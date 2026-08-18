Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı: 10 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan plan yapay zeka alanında insan kaynağından hesaplama altyapısına, kamu uygulamalarından robotik teknolojilere kadar geniş kapsamlı hedefler içeriyor.

Plan, “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” temasıyla dört ana eksen altında 16 öncelikli eylem belirliyor. Program kapsamında Türkiye’nin teknolojiyi geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir biçimde yöneten ülkeler arasında konumlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yaştan insanımızın yapay zekâyı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı'nı başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zekâ okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka okuryazarlığı öğretilecek

Tam Boyutta Gör Eylem planının insan kaynağı ayağında Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı hayata geçirilecek. Program kapsamında 24 ay içerisinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı kazandırılması hedefleniyor.

Bunun yanında Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı uygulanacak. Plan dönemi sonuna kadar 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye’de araştırma, girişimcilik ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor.

Veri tarafında ise Ulusal Veri Kütüphanesi, güvenli veri alanları ve Yapay Zeka Şampiyonları Programı oluşturulacak.

Hızlı patent süreci devreye alınacak

Planın vatandaşların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilir bir ortam sağlayan düzenleyici yapı oluşturması da hedefleniyor. Bu doğrultuda kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak.

TÜRKPATENT tarafından ayrıca Yapay Zeka Hızlı Hat uygulaması başlatılacak. Böylece yapay zeka teknolojileri ve yapay zeka kullanan buluşlara yönelik sınai mülkiyet başvurularında şeffaf beyan ve hızlandırılmış inceleme süreçleri uygulanacak.

10 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor

Tam Boyutta Gör Türkiye, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu hesaplama altyapısını güçlendirmek için rekabetçi ve düşük karbonlu ulusal bir hesaplama omurgası da kuracak. İlk altı ay içerisinde Ulusal Yapay Zeka Hesaplama Stratejisi ve uzun vadeli yatırım planının yayımlanması planlanıyor. Stratejide eğitim ve çıkarım iş yüklerinin hesaplama, depolama ve ağ ihtiyaçları ayrı ayrı belirlenecek.

Plan döneminde en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı yatırımın harekete geçirilmesi hedefleniyor. Bu yatırımların teşvik çerçevesini HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamındaki veri merkezi ve yapay zeka çağrıları oluşturacak.

Türkiye ayrıca 2030’a kadar en az 1 gigavat veri merkezi kurulu gücüne ve 10 teravatsaat düşük karbonlu elektrik alım anlaşması hacmine ulaşmayı amaçlıyor.

Plan kapsamında büyük ölçekli veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri kurulacak. Büyüme bölgelerinde yatırımcılara enerji altyapısı hazır kampüsler sunulacak. mükemmeliyet merkezleri KOBİ’ler ve araştırmacılar için hızlı prototipleme imkanları sağlayacak.

“Herkes İçin GPU” programı geliyor

Yapay zeka geliştiren girişimler, KOBİ'ler ve araştırmacıların hesaplama kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için “Herkes İçin GPU Programı” da başlatılacak. Program kapsamında dünya standartlarında hesaplama gücüne adil ve öngörülebilir koşullarda erişim sağlanacak.

Paylaşımlı hizmet kataloğu, şeffaf başvuru değerlendirmeleri ve akreditasyon kriterleri kullanılacak. Bu kriterlerde enerji verimliliği, veri güvenliği, hizmet sürekliliği ve fikri mülkiyet haklarının korunması dikkate alınacak. Girişimler, KOBİ’ler, üniversite araştırmacıları ve kamu projeleri için ayrı erişim pencereleri ve tahsis kotaları da oluşturulacak.

Kamuda yapay zekaya en az yüzde 2 pay

Yapay zeka dönüşümünün önemli aktörlerinden birisi de kamu olacak. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az yüzde 2 pay ayrılması planlanıyor.

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Sektörel yapay zeka programları ve KOBİ kuponlarıyla fikir aşamasından ürüne geçişi destekleyecek mekanizmalar oluşturulacak. Öncelikli alanlar arasında sağlık hizmetlerinde verimlilik, şebeke ve enerji optimizasyonu, akıllı üretim ve kalite ile coğrafi bilgi sistemleri bulunuyor.

Yapay zeka için 25 milyar liralık fon

Plan kapsamında araştırmadan girişimciliğe uzanan iki aşamalı bir finansman mekanizması oluşturulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve desteklenen projelerin yüzde 40’ının pilot veya prototip aşamasına ilerlemesi hedeflenecek.

Bunun yanında 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu oluşturularak en az 20 girişimin Seri A/B veya ölçeklenme yatırımlarına katkı sağlanacak.

Eylem planı fiziksel yapay zeka ve robotik teknolojilerini de öncelikli alanlar arasına alıyor. Savunma sanayisinde kazanılan robotik ve otonom sistem yetkinliklerinin sivil alanlara aktarılması için çift kullanımlı teknoloji teşvikleri ve ortak hızlandırma programları uygulanacak.

Türkiye ayrıca tam otonom sürüşü destekleyen altyapı, mevzuat ve test ortamlarını geliştirecek. 2027 sonuna kadar 3 öncelikli pilot, 2 üniversite-sanayi robotik merkezi, 3 test sahası ve 3 savunmadan sivile teknoloji transferi projesinin başlatılması planlanıyor. 2030’a kadar ise 5 ihracat veya ortak geliştirme anlaşması imzalanması hedefleniyor.

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