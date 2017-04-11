Kapıları ''akıllandıran'' sistem: Onlock

Hayatımızın her alanında bizi ''akıllı'' cihazlar karşılarken, vaktimizin önemli bir kısmını geçirdiğimiz evlerin de akıllı olmaması beklenemez. Evlerin akıllı olması için pek çok girişim ve şirket insanlar evlerinden uzaktayken, evlerinin güvenliğini sağlaması üzerine yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bu amaca yönelik geliştirilen sistemlerden olan Onlock da fiziksel anahtar taşıma/kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak ev sahiplerinin dünyanın neresinde olursa olsun kapılarını kilitlemesine ve açmasına olanak sağlıyor.

Onlock'u geliştirirken uluslararası ev kiralama platformu Airbnb'den ilham aldığını dile getiren ekip, evin anahtarını teslim alırken yaşadıkları zahmet üzerine Onlock'u geliştirmiş. Ekip Onlock sayesinde hem güvenlik endişelerinin ortadan kalkacağı hem de geçici olarak başkasına evinin anahtarını teslim etmek zorunda kalan ev sahiplerinin, artık buna ihtiyaç duymayacağını belirtiyor. Kurulumu için teknik bilgiye gerek olmayan Onlock, kendisini satın alan kullanıcılar tarafından kapıya monte edilerek kullanıma hazır hale geliyor.

Kullanıcılar, Onlock uygulaması veya web arayüzünde kullanıcı girişi yapıp önceden belirlenmiş Onlock şifresiyle istedikleri yerden kapılarını kilitleyebilecek ve kilidi açabilecekler. Geçtiğimiz ay başlayan StartersHub XO hızlandırma programına katılan 15 girişimden biri olan Onlock, 1 Eylül 2017'den itibaren ticari kullanıma sunularak müşterilerin karşısına çıkacak.