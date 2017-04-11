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Kapıları ''akıllandıran'' sistem: Onlock

Ev güvenliğini geleneksel yollardan sağlamak yerine teknolojinin nimetlerinden faydalanmak üzerine kurulu Onlock sistemi ile anahtar taşıma gereği olmadan kapılar kilitlenebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
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12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Hayatımızın her alanında bizi ''akıllı'' cihazlar karşılarken, vaktimizin önemli bir kısmını geçirdiğimiz evlerin de akıllı olmaması beklenemez. Evlerin akıllı olması için pek çok girişim ve şirket insanlar evlerinden uzaktayken, evlerinin güvenliğini sağlaması üzerine yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bu amaca yönelik geliştirilen sistemlerden olan Onlock da fiziksel anahtar taşıma/kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak ev sahiplerinin dünyanın neresinde olursa olsun kapılarını kilitlemesine ve açmasına olanak sağlıyor.
Onlock'u geliştirirken uluslararası ev kiralama platformu Airbnb'den ilham aldığını dile getiren ekip, evin anahtarını teslim alırken yaşadıkları zahmet üzerine Onlock'u geliştirmiş. Ekip Onlock sayesinde hem güvenlik endişelerinin ortadan kalkacağı hem de geçici olarak başkasına evinin anahtarını teslim etmek zorunda kalan ev sahiplerinin, artık buna ihtiyaç duymayacağını belirtiyor. Kurulumu için teknik bilgiye gerek olmayan Onlock, kendisini satın alan kullanıcılar tarafından kapıya monte edilerek kullanıma hazır hale geliyor.
Kullanıcılar, Onlock uygulaması veya web arayüzünde kullanıcı girişi yapıp önceden belirlenmiş Onlock şifresiyle istedikleri yerden kapılarını kilitleyebilecek ve kilidi açabilecekler. Geçtiğimiz ay başlayan StartersHub XO hızlandırma programına katılan 15 girişimden biri olan Onlock, 1 Eylül 2017'den itibaren ticari kullanıma sunularak müşterilerin karşısına çıkacak.

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rdvn63 2 yıl en beğenilen
Bu tarz ürünlerle ilgili firmaların yüzde yüz garanti vermeleri gerekiyor hatta sigorta vs gibi şeyler eklenebilir yoksa güvenmek çok zor olacaktır.
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Spider_hip 2 yıl rdvn63
rdvn63

Bu tarz ürünlerle ilgili firmaların yüzde yüz garanti vermeleri gerekiyor hatta sigorta vs gibi şeyler eklenebilir yoksa güvenmek çok zor olacaktır.

