Kan testi ile kansere erken teşhis!

Uzmanlar son çalışmasında kandaki trombosit miktarındaki artış ile kanser arasındaki ilişkiyi incelediler. Raporlara göre trombositoz hastalarında belirli kanser türlerinin görülme riski daha yüksek. Tabi bu durum yaşa ve cinsiyete bağlı olarak da değişmekte.
Trombositler kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında görevli kanın şekilli elemanlarından birisi. Bu hücrelerin kanda normalden fazla bulunması durumunda ise trombositoz adı verilen bozukluk meydana geliyor. Trombositozun bilinen genel nedenleri arasında yangı, demir eksikliği ve dalakta fonksiyon yetersizliği gibi etkenler gösteriliyor.
Uzmanlar araştırmada 50.000 kişiden alınan kanla çalışmışlar ve trombositoz hastası erkeklerde kanserin %11.2 oranında, kadınlarda ise %6.2 oranında görüldüğünü tespit etmişler. Sağlıklı bireylerde ise rakamlar erkekler ve kadınlarda sırasıyla %4.1-%2.2 şeklinde gözlemlenmiş. Ayrıca araştırmacılar halkta 40 yaşın üstündeki %1’lik kesimde her yıl kanser görüldüğünü de not düşmeyi ihmal etmemişler.
Erkeklerde risk artışı daha fazla!
Ek olarak trombositozun görülme süresi uzadıkça kanser riskinin arttığı da gelen diğer bilgiler arasında. Trombositozis ilişkili kanserler arasında en az ilişkisi bulunan kanserler göğüs ve prostat kanseri olarak belirlenirken en çok risk artışı da akciğer kanseriyle birlikte kolorektal kanserlerde olmuş. Çalışmanın dikkat çekici yanlarından bir tanesi de akciğer ve kolorektal kanseri vakalarının yaklaşık %30’unun sadece kan testi üzerinden tespit edilmiş olması. Bu durum çalışmanın önemini bir kat daha arttırır nitelikte.
Sadece kan testiyle kanserin erken teşhisi mümkün mü?
Bununla birlikte bilim adamları yöntemi her ne kadar kanser teşhisinde öncelikli belirteç olarak görmeseler de kan testi yapılan bir hastada trombosit sayısı fazla çıktığı takdirde bu durumun üzerinde düşünülmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Son olarak uzmanlar çalışmayı kanserin erken teşhisinde potansiyeli yüksek bir araştırma olarak görüyorlar.
https://www.theguardian.com/science/2017/may/23/high-blood-platelet-count-as-good-a-cancer-predictor-as-a-lump-in-the-breast Yorum Yaz Paylaş Tweetle