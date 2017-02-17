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Kara yollarında önemli düzenleme: Borcu olan ülkeden çıkamayacak

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte yollardaki geçiş ücretleri konusunda önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Buna göre borcu olanlar artık ülkeyi terk edemeyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ücretli kara yollarında yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’de yayınladı. Alınan kararlarla birlikte Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve benzeri sistemlerin yanı sıra diğer ücretli yollara dair yaptırımlar artırıldı.
Ayrıca Bkz. "Dijital dünyada korunmak artık temel bir ihtiyaç haline geldi"
Uygulamayla birlikte bundan böyle yabancı plakalı araçlar ücretli kara yollarını kullandıklarında ilgili tarifeye uygun ücreti ödemeleri zorunlu olacak. Bu yüzden ödemenin yapılabilmesi adına ücret toplama sistemlerinden birine abone olmak ve yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurmak gerekecek. Üstelik plakanın kameralar tarafından mutlaka okunabilir halde olmasının altı çiziliyor.

Geçiş ücretlerini ödemeyenlerin ülkeden çıkış yapmasına izin verilmeyecek


Geçiş ücretlerini ödemeden gidenlere 6001 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarına göre geçiş ücretiyle birlikte bu ücretin 10 katı idari para cezası verilecek. 15 gün içerisinde ilgili geçiş ücretini ödeyenlere ise herhangi bir para cezası uygulanmayacak. Sürücülerin Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın cezaların tahsilatı ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bkz. "Tesla aracıyla otoyolda hayat kurtaran adama Elon Musk’tan büyük sürpriz"
Türkiye içerisinde ücretli kara yollarını kullanan ancak denetim istasyonlarında borcunu ödemeden gidenler ülkeden çıkış yapamayacak. Sınır kapılarına giden araçların borçları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilerek tahsilatın gerçekleştirilmesi sağlanacak. Yabancı plakalı araçların gümrük girişlerinde, abonelik sırasında ödenmemiş geçiş ücretleri ve idari para cezası borçları varsa, PTT veya ilgili bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170217-2.htm Yorum Yaz
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karragenan 2 yıl en beğenilen Xeblion
Xeblion
Cehape döneminde HGS cezalarını ödemeden gidiyorlardı

hocam cehape 70 yıldır iktidarda değil
1 Yanıt Yanıtla +49
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hlksnrr 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Haraç kesen devlet.

Haraçla ve alakası var, saçma sapan yazmışsınız.
1 Yanıt Yanıtla +23
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hlksnrr 2 yıl The SATANİST
The SATANİST
bakanlarda milletvekilleride dağilmi ?

Haberi okumuyor musunuz ? " YABANCI " plakalı araçlar diyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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mr.big 2 yıl
Konudaki ilk mesajlar konunun tüm ciddiyetini almış...
Daha ciddi konuları akla getirmiş... OKUMUYORUZ
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xmen121 2 yıl
İlginç
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Firaristt 2 yıl
Yerinde bir karar. Yabancı plakalı olup Türkiye'ye gelene kadar kurallara harfiyen uyup Türkiye'ye girince trafik canavarına dönüşen çok var. Yabancı plaka da olunca iyice b*kunu çıkarıyorlardı.
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2000watts 2 yıl
Iyide zaten boyle bir sistem vardi. Borcu olan çikamiyordu. Anlamadim simdi.
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kadirirdem 2 yıl
Çok mantıklı olmuş ben destekliyorum.
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Turkforce 2 yıl
Yabancılara geçici TC kimlik nosunun yanında araçlarınada geçici plaka verilsin.
Mobese sistemlerinin yabancı dillerde yazılı plakaları okuma özelliği olduğunu sanmıyorum.
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drmelihx 2 yıl
Yazin bir ara mersin tarafindaydim sonra kapadokya tarafina gectim yabanci plakali araclarin saygisizligindan biktim üzerinize alinmayin ama sonradan görme halleri ,araci üzerinize dogru sürmeleri ,pencereden sarkan elleri, ben cipe biniyorum havalari avrupanin önyargisini anlamaya yeter..
Vergiyi gariban vatandasa keseceklerine bunlara yüklensinler hertürlü ücrete tabi olsunlar...
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Experimentation 2 yıl
almancılar eskisi gibi