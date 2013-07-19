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Kanser teşhis sürecini kolaylaştıran akıllı neşter: iKnife

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kanser teşhis sürecini kolaylaştıran akıllı neşter: iKnife
Çağımızın tam anlamıyla çözüm bulunamayan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastalıklarından kanser, yapılan farklı çalışmalar ile en azından azaltılmaya ya da başlangıç sürecinde yok edilmeye çalışıyor. Bu açıdan geliştirilen iKnife isimli neşterin, teşhis sürecini kolaylaştırması bekleniyor.
İngiltere merkezli Imperial College London’dan Dr. Zoltan Takats tarafından geliştirilen iKnife, kanser ameliyatlarında karşılaşılan zararlı tümörlerin tam anlamıyla temizlenmesi sürecinde doktorlara yardımcı olması amacıyla hazırlanıyor. Kesim işlemesi sırasında dokuya belirli bir oranda ısı verdiği belirtilen iKnife, bu ısından sonra oluşan duman kokusunu analiz edebiliyor ve bu işlem yapılan dokunun durumu hakkında bilgi verebiliyor. Daha önce yapılan 302 cerrahi operasyondan alınan verilerin analiz edilmesi sonucu kendi veri tabanı da bulunan akıllı neşter, birçok farklı kanser türü için kullanılabiliyor.
Klinik testleri ve araştırmaların devam ettiği belirtilen iKnife, uygulamaya geçtiği zaman birçok potansiyel sorunun önüne geçebilir. Konu hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://news.cnet.com/8301-11386_3-57594417-76/intelligent-iknife-diagnoses-cancer-midsurgery/ Yorum Yaz
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carter 6 yıl en beğenilen Sajuuk
Sajuuk
iKnife nedir ya böyle önemli bir şeye verilcek isim mi

Hocam isterse adı asdfg olsun, önemli olan şu hastalığa karşı daha iyi çözüm yolları bulmak.
SajuukiKnife nedir ya böyle önemli bir şeye verilcek isim miHocam isterse adı asdfg olsun, önemli olan şu hastalığa karş...
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[__Zahid__] 6 yıl
Appstoreda böyle bi uygulama bulamadım bi hata olmasın
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nurigagarin 6 yıl
ismi görünce Apple yaptı sananlar ?
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KalemKolik 6 yıl
Abi tıp ve teknoloji o kadar gelişti dna dizilimini bile ortaya çikardilar ama kansere çare bulamadilar. 10 milyarlarca parasal değeri olan bir sektör insan artik acabamı diyor
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frostburn 6 yıl
Normal cerrah' prosedurlerde cerrah dokuyu guvenli bir cevre yaklasik en az 2mm olacak sekilde cikartir etraftaki riskli dokulari gozeterek.operasyon sirasinda hazir patolog frozen teknigiyle dokuyu inceler ve guvenli cerrahi siniri denetler boylece cerrahi sinir negatif ise hedeflenen tumor dokusu cikartilmis demektir eger poztif ise ve etraftaki yapilar riskli degilse cerrah negatif sinir elde etmek icin cevreyi genisletir.kabaca bir tarif oldu ama anlamissinizdir.videoyu izlemedim ama yapilan analizlerde anlamli (p kucuk 0.005) specifisite ve sensitivitesi yuksek ise bu islemler daha dogru bir cerrahi sinir elde edilebilirken cerrahlar da daha guvenli calisma ortami kazanacaktir.bekleyip gorelim.
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Metabolism 6 yıl
Apple ile alakasını aramadım değil ama cok guzel bir çalışma
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Sajuuk 6 yıl
iKnife nedir ya böyle önemli bir şeye verilcek isim mi
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carter 6 yıl Sajuuk
Sajuuk
iKnife nedir ya böyle önemli bir şeye verilcek isim mi

Hocam isterse adı asdfg olsun, önemli olan şu hastalığa karşı daha iyi çözüm yolları bulmak.
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