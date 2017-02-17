Kanserle mücadelede mikroskobik robotlar görev alabilir

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Özellikle son 10 yılda bilim insanları, nesnelerin uzaktan kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte, insan vücuduna ekledikleri cihazları dışardan kontrol ederek sağlık sorunları ile mücadelede önemli bir yol katetti. Kalp ve bağırsaklaradaki kapsüllerin manyetik alan oluşturularak kontrol edilmesi belki de bu durumun en önemli göstergeleridir ancak bilim insanlarının bir türlü çözemediği bir problem vardı: Vücuda eklenen birden fazla aracın farklı yönlerde hareket edememesi.

Aynı manyetik alanın etkisi altında kalan özdeş manyetik ögelerin genellikle birbirleri ile aynı şekilde davranıyor olması, insan vücuduna eklenecek birden çok manyetik ögenin kontrolünü adeta imkansız kılıyordu. Almanya’daki Philips Innovative Technologies araştırma laboratuvarlarındaki bilim insanları bu durumu ortadan kaldıran ve vücuttaki birden fazla manyetik ögenin farklı görevleri üstlenebilecek şekilde hareket etmesini sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışma için ilk olarak çok sayıda özdeş manyetik cıvata oluşturdular ardından güçlü ve düzgün bir manyetik alan uygulayarak bu vidaları oldukları yerde sabit halde tutarak sıkıştırmayı başardılar. Araştırmada asıl önemli nokta ise araştırmacıların uyguladığı manyetik alan sayesinde vidaları aynı anda farklı yönde hareket ederek sıkışmalarıydı. Çalışmanın yöneticisi Jürgen Rahmer bu yöntem sayesinde insan vücudunda pil veya motora gerek kalmaksızın farklı görevleri üstlenebilecek mikroskobik vida benzeri cihazların kullanılabileceğini ifade etti.

İnsan Vücudunda da Uygulanabilir

Araştırmacılara göre insan vücudunun farklı bölgelerine yerleştirilecek manyetik vidaya sahip hapların içine kanserle savaşan ilaçlar enjekte edilebilecek ve daha sonra bu hapların vidaları manyetik alan sayesinde açılarak hapların içindeki ilaçların kanserli hücrelerle savaşmasına izin verebilecek. Eğer haplardan yavaşça vücuda dağılan ilaçların yan etki gösterdiği tespit edilirse belirli hapların vidası tekrar kapatılarak insan vücuduna zarar vermeden sadece kanserli hücrelerle mücadele edilebilecek.

Yöntemin insan vücudundaki işlevselliği henüz sadece teoride geçerli olsa da bilim insanları bunun gerçekleşeceğinden oldukça eminler ve şimdi vücuttaki tümörlerle savaşmak için oluşturacakları mikroskobik robot sürüsünü kullanmak istiyor. Araştırmacılara göre bu yöntem tümörle mücadele dışında implantların yönlendirilmesi için de kullanılabilir.

https://www.engadget.com/2017/02/16/tiny-robot-cancer-fighting-army/?ncid=txtlnkusaolp00000595