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Kanadalı ekip, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranı tanıttı

Kanadalı araştırmacılar, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranının tanıtımını yaptılar. Cihazı, muadillerinden kullanıcılarına yaşattığı dokunma hissiyatı ayırıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Kanadalı ekip, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranı tanıttı
Tam Boyutta Gör
 

British Columbia ve Saskatchewan Üniversitelerinde görev yapan araştırmacılar, üç boyutlu görüntüler üretebilen küre şeklinde bir sanal gerçeklik ekranı ortaya çıkarmayı başardılar. Söz konusu ekran ile farklı çoklu oyuncu ve telekonferans deneyimleri de mümkün hale gelebilecek.

24 inçlik kristal top; küre biçimindeki görüntüyü, yüksek hızlı ve hassas bir biçimde kalibre edilmiş dört adet projektör ile oluşturuyor. Piyasada bulunan muadil ekranların aksine farklı açılardan da bakılsa, görüntülerde bozulma ortaya çıkmıyor. Ekran, hareket izleme yeteneğine sahip gözlükler ile şuan için aynı anda en fazla iki kişi tarafından kullanılabiliyor. Araştırmacı ekip, kullanıcı sayısını dörde çıkarmak için ise çalışmalarına başlamış durumda.

Cihaz; takılan gözlüklerin pozisyonuna göre, her kullanıcı için ayrı bir görüntü oluşturma prensibiyle çalışıyor. Aynı anda ekrana yansıtılan görüntüler, gözlükler sayesinde filtrelenerek kişiye özel hale getiriliyor.

Telekonferans özelliği için ise arama yapan şahsın tek kamera kullanması yeterli oluyor. Bu sayede, küre içinde oluşan ”kafanın” sürekli bize bakması sağlanmış.

Dokunmatik oluşu farklılık yaratıyor 

İşin rengi; üç boyutlu animasyon, CAD diyagramları ve video oyunlarına geldiğinde biraz değişiyor. Söz konusu ekran bu sefer her kullanıcı için ayrı bir görüntü değil de tek bir görüntü oluşturabiliyor. Neyse ki sistemin muadillerine nazaran farklı bir yönü de mevcut. Tüm ekran yüzeyinin dokunmatik olduğu cihaz, yarattığı dokunma hissiyatı ile kullanıcılara farklı deneyimler yaşatacak gibi görünüyor.  

Henüz bir araştırma projesi olan “kristal topun”, ne zaman satışa çıkacağı ise belli değil.


https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-02/uobc-sdb021519.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
kanadalı araştırmacılar diyor hepsinin tipi uzak doğulu
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Biyturs_OnSr 2 ay
Güzel bir çalışma. 4 sene önce ise şöyle bir çalışma yapılmış:
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kayamtky 2 ay
Star Trek: Discovery dizisinde gördüğümüz hayal ürünü ekranlar gerçeğe dönüşmeye başladı.
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Gqhuan 2 ay
Filmlerdeki bilim kurguyu hayatımıza sokmak için elinden geleni yapıyorlar
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scorpion20 2 ay Gqhuan
şuan hayatımızda olanlar da 50-100 yıl önce bilimkurgu değilmiydi?
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
kanadalı araştırmacılar diyor hepsinin tipi uzak doğulu
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suatkara 2 ay DH Misafiri
Adamların sığınmacıları bunlar ,bizimkisi suiyeliler.
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FONTEN LA 2 ay
Büyücüler, şimdiden ellerini ovuşturmaya başlamışlardır...
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teknokaptan 3 ay
Bu profesyonel kullanıcılar için yani iş için geliştirilen bir ürün.
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