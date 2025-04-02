Xiaomi SU7'nin karıştığı ilk ölümlü kaza üç can aldı: Kapılar açılmadı iddiası!

Kaza, 29 Mart 2025’te Çin'in Anhui eyaletindeki Dezhou-Shangrao Otoyolu’nda, gece 22:44 sularında meydana geldi. İlk haberler, aracın çarpışma sonrası alev aldığı ve kapıların açılamadığı yönündeydi. Yolcuların içeride mahsur kaldığı ve kaçamadıkları öne sürüldü. Bu iddialar, aracın güvenlik sistemlerine dair ciddi endişeleri beraberinde getirdi.
Xiaomi, artan endişeler üzerine 1 Nisan'da olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, kazaya dair elde edilen araç verilerini polisle paylaşarak, olayın teknik incelemesini sundu. Yapılan resmi açıklamaya göre kaza yapan araç, SU7'nin standart versiyonuydu ve NOA (Navigasyon Destekli Otopilot) modunda 116 km/h hızla ilerliyordu.
Kapılar açılamadı iddiasına yanıt
Araç, bir inşaat bölgesine yaklaştığında şeridin bariyerlerle kapatıldığını ve trafiğin karşı şeride yönlendirildiğini tespit etti. Uyarı verdi ve yavaşlamaya başladı. Ancak sürücü bu noktada kontrolü ele alarak fren yaptı ve direksiyonu çevirdi. Ne yazık ki, araç yaklaşık 97 km/s hızla beton bir direğe çarptı ve alev aldı.
Çarpışmanın hemen ardından Xiaomi'nin acil durum sistemi otomatik olarak devreye girdi. Şirket, aracın kayıtlı sahibine ulaştı ve aracın o sırada başka biri tarafından kullanıldığını doğruladı. Acil durum çağrıları yapıldı ve saat 23:00 civarında olay yerine ekipler ulaştı. Xiaomi, kapıların kilitlendiği ve açılamadığı iddialarına da açıklık getirdi.
Xiaomi yetkilileri, aracın dört kapısının da mekanik acil durum açma kollarına sahip olduğunu belirtti. Bu kollar, her kapının saklama bölmesinde bulunuyor ve batarya hasar görse bile kapıları açabiliyor. Çinli şirketin paylaştığı araç verileri, olay anında yaşananları saniye saniye gösteriyor:
Dakika dakika olay anı
- 22:27:17 – NOA modu aktif, hız 116 km/h
- 22:28:17 – Hafif dikkat dağınıklığı uyarısı verildi
- 22:36:48 – "Lütfen direksiyonu tutun" uyarısı verildi
- 22:44:24 – Engel uyarısı: "Önde engel var, dikkatli olun"
- 22:44:25 – Sürücü direksiyonu devraldı, direksiyon 22.0625 derece sola çevrildi, frene basıldı (%31)
- 22:44:26 – Direksiyon 1.0625 derece sağa çevrildi, fren kuvveti artırıldı (%38)
- 22:44:26-28 – Araç beton bariyere çarptı
- 22:44:28 – Acil çağrı (eCall) sistemi devreye girdi
- 22:44:39 – Acil çağrı merkeziyle bağlantı kuruldu
- 22:45:06 – Araç sahibine ulaşıldı, sürücünün farklı biri olduğu doğrulandı
- 22:47:15 – Acil servis ekipleri yönlendirildi
- 23:00 civarı – Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı
Xiaomi, olayın ardından özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu ve 30 Mart'ta polisle iş birliği yapmak üzere kaza yerine uzmanlarını gönderdiğini duyurdu. Şirket, mağdur ailelere destek sözü verirken, soruşturma sürecinde şeffaf olacağını da taahhüt etti. Yaşanan üzücü olay, Xiaomi'nin hisse senedi fiyatında %5'in üzerinde bir düşüşe neden oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ha öyle mi kanka
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo