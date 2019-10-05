Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi

Bir kişinin; ciddi bir enfeksiyon tedavisi aldığı zaman kanında bulunan antibiyotik miktarının bilinmesi, oldukça önem arz eden bir konuyu oluşturuyor. Şu anda kişilerin kanında bulunan antibiyotik miktarları, kan incelemeleri ile belirlenmesine karşın yakın gelecekte bu işi mikro iğneler içeren cilt yamaları ile belirleyebileceğiz.

Yama; mikro iğneler içeriyor

Yama testlerde başarı gösterdi

Yamanın test edilmesi için 10 adet sağlıklı gönüllü denek seçildi ve gönüllülerin ön koluna geliştirilen yamalar yerleştirildi.

Daha sonra deneklere oral yoldan penisilin verildi ve deneklerden kan örnekleri alındı. Yamanın ölçtüğü değişimler

kaydedildi ve alınan kan örneklerindeki değerler ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre değerler aynı çıktı yani yamanın başarılı bir şekilde çalıştığı kanıtlandı.

The Lancet Digital Health

https://newatlas.com/medical/skin-patch-antibiotic-levels/

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'da bulunankurumu tarafından geliştirilencihaz, üzerinde enzim içeren küçük iğneler ile kaplı olarak geliştirildi.Sensör içeren yama cilde bastırıldığı zaman, yamanın üzerinde bulunan iğneler cildinbir şekilde nüfuz ediyor.Tedavi için hedeflenen antibiyotik düzeyine ulaşıldığı zaman, iğnelerdekiinterstisyel sıvıda bulunanile tepkimeye giriyor vedeğişmesine neden oluyor.Mikro iğneler antibiyotik düzeylerinde meydana gelen değişimleri de takip edebiliyor. Düzey takibi için yamanın,bağlanması gerekiyor ve pH değişiminin derecesine bağlı olarak hastanın kanında bulunan antibiyotik düzeyleri takip edilebiliyor.Yeni çalışmadergisinde yayımlandı.