadar 3 öncelikli pilot, 2 üniversite-sanayi robotik merkezi, 3 test sahası ve 3 savunmadan sivile teknoloji transferi projesinin başlatılması planlanıyor. 2030’a kadar ise 5 ihracat veya ortak geliştirme anlaşması imzalanması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeden-yapay-zeka-cagina-mukemmel-adim/4030219 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-yapay-zeka-eylem-planina-iliskin-cumhurbaskani-genelgesi-resmi-gazetede/4030067
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Thomas Anderson +51 Paister +48 emrekaradag +45 end0plazmikretikulum +38 nanoteknoloji +27 Rolentooo +19 joven +18 mikarichi +17 gun +17 hamza5806 +16
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    15 Kişi Okuyor (2 Üye, 13 Misafir) 11 Masaüstü 4 Mobil
    Nevfel okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    868 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, veri merkezi ve
    8 etiket daha yatırım Yapay Zeka Eylem Planı Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu Yapay Zeka Büyüme Fonu Teknoloji Haberleri Yazılım Ekonomi Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metin2 efsunlar eski paket parliament kamagra jel doktor yorumları philips kazanlı ütü buhar vermiyor kıza ilk mesaj

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A57 5G
    Samsung Galaxy A57 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum