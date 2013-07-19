Kanser teşhis sürecini kolaylaştıran akıllı neşter: iKnife

Çağımızın tam anlamıyla çözüm bulunamayan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastalıklarından kanser, yapılan farklı çalışmalar ile en azından azaltılmaya ya da başlangıç sürecinde yok edilmeye çalışıyor. Bu açıdan geliştirilen iKnife isimli neşterin, teşhis sürecini kolaylaştırması bekleniyor.

İngiltere merkezli Imperial College London’dan Dr. Zoltan Takats tarafından geliştirilen iKnife, kanser ameliyatlarında karşılaşılan zararlı tümörlerin tam anlamıyla temizlenmesi sürecinde doktorlara yardımcı olması amacıyla hazırlanıyor. Kesim işlemesi sırasında dokuya belirli bir oranda ısı verdiği belirtilen iKnife, bu ısından sonra oluşan duman kokusunu analiz edebiliyor ve bu işlem yapılan dokunun durumu hakkında bilgi verebiliyor. Daha önce yapılan 302 cerrahi operasyondan alınan verilerin analiz edilmesi sonucu kendi veri tabanı da bulunan akıllı neşter, birçok farklı kanser türü için kullanılabiliyor.

Klinik testleri ve araştırmaların devam ettiği belirtilen iKnife, uygulamaya geçtiği zaman birçok potansiyel sorunun önüne geçebilir. Konu hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://news.cnet.com/8301-11386_3-57594417-76/intelligent-iknife-diagnoses-cancer-midsurgery/