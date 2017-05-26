Kan testi ile kansere erken teşhis!

Uzmanlar son çalışmasında kandaki trombosit miktarındaki artış ile kanser arasındaki ilişkiyi incelediler. Raporlara göre trombositoz hastalarında belirli kanser türlerinin görülme riski daha yüksek. Tabi bu durum yaşa ve cinsiyete bağlı olarak da değişmekte.

Erkeklerde risk artışı daha fazla!

Sadece kan testiyle kanserin erken teşhisi mümkün mü?

https://www.theguardian.com/science/2017/may/23/high-blood-platelet-count-as-good-a-cancer-predictor-as-a-lump-in-the-breast

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kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında görevli kanın şekilli elemanlarından birisi. Bu hücrelerin kanda normalden fazla bulunması durumunda iseadı verilen bozukluk meydana geliyor. Trombositozun bilinen genel nedenleri arasındavegibi etkenler gösteriliyor.Son zamanlarda anormalinin kansere sebep olduğu yönünde çalışmalar artmış bulunmakta.yayınlanan son çalışmayı benzerlerinden ayıran isehangi kanser türlerinin görülme riskini arttırdığını ortaya koymasının yanı sıra yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin de etkisine ışık tutması olmuş.Uzmanlar araştırmadakişiden alınan kanla çalışmışlar ve trombositoz hastasıkanserinoranında,iseoranında görüldüğünü tespit etmişler. Sağlıklı bireylerde ise rakamlar erkekler ve kadınlarda sırasıylaşeklinde gözlemlenmiş. Ayrıca araştırmacılar halktade not düşmeyi ihmal etmemişler.Görüldüğü üzere trombositoz hastası. Uzmanlar bunun sebebini kadınlardaki trombosit artışının erkeklere göre daha fazla sebepten kaynaklanması nedeniyle kanser görülme sıklığının da erkeklerdeki kadar artmadığı şeklinde açıkladılar.Ek olarak trombositozun görülme süresi uzadıkça kanser riskinin arttığı da gelen diğer bilgiler arasında. Trombositozis ilişkili kanserler arasında en az ilişkisi bulunan kanserler göğüs ve prostat kanseri olarak belirlenirken en çok risk artışı da akciğer kanseriyle birlikte kolorektal kanserlerde olmuş. Çalışmanınyanlarından bir tanesi de akciğer ve kolorektal kanseri vakalarının yaklaşıküzerinden tespit edilmiş olması. Bu durum çalışmanın önemini bir kat daha arttırır nitelikte.Bununla birlikte bilim adamları yöntemi her ne kadar kanser teşhisindeolarak görmeseler de kan testi yapılan bir hastada trombosit sayısı fazla çıktığı takdirde bu durumun üzerinde düşünülmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Son olarak uzmanlar çalışmayı kanserin erken teşhisindebir araştırma olarak görüyorlar.