Kanada ordusu, Loki adını verdiği sessiz kar aracının testlerine başladı

Dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle oldukça soğuk bir iklimi ve karla kaplı geniş arazileri bulunan ülkelerden Kanada, gelen bilgilere göre Loki adını verdiği sessiz kar aracının testlerine başladı.

620,000$ bütçe ile hazırlanan Loki, karda gitmek üzere özel askeri operasyonlar için geliştiriliyor ve aracın kullandığı hibrit elektrik motoruyla üst seviye sessizlik sağladığı söyleniyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Kanada ordusu tarafından hız, güç ve gürültü seviyesi gibi konularda test edilmeye başlanan Loki kar aracı üzerinde, 2011 yılından bu yana çalışıldığı belirtiliyor.

Yapılan testler sonucunda Kanada'nın kuzey bölümünde bulunan askeri birlikler tarafından kullanılmaya başlanacağı düşünülen araç hakkında, şimdilik çok fazla teknik ayrıntı yer almıyor.



