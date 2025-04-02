Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı: Kapılar açılmadı iddiası!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Mart 2024'te piyasaya sürdüğü SU7, güvenlik özellikleriyle övgü toplamıştı. Elektrikli sedan ne yazık ki ilk kez bir ölümlü kazaya karıştı. Üç kadın üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza, bir anda otomobilin güvenliğiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Kaza, 29 Mart 2025’te Çin'in Anhui eyaletindeki Dezhou-Shangrao Otoyolu’nda, gece 22:44 sularında meydana geldi. İlk haberler, aracın çarpışma sonrası alev aldığı ve kapıların açılamadığı yönündeydi. Yolcuların içeride mahsur kaldığı ve kaçamadıkları öne sürüldü. Bu iddialar, aracın güvenlik sistemlerine dair ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

Tesla Cybertruck satmıyor, envanter şişiyor 7 sa. önce eklendi

Xiaomi, artan endişeler üzerine 1 Nisan'da olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, kazaya dair elde edilen araç verilerini polisle paylaşarak, olayın teknik incelemesini sundu. Yapılan resmi açıklamaya göre kaza yapan araç, SU7'nin standart versiyonuydu ve NOA (Navigasyon Destekli Otopilot) modunda 116 km/h hızla ilerliyordu.

Tam Boyutta Gör

Kapılar açılamadı iddiasına yanıt

Araç, bir inşaat bölgesine yaklaştığında şeridin bariyerlerle kapatıldığını ve trafiğin karşı şeride yönlendirildiğini tespit etti. Uyarı verdi ve yavaşlamaya başladı. Ancak sürücü bu noktada kontrolü ele alarak fren yaptı ve direksiyonu çevirdi. Ne yazık ki, araç yaklaşık 97 km/s hızla beton bir direğe çarptı ve alev aldı.

Çarpışmanın hemen ardından Xiaomi'nin acil durum sistemi otomatik olarak devreye girdi. Şirket, aracın kayıtlı sahibine ulaştı ve aracın o sırada başka biri tarafından kullanıldığını doğruladı. Acil durum çağrıları yapıldı ve saat 23:00 civarında olay yerine ekipler ulaştı. Xiaomi, kapıların kilitlendiği ve açılamadığı iddialarına da açıklık getirdi.

Xiaomi yetkilileri, aracın dört kapısının da mekanik acil durum açma kollarına sahip olduğunu belirtti. Bu kollar, her kapının saklama bölmesinde bulunuyor ve batarya hasar görse bile kapıları açabiliyor. Çinli şirketin paylaştığı araç verileri, olay anında yaşananları saniye saniye gösteriyor:

Tam Boyutta Gör

Dakika dakika olay anı

22:27:17 – NOA modu aktif, hız 116 km/h

NOA modu aktif, hız 116 km/h 22:28:17 – Hafif dikkat dağınıklığı uyarısı verildi

Hafif dikkat dağınıklığı uyarısı verildi 22:36:48 – "Lütfen direksiyonu tutun" uyarısı verildi

"Lütfen direksiyonu tutun" uyarısı verildi 22:44:24 – Engel uyarısı: "Önde engel var, dikkatli olun"

Engel uyarısı: "Önde engel var, dikkatli olun" 22:44:25 – Sürücü direksiyonu devraldı, direksiyon 22.0625 derece sola çevrildi, frene basıldı (%31)

Sürücü direksiyonu devraldı, direksiyon 22.0625 derece sola çevrildi, frene basıldı (%31) 22:44:26 – Direksiyon 1.0625 derece sağa çevrildi, fren kuvveti artırıldı (%38)

Direksiyon 1.0625 derece sağa çevrildi, fren kuvveti artırıldı (%38) 22:44:26-28 – Araç beton bariyere çarptı

Araç beton bariyere çarptı 22:44:28 – Acil çağrı (eCall) sistemi devreye girdi

Acil çağrı (eCall) sistemi devreye girdi 22:44:39 – Acil çağrı merkeziyle bağlantı kuruldu

Acil çağrı merkeziyle bağlantı kuruldu 22:45:06 – Araç sahibine ulaşıldı, sürücünün farklı biri olduğu doğrulandı

Araç sahibine ulaşıldı, sürücünün farklı biri olduğu doğrulandı 22:47:15 – Acil servis ekipleri yönlendirildi

Acil servis ekipleri yönlendirildi 23:00 civarı – Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı

Xiaomi, olayın ardından özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu ve 30 Mart'ta polisle iş birliği yapmak üzere kaza yerine uzmanlarını gönderdiğini duyurdu. Şirket, mağdur ailelere destek sözü verirken, soruşturma sürecinde şeffaf olacağını da taahhüt etti. Yaşanan üzücü olay, Xiaomi'nin hisse senedi fiyatında %5'in üzerinde bir düşüşe neden oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı