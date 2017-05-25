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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC U11 ile uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü "HTC Link" ortaya çıktı

HTC U11 amiral gemisiyle çalışan HTC Link sanal gerçeklik gözlüğü 6 derecelik serbest takip özelliği ve iki adet 3.6 inç ekranla geliyor. İşte yeni ürünün merak edilen tüm detayları...
1 yıl
2,7b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC, şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan HTC U11'le çalışacak yeni bir sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ortaya çıkardı. HTC Link ismindeki ürün birçok önemli VR gözlükte bulunmayan 6 derecelik serbest takip (6DOF) özelliğiyle geliyor.
HTC Link, akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir deneyim sunan HTC'nin en yeni akıllı telefonu U11 ile eşleştirilebiliyor. Sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcıların 360 derecelik görüş açısıyla uygulamaları keşfetmesine ve oyun oynamasına olanak sağlayacak.
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U11'in HTC Link ile uyumlu olmasının nedeni telefonun Snapdragon 835 ve 4GB RAM kombinasyonuna sahip olması. Qualcomm platformu, Adreno 540 GPU sayesinde grafikler açısından oldukça iyi bir performans sunuyor. Aynı yonga seti ve GPU'nun Samsung Galaxy S8'de de yer aldığını belirtmek gerekir.

HTC Link, iki adet 3.6 inç ekranla geliyor

İlginçtir ki HTC Link, HTC U11'in 5.5 inç ekranını kullanmıyor. Çünkü sanal gerçeklik gözlüğü 1080 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip kendi 3.6 inçlik LED ekranlarıyla birlikte geliyor. Bu nedenle HTC Link yarı bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanabilir.
HTC Link'in iki ekranı da 90Hz yenileme hızı ve 110 derecelik görüş açısı sunuyor. Sanal gerçeklik gözlüğünün 554 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Ürün, Sony'nin PlayStation VR modelinde olduğu gibi, harici bir sensör kullanılarak takip edilebilen, üzerlerinde LED ışıkları olan iki uyumlu hareket kontrol cihazıyla geliyor. Kamera ve kontrol cihazları, HTC Link'in perakende kutusuna dahil edilmiş.
Ne yazık ki HTC Link yalnızca Japonya pazarı için tasarlanmış gibi görünüyor ve şirket ürünü diğer ülkelerde piyasaya sürmeyi planlamıyor. HTC Link'in tek bir ülkeyle sınırlı olmasının nedeni şirketin Google Daydream platformunda çalışacak 6DOF takip özelliğine sahip bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirmek için Google ile ortak çalışma yürütmesi olabilir.

https://uploadvr.com/htc-link-new-6dof-vr-headset-japan/ Yorum Yaz
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silversmith 1 yıl en beğenilen
Zaten çoğumuz at gözlükleriyle dolaşıyoruz. Bir de bunu takarsak, hepten önümüzü göremeyiz!
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kraix 1 yıl
Bunun diğer telefon VR modellerine göre farkı Type-C ile bağlanılması galiba.
Diğerlerinde telefonu yerleştiriyorduk bunda type-c ile bağlanıyoruz yalnış görmediysem fotoğrafta
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KalemKolik 1 yıl
htc 11 alacaktım eğer film performansı iyi olursa çıktığı gün alırım. Sadece film izlemek için istiyorum.
Performansı yanında fiyatıda 20 veya 25bin yen arası olursa şahane olur.
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clb12 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

htc 11 alacaktım eğer film performansı iyi olursa çıktığı gün alırım. Sadece film izlemek için istiyorum.

Performansı yanında fiyatıda 20 veya 25bin yen arası olursa şahane olur.

Aslında bütçe olacak HTC VIVE alacaksın hocam da nerdee :) yurtdışı fiyatı bile çok uçuk tr ye gelse telefon parası kadar olur. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum VR da en iyi performansı LCD ekranlar sunuyor gerçekten
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silversmith 1 yıl en beğenilen
Zaten çoğumuz at gözlükleriyle dolaşıyoruz. Bir de bunu takarsak, hepten önümüzü göremeyiz!
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kadirirdem 1 yıl silversmith
Güzel tespit.
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