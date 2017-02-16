Facebook üzerinden iş başvurusu dönemi başlıyor

Facebook’un yeni hamlesiyle kariyer basamaklarını tırmanmak için Linkedln’e veya diğer iş başvuru platformlarına uğramaya gerek kalmayabilir. Facebook bugün yaptığı duyuruyla birkaç hafta içinde, ABD ve Kanada’dan başlayarak, şirketlerin sayfalarında iş ilanı verebileceğini açıkladı. Facebook’un bu uygulaması sadece iş ilanlarını göstermekle kalmayacak aynı zamanda işverenlerle iş arayanlar arasındaki birçok temel problemin de kısaca çözülmesini sağlayacak.

Facebook’un bu yenilikle beraber getireceği çözümlerden ilki iş arayanların işverenle Messenger üzerinden irtibata geçerek işle ilgili detaylı bilgileri alabilecek olması. Yeniliğin bir diğer güzel yanı ise iş başvuru formları Facebook profili üzerinden doğrudan doldurulabilecek. Facebook kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik iş ilanlarıyla karşılaşacaklarını söylese de beğenilen şirket sayfalarına göre haber akışı bölümünde farklı iş ilanlarıyla da karşılaşmak mümkün olabilir.

Linkedln'e Rakip Olmayacak

Tabi şirketlerin daha çok görüntülenme için Facebook’a para ödeyecek olması akıllara Facebook’un, Linkedln ve benzeri diğer platformlarla gizli bir rekabete girebileceği düşüncesini getiriyor. Bu durumun Microsoft’a ait olan lider iş dünyası paylaşım platformu olan Linkedln’e büyük bir darbe indireceği düşünülse de Facebook’un açıklamalarına göre şirketin niyeti bu değil.

Halihazırda gayri resmi iş ilanlarının sosyal medya platformunda paylaşıldığını açıklayan Facebook bu uygulamayla sadece iş bulma sürecinin resmileşmesini ve hızlanmasını amaçladığını belirtti. Ayrıca şirketin açıklamasına göre tamamen iş arayışına girmiş olan kullanıcılar için hem web sürümünde hem de mobil uygulamada işlerle ilgili özel bir bölüm de oluşturulacak.

Şu an için sadece ABD ve Kanada’da kullanıma sunulan bu yeniliğin ne derecede işe yaradığı takip edilerek birkaç hafta içinde diğer ülkelerdeki kullanıcıların da hizmetine sunulmasına bekleniyor.



https://www.engadget.com/2017/02/15/facebook-job-listings/