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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı

    Çin; ay yüzeyinde, ay gecesinin sert soğuklarında dahi filizlenebilen tek bir pamuk fidesi yetiştirdi. Fidenin ölmeden önce 1 değil, 2 yeşil yaprak filizlendirdiği bildiriliyor.
    1 hf.
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    Uzay
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı
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    Ocak ayında Çin Halk Cumhuriyeti, ay üzerinde bitki yetiştiren ilk ülke unvanını almıştı. Çin; ay yüzeyinde, ay gecesinin sert soğuklarında dahi filizlenebilen tek bir pamuk fidesi yetiştirmişti.

    Yeni yayımlanan görüntülerde ise pamuk bitkisinin sanıldığından daha iyi durumda olduğu görüldü. Fidenin ölmeden önce 1 değil, 2 yeşil yaprak filizlendirdiği bildiriliyor.

    Bir ile iki pamuk yaprağı yetiştirme arasındaki fark oldukça önemsiz görülmekle birlikte görüntüler; Çin’in, ay ortamının yaşamı nasıl etkilediğini incelemek için yaptıkları girişimlere büyüleyici bir bakış açısı ekliyor.

    Çin; farklı bitkileri de denemişti

    Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı
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    Çin Ulusal Uzay İdaresi, pamuk bitkisinin bulunduğu küçük teneke içerisinde patates ve maya yetiştirmeye çalışmış hatta yumurtalar içerisinden meyve sineği elde etmeyi denemişti.

    Denenen bitkilerin ve canlıların hiçbiri hayatta kalamadı ancak basınçlı biyo alanın zaman içerisindeki değişimi gözlenmek için çalışmalar Mayıs ayına kadar sürdürüldü.

    Çin; Ay'a kaplumbağa göndermek istemişti

    Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı
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    Bütün bu başarısızlıklara rağmen bilim insanlarının çalışmaları hızını kesmedi. Araştırmacılar Ay'a bir kaplumbağa göndermek istedi, böylece hayvanların Ay'ın yerçekimi etkisinden nasıl etkilendiklerini görmek istediler.

    Ayrıca Bkz. "İşlevi olmayan AirPods'lar satışa sunuldu"

    Ancak bu çalışma da başarısızlıkla sonuçlandı; kaplumbağayı taşıyacak prob, kaplumbağanın ağırlığını taşıyamadı, böylece kaplumbağa dünyada kalmış oldu.



    https://futurism.com/the-byte/china-pictures-doomed-moon-plant Yorum Yaz
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    yambaxx 1 hf. en beğenilen
    O kadar yetistir kozmonot yap emek ve para harca sonra ağırlığından dolayi aya gidemedi. Corba yapmislardir kesin hayvani ;)
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    sankii 8 sa.
    Aya kablumbaga gönderilmesi etik değil.
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    Galaxy. 3 gün yeni yorumcu
    Bu Ay'da değerli ne madenler falan vardır şimdi. Yakın zamanda acaba uzay madenciliği başlar mı?
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    Glorfindel1907 3 gün
    Life diye bi film var onu izledikten sonra bu tür haberlere şüpheyle bakıyorum
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    Askaparta 4 gün
    Susuz ve topraksız tarım yatırım beklerken ay ile fantezi peşindeyiz.
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    dostum kertenkele 6 gün
    Ayın doğal atmosferinde mi yetişmiş bu bitki hayır dünya atmosferi oluşturarak üretilmiştir . Sadece yer çekimi yok
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    musa_unsal2005 6 gün
    Dünyanın içine edip ayda elitlere koloni kurmanın aşamaları bunlar. Küresel ısınmadan dolayı 60 derece de biz burada kavrulurken onlar kolonilerinde yaşamaya devam edebilecekler.
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    HayaletAdam|TR| 1 hf.
    “kaplumbağayı taşıyacak prob, kaplumbağanın ağırlığını taşıyamadı, böylece kaplumbağa dünyada kalmış oldu.” Şunun düzgün bir açıklamasını çok merak ediyorum
    Yanıtla +3
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    Alice Abernathy 1 hf.
    Eski Sovyet uzay programının uğraşılarının yeni halkası şeklinde değerlendirilebilir. Sovyetler de ilk başta uzaya köpek yolluyorlardı.
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    Sonic.Storm 1 hf.
    Ay'da ot yetiştirmek gibi gereksiz bir işle uğraşana kadar kafada saç yetiştirmeye çalışsalardı, şimdiye kadar kelliğe çözüm bulmuşlardı
    Keller Ay'daki kıytırık ottan daha değersiz demek
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    Mesutzgvn 1 hf.
    Aya bebek göndersinler madem korumasız bir kaplumbağa gönderilebiliyorlar. İnsan bebeği gönderin bakalım yaşayacak mı. Nasıl olsa vicdan yok.
    Hem bebek ölürse bilim uğruna ölecek. Gelecekte koloni kurmayacaklar mı? Bebeğin ölmesi şart.
    The Stanley Parable deki bebeğin yanma sahnesi aklıma geldi. 3 saat uğraştım. Sonra o bölümü oynamadım daha. Psikoloji bozuyor asdffsaask.
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