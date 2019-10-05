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    Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi

    Londra'da bulunan Britain's Imperial College kurumu tarafından geliştirilen prototip cihaz, üzerinde enzim içeren küçük iğneler ile kaplı olarak geliştirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Bir kişinin; ciddi bir enfeksiyon tedavisi aldığı zaman kanında bulunan antibiyotik miktarının bilinmesi, oldukça önem arz eden bir konuyu oluşturuyor. Şu anda kişilerin kanında bulunan antibiyotik miktarları, kan incelemeleri ile belirlenmesine karşın yakın gelecekte bu işi mikro iğneler içeren cilt yamaları ile belirleyebileceğiz.

    Yama; mikro iğneler içeriyor 


    Londra'da bulunan Britain's Imperial College kurumu tarafından geliştirilen prototip cihaz, üzerinde enzim içeren küçük iğneler ile kaplı olarak geliştirildi.

    Sensör içeren yama cilde bastırıldığı zaman, yamanın üzerinde bulunan iğneler cildin en dış tabakasına acısız bir şekilde nüfuz ediyor.

    Tedavi için hedeflenen antibiyotik düzeyine ulaşıldığı zaman, iğnelerdeki enzimler interstisyel sıvıda bulunan antibiyotik ile tepkimeye giriyor ve sıvı pH seviyesinin değişmesine neden oluyor.

    Mikro iğneler antibiyotik düzeylerinde meydana gelen değişimleri de takip edebiliyor. Düzey takibi için yamanın, harici monitöre bağlanması gerekiyor ve pH değişiminin derecesine bağlı olarak hastanın kanında bulunan antibiyotik düzeyleri takip edilebiliyor.

    Yama testlerde başarı gösterdi


    Yamanın test edilmesi için 10 adet sağlıklı gönüllü denek seçildi ve gönüllülerin ön koluna geliştirilen yamalar yerleştirildi.
    Daha sonra deneklere oral yoldan penisilin verildi ve deneklerden kan örnekleri alındı. Yamanın ölçtüğü değişimler
    kaydedildi ve alınan kan örneklerindeki değerler ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre değerler aynı çıktı yani yamanın başarılı bir şekilde çalıştığı kanıtlandı.
    Yeni çalışma The Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.

    https://newatlas.com/medical/skin-patch-antibiotic-levels/ Yorum Yaz
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