Katılıyorum, işin içine yazılım girdi mi her şey hacklenebilir. Ne adamlar var hackleyemeyecekleri bir şey yok. Bence bu tarz durumlarda fiziksel güvenlik daha önemli. Kapı yanlarındaki betonlar köpük yerine adam gibi doldurulsun birden fazla çift aynalı kilitler olsun. Kapının çeliği sağlam olsun. Teknolojik olacaksa, kapının önüne biri geldiğinde otomatik foto çekip mail göndermek dahi olur. Ama komple güvenliği dijital kartlara bırakmak çok sakıncalı.
rdvn63Bu tarz ürünlerle ilgili firmaların yüzde yüz garanti vermeleri gerekiyor hatta sigorta vs gibi şeyler eklenebilir yoksa güvenmek ...
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landmoon 2 yıl
benzer bir ürün var zaten
yale.com.tr/...
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El_domingo 2 yıl
Akıllı ev sistemlerinde apple ve google cok yavaş hareket etmesi hakkaten hayret verici..gerekli donanımlar cep telefonundaki donanımlarla ortak hatta cep telefonundakikelr ihtiyactan kat kat iyi....cep telefonu fiyatları ortadayken akıllı sistemlere istenilen paralar anormal..burda daki en buyuk sıkıntı yazılım ve organizasyon..aslında guvenli bir yazılımla iphone ların yedek paracalrından bile dort dortluk sistemler olusturalabilir..:D guvenliğe gelince hırsıza kapı dayanmaz deyimini hatırlatmak isterim zira mevcut kapılarında guvenlikleri tartısılır..
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DH Misafiri 2 yıl
Merhabalar @rdvn63 @Spider_hip @lawyer77
Ben Dinçer Sözütok. Bu projenin yaratıcı ekibi adına sizlere cevap vermek istiyorum.
Tabii ki sizlerin kaygısını çok net şekilde anlayabiliyoruz. Güvenlik hepimiz için önemli bir kavram.
Bizler bu noktada kapınıza ekstra bir cihaz takarken bu sistemin gelişmiş şifreleme metodlarıyla korunacağını taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda klasik yöntemleri sökün atın demek yerine klasik metodların bizlere sunamadığı özellikleri mevcut kapı sistemlerine uygulayarak uzaktan evinize kimin girip çıktığını izleyebilmeyi ve dışarıdan herhangi bir müdahaleyi görebileceğiniz bir sitem vaat ediyoruz. Manuel sistemlere ekstra bir güvenlik katmanı ekliyoruz gibi de düşünebilirsiniz.
Bunların yanında ise sizlerin de bahsettiği kapının önüne gelen kişileri fotoğraflayabilmek veya kapının önüne biri geldiğinde sizlere haber verebilmek adına ürün çeşitliliğimizi arttırmayı planlıyoruz.
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rdvn63 2 yıl DH Misafiri
Daha yeni görüyorum bildirim gelmedi.
Ancak dediğim gibi bu konular da eğer kendinize yazılım konusunda güveniyorsanız bir takım ekstra güvenceler vermeniz gerekiyor.
Konu ev olunca insanların en ufak endişe duymaması gerekiyor.
En ufak bir soru işareti ile kullanmam daha iyi denilmesi çok doğal.
Aslında bunun güvenlik kısmı sadece size de bağlı değil bizlere de bağlı sonuçta biz telefonumuzu kaybedebiliriz virüs girebilir.
Aynı şekilde bilgisayarımıza da bunlarla ilgili sorunlar olacaktır.
Sizin şifreleme sisteminizin hacklenmesi muhtemel bir ciddi olasılık bununla ilgili sözler yerine daha ciddi resmi bir takım güvenceler verilerek çözebilirsiniz.
Özetle sisteminiz eğer hacklenirse bunun sonucunda herhangi bir maddi hasar durumu için sigorta gibi bir takım güvenceler verilirse başarılı olacağını düşünüyorum.
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featfromcrash 2 yıl
Güvenlik ve İnternet yan yana kullanılmaz..
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Piêr Dé Sans 2 yıl
İyi de bununla ilgili bir otelin sorun yaşadığı haberleri falan da dolaşıyordu. Kapıları uzaktan ben kontrol edebiliyorsam herkes edebilir. Sonuçta olay bir araya girmeye bakar.
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mavizaman 2 yıl
Ne bu? Varyant kelimesini türkçeye kazandırma yazısı mı!...
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likeablex 2 yıl
Tam tam olur ya eski usul. :) Bu melez olmuş.
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Kerim5100 2 yıl
Manuelden şaşmayın :D
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axaxa 2 yıl
Manuel daha iyi gibi
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rdvn63 2 yıl en beğenilen
Bu tarz ürünlerle ilgili firmaların yüzde yüz garanti vermeleri gerekiyor hatta sigorta vs gibi şeyler eklenebilir yoksa güvenmek çok zor olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Spider_hip 2 yıl rdvn63
rdvn63

Bu tarz ürünlerle ilgili firmaların yüzde yüz garanti vermeleri gerekiyor hatta sigorta vs gibi şeyler eklenebilir yoksa güvenmek çok zor olacaktır.

Katılıyorum, işin içine yazılım girdi mi her şey hacklenebilir. Ne adamlar var hackleyemeyecekleri bir şey yok. Bence bu tarz durumlarda fiziksel güvenlik daha önemli. Kapı yanlarındaki betonlar köpük yerine adam gibi doldurulsun birden fazla çift aynalı kilitler olsun. Kapının çeliği sağlam olsun. Teknolojik olacaksa, kapının önüne biri geldiğinde otomatik foto çekip mail göndermek dahi olur. Ama komple güvenliği dijital kartlara bırakmak çok sakıncalı.
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