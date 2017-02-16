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Microsoft, otonom araçları sanal ortamda test etme imkanı sunuyor

Microsoft’un yayınladığı AirSim isimli yazılım sayesinde geliştiriciler droneları, otonom arabaları ve robotları gerçek hayatta test etmek zorunda kalmadan simülasyon üzerinden inceleyebilecek.
2 yıl
1,7b
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5
Diğer Yazılım
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft, otonom araçları sanal ortamda test etme imkanı sunuyor
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Drone ve otonom arabalar gibi ürünlerin en iyi sonuca ulaşması için uzun test süreçlerinden geçtiği bilinen bir gerçek. Özellikle otonom araba üzerine çalışan firmaların, güvenilir olduklarını göstermek adına, arabayla kaç kilometre test sürüşü yaptıklarını açıklaması bunun en büyük göstergesi ancak artık işler değişebilir. Microsoft yayınladığı yeni yazılım ile drone, otonom araç ve robot geliştiricilerine ürünlerini gerçek hayatta test etmeksizin dış dünyadaki bütün durumlara hazır hale getirme imkanı sunuyor.


Microsoft'un yayınladığı AirSim(Aerial Informatics and Robotics Platform) isimli yazılımın asıl amacı otonom drone geliştirmek isteyen kişilere drone'ları defalarca uçurup fiziksel hasara uğratmadan sanal dünya üzerinde test etme imkanı sunmak. Microsoft’un bloğunda yazdığı ‘’Bir hava aracına duvar ile gölge arasındaki farkı öğretmek için artık yüzlerce drone’un duvarlara çarpmasını test etmek zorunda değilsiniz’’ ifadesi de bu yazılımın otonom drone çalışmaları için ortaya konulduğunu gösteriyor.

Yapay Zeka Araştırma Platformu 

Tabi dronelar gibi otonom arabalar ve yapay zeka kullanan diğer robotların da bu simülasyonu kullanması mümkün zira hepsinin ortak noktası çevrelerindeki dünyayı algılayabilmek için yapay zekanın dış dünyayı görme yeteneğini kullanıyor olmaları. Projenin tasarlayıcılarından olan Shital Shah da amaçlarının AirSim’i yapay zeka araştırma platformu olarak geliştirmek ve böylece bütün otonom araçlar için derin öğrenme, bilgisayarla görme, güçlendirilmiş öğrenme algoritmalarıyla testler yapabilir hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Suyun üzerindeki yansımalar, gölgeler, puslu hava ve yol yüzeyindeki birikintiler gibi sanal ortamda oluşturulması oldukça zor olan detayları da barındıran AirSim, geliştiricilerin kullanabilmesi için GitHub platformuna eklenmiş durumda.

AirSim'in test görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

http://www.wired.co.uk/article/microsoft-airsim-crash-drone-car Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmetaksoy1985 2 yıl
Eskiden Robotic Studio vardı. Bu projeyi geliştirirlerse güzel olur.
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kadirirdem 2 yıl
aynı verimi verirse çok daha iyi tabi bu.
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CooL_ROMEO 2 yıl
Gerçekten de gerekli bir teknoloji. Hatta daha fazla geliştirilmesi gerek. Defalarca yere çakılmalar pervane kırılmalarından kurtulmuş olacağız, üstelik sürekli insanların üzerinde tehtid oluşturan bu araçların algoritmalarını test etmiş olacağız. Umarım yeterli bir şekilde desteklenir ve gelişime açık olur. GitHub da yayınlanmış olması da modifikasyona izin vereceği anlamına geliyor. Son zamanlarda vs code dan sonra en beğendiğim microsoft hamlesi. Takdir ettim.
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eAkman 2 yıl
Microsoft un ürününü Google mı yayınlamış? Neden?

Biraz dikkat be...
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LambayaFunfDe 2 yıl
gta vi trailer
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