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Beynin sağlıklı ve hastalıklı bölümünü gösteren cihaz geliştirildi

Ameliyat sırasında beynin hangi bölümünün sağlıklı, hangi bölümünün hastalıklı olduğunun anlaşılmasına yardımcı olan bir cihaz geliştirildi. Cihazla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli olan bilim insanları, cerrahi operasyonlar sırasında beyinde bulunan sağlıklı doku ile hastalıklı dokuyu ayırt etmesi amacıyla kullanılacak yeni bir cihaz geliştirdiklerini duyurdular. Aynı amaçla kullanılan diğer cihazlardan daha detaylı nöron değeri ölçümleri sunan yeni cihaz, doktorların daha güvenli ve detaylı ameliyatlar yapmasına yardımcı olacak.

Cihaz, “electrode grid” adı verilen cihazın daha gelişmiş hali olarak tanımlanıyor. Cerrahlar electrode grid’i kullanarak beynin hangi bölümlerinde sorun olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar ancak electrode grid’in son 20 sene içerisinde neredeyse hiçbir değişim geçirmemiş olması, modern tıpta bu cihazın kullanımını zorlaştırıyor, özellikle de cihazın çok kalın olması soruna yol açıyor. Yeni geliştirilen cihaz, aynı sorunlara neden olmaması adına electrode grid’den yaklaşık bin kat daha ince (6 micrometre) olarak üretilmiş. Cihazın inceliği, beynin kıvrımlı dokusunda daha rahat bir şekilde kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Daha küçük alandan daha fazla veri elde ediliyor

Cihazın inceliğinin yanı sıra, beyinden gelen sinyallerin okumasını yapan elektrotlar da bilim insanlarını zorlamış. Bilim insanları, daha detaylı bilgiler alabilmek amacıyla  elektrotları inceltmeyi ve birbirlerine yakın bir şekilde yerleştirmeyi düşünmüşler ancak bu şekilde artan dirençten ötürü sağlıklı veriler elde edememişler. Bu sorun, elektrotların yapısında “PEDOT:PSS” isimli bir iletken polimerin kullanılmasıyla çözüme kavuşturulmuş. Son derece esnek ve saydam olan polimer, direnç sorununa çözüm sunarak elektrotların daha yakın bir şekilde yerleştirilebilmesini mümkün kılmış ve bu sayede beynin daha küçük alanlarından, daha fazla bilgi elde edilebilmiş. Bilim insanları, yöntem sayesinde beyin sinyallerini daha sağlıklı olarak değerlendirebildiklerini söylüyorlar.

Bilim insanlarının şimdiki hedefi nöron değeri ölçümlerini daha da netleştirmek ve cihazın, vücutta en fazla ne kadar kalabildiğini öğrenmek.


https://www.engadget.com/2017/05/24/brain-mapping-tool-promises-safer-surgery/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 2 yıl
İş görür, güzel cihaz.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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kadirirdem 2 yıl
Vay be güzel cihazmış,iş görür.
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silversmith 2 yıl
Bence insan oğlunun beyni komple sorunlu! Eğer sorunlu olmasaydı bu kadar sorunla uğraşmazdık. :)
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