Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı

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Ocak ayında Çin Halk Cumhuriyeti, ay üzerinde bitki yetiştiren ilk ülke unvanını almıştı. Çin; ay yüzeyinde, ay gecesinin sert soğuklarında dahi filizlenebilen tek bir pamuk fidesi yetiştirmişti.

Yeni yayımlanan görüntülerde ise pamuk bitkisinin sanıldığından daha iyi durumda olduğu görüldü. Fidenin ölmeden önce 1 değil, 2 yeşil yaprak filizlendirdiği bildiriliyor.

Bir ile iki pamuk yaprağı yetiştirme arasındaki fark oldukça önemsiz görülmekle birlikte görüntüler; Çin’in, ay ortamının yaşamı nasıl etkilediğini incelemek için yaptıkları girişimlere büyüleyici bir bakış açısı ekliyor.

Çin; farklı bitkileri de denemişti

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Çin Ulusal Uzay İdaresi, pamuk bitkisinin bulunduğu küçük teneke içerisinde patates ve maya yetiştirmeye çalışmış hatta yumurtalar içerisinden meyve sineği elde etmeyi denemişti.

Denenen bitkilerin ve canlıların hiçbiri hayatta kalamadı ancak basınçlı biyo alanın zaman içerisindeki değişimi gözlenmek için çalışmalar Mayıs ayına kadar sürdürüldü.

Çin; Ay'a kaplumbağa göndermek istemişti

Bütün bu başarısızlıklara rağmen bilim insanlarının çalışmaları hızını kesmedi. Araştırmacılar Ay'a bir kaplumbağa göndermek istedi, böylece hayvanların Ay'ın yerçekimi etkisinden nasıl etkilendiklerini görmek istediler.

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Ancak bu çalışma da başarısızlıkla sonuçlandı; kaplumbağayı taşıyacak prob, kaplumbağanın ağırlığını taşıyamadı, böylece kaplumbağa dünyada kalmış oldu.

https://futurism.com/the-byte/china-pictures-doomed-moon-plant