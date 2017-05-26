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Kan testi ile kansere erken teşhis!

Kan testi hepimiz için oldukça sıradan ve genel olarak belli değerlerin kontrolü için yapılan bir işlem. Bilim adamlarının yeni çalışması ise onun yeni bir potansiyelini açığa çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Uzmanlar son çalışmasında kandaki trombosit miktarındaki artış ile kanser arasındaki ilişkiyi incelediler. Raporlara göre trombositoz hastalarında belirli kanser türlerinin görülme riski daha yüksek. Tabi bu durum yaşa ve cinsiyete bağlı olarak da değişmekte.

Trombositler kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında görevli kanın şekilli elemanlarından birisi. Bu hücrelerin kanda normalden fazla bulunması durumunda ise trombositoz adı verilen bozukluk meydana geliyor. Trombositozun bilinen genel nedenleri arasında yangı, demir eksikliği ve dalakta fonksiyon yetersizliği gibi etkenler gösteriliyor.
Son zamanlarda anormalinin kansere sebep olduğu yönünde çalışmalar artmış bulunmakta. İngiliz Genel Uygulama Dergisi'nde yayınlanan son çalışmayı benzerlerinden ayıran ise trombositozun hangi kanser türlerinin görülme riskini arttırdığını ortaya koymasının yanı sıra yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin de etkisine ışık tutması olmuş.
 
Kan testi ile kansere erken teşhis!

Erkeklerde risk artışı daha fazla!

Uzmanlar araştırmada 50.000 kişiden alınan kanla çalışmışlar ve trombositoz hastası erkeklerde kanserin %11.2 oranında, kadınlarda ise %6.2 oranında görüldüğünü tespit etmişler. Sağlıklı bireylerde ise rakamlar erkekler ve kadınlarda sırasıyla %4.1-%2.2 şeklinde gözlemlenmiş. Ayrıca araştırmacılar halkta 40 yaşın üstündeki %1’lik kesimde her yıl kanser görüldüğünü de not düşmeyi ihmal etmemişler.
Görüldüğü üzere trombositoz hastası erkeklerin risk artışı kadınlara göre daha yüksek. Uzmanlar bunun sebebini kadınlardaki trombosit artışının erkeklere göre daha fazla sebepten kaynaklanması nedeniyle kanser görülme sıklığının da erkeklerdeki kadar artmadığı şeklinde açıkladılar.

Sadece kan testiyle kanserin erken teşhisi mümkün mü?

Ek olarak trombositozun görülme süresi uzadıkça kanser riskinin arttığı da gelen diğer bilgiler arasında. Trombositozis ilişkili kanserler arasında en az ilişkisi bulunan kanserler göğüs ve prostat kanseri olarak belirlenirken en çok risk artışı da akciğer kanseriyle birlikte kolorektal kanserlerde olmuş. Çalışmanın dikkat çekici yanlarından bir tanesi de akciğer ve kolorektal kanseri vakalarının yaklaşık %30’unun sadece kan testi üzerinden tespit edilmiş olması. Bu durum çalışmanın önemini bir kat daha arttırır nitelikte.

Bununla birlikte bilim adamları yöntemi her ne kadar kanser teşhisinde öncelikli belirteç olarak görmeseler de kan testi yapılan bir hastada trombosit sayısı fazla çıktığı takdirde bu durumun üzerinde düşünülmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Son olarak uzmanlar çalışmayı kanserin erken teşhisinde potansiyeli yüksek bir araştırma olarak görüyorlar.
https://www.theguardian.com/science/2017/may/23/high-blood-platelet-count-as-good-a-cancer-predictor-as-a-lump-in-the-breast Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Prof. Dr. 2 yıl
Bu tarz araştırmaları faydalı bulmuyorum, verilen oranlar beni tatmin etmedi. Trombosit düzeyi yüksek olan kadınların yalnızca %6'sında kanser görülmüş. Trombosit ile kanser arasında sebep sonuc ilişkisi kurmaya yeterli bir oran mı bence değil. Trombosit seviyesi yüksek olan her 100 hastanın sadece 94 tanesi sağlıklı demektir bu. O zaman trombosit seviyesiyle tanı koymak pek mantıklı değil. Dikkate değer bir oran olmadığı için bu %6'lık kesimin trombosit seviyesinin kanserden bağımsız olarak yüksek olduğunu da söyleyebiliriz.
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Quard 2 yıl
Kanserlerde erken teşhiş çok önemli.Bu tür yöntemler insanlığın kurtuluşana giden mihenk taşlarıdır. Bu ve bunun gibi gelişmeler inşallah artarak devam eder ve sonunda tüm kanserlerin acısız/tekrarlamasız tedavisi bulunmuş olur.
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hanox 2 yıl
çok güzel gelişme yapanların emeklerine sağlık.sağlık'ta hızlı teşhis çok önemli.
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Huzur_02 2 yıl
Her kim insan hayatı için iyi birşeyler yapıyorsa,dini dili mezhebi ne olursa olsun mekanı cennet olsun
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