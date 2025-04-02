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    Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı: Kapılar açılmadı iddiası!

    Güvenlik özellikleriyle övgü toplayan Xiaomi SU7 ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı. Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada kapıların açılamadığı ve yolcuların içeride mahsur kaldığı iddia edildi.
    Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Mart 2024'te piyasaya sürdüğü SU7, güvenlik özellikleriyle övgü toplamıştı. Elektrikli sedan ne yazık ki ilk kez bir ölümlü kazaya karıştı. Üç kadın üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza, bir anda otomobilin güvenliğiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

    Kaza, 29 Mart 2025’te Çin'in Anhui eyaletindeki Dezhou-Shangrao Otoyolu’nda, gece 22:44 sularında meydana geldi. İlk haberler, aracın çarpışma sonrası alev aldığı ve kapıların açılamadığı yönündeydi. Yolcuların içeride mahsur kaldığı ve kaçamadıkları öne sürüldü. Bu iddialar, aracın güvenlik sistemlerine dair ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

    Xiaomi, artan endişeler üzerine 1 Nisan'da olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, kazaya dair elde edilen araç verilerini polisle paylaşarak, olayın teknik incelemesini sundu. Yapılan resmi açıklamaya göre kaza yapan araç, SU7'nin standart versiyonuydu ve NOA (Navigasyon Destekli Otopilot) modunda 116 km/h hızla ilerliyordu.

    Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı Tam Boyutta Gör

    Kapılar açılamadı iddiasına yanıt

    Araç, bir inşaat bölgesine yaklaştığında şeridin bariyerlerle kapatıldığını ve trafiğin karşı şeride yönlendirildiğini tespit etti. Uyarı verdi ve yavaşlamaya başladı. Ancak sürücü bu noktada kontrolü ele alarak fren yaptı ve direksiyonu çevirdi. Ne yazık ki, araç yaklaşık 97 km/s hızla beton bir direğe çarptı ve alev aldı.

    Çarpışmanın hemen ardından Xiaomi'nin acil durum sistemi otomatik olarak devreye girdi. Şirket, aracın kayıtlı sahibine ulaştı ve aracın o sırada başka biri tarafından kullanıldığını doğruladı. Acil durum çağrıları yapıldı ve saat 23:00 civarında olay yerine ekipler ulaştı. Xiaomi, kapıların kilitlendiği ve açılamadığı iddialarına da açıklık getirdi.

    Xiaomi yetkilileri, aracın dört kapısının da mekanik acil durum açma kollarına sahip olduğunu belirtti. Bu kollar, her kapının saklama bölmesinde bulunuyor ve batarya hasar görse bile kapıları açabiliyor. Çinli şirketin paylaştığı araç verileri, olay anında yaşananları saniye saniye gösteriyor:

    Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı Tam Boyutta Gör

    Dakika dakika olay anı

    • 22:27:17 – NOA modu aktif, hız 116 km/h
    • 22:28:17 – Hafif dikkat dağınıklığı uyarısı verildi
    • 22:36:48 – "Lütfen direksiyonu tutun" uyarısı verildi
    • 22:44:24 – Engel uyarısı: "Önde engel var, dikkatli olun"
    • 22:44:25 – Sürücü direksiyonu devraldı, direksiyon 22.0625 derece sola çevrildi, frene basıldı (%31)
    • 22:44:26 – Direksiyon 1.0625 derece sağa çevrildi, fren kuvveti artırıldı (%38)
    • 22:44:26-28 – Araç beton bariyere çarptı
    • 22:44:28 – Acil çağrı (eCall) sistemi devreye girdi
    • 22:44:39 – Acil çağrı merkeziyle bağlantı kuruldu
    • 22:45:06 – Araç sahibine ulaşıldı, sürücünün farklı biri olduğu doğrulandı
    • 22:47:15 – Acil servis ekipleri yönlendirildi
    • 23:00 civarı – Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı

    Xiaomi, olayın ardından özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu ve 30 Mart'ta polisle iş birliği yapmak üzere kaza yerine uzmanlarını gönderdiğini duyurdu. Şirket, mağdur ailelere destek sözü verirken, soruşturma sürecinde şeffaf olacağını da taahhüt etti. Yaşanan üzücü olay, Xiaomi'nin hisse senedi fiyatında %5'in üzerinde bir düşüşe neden oldu.

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    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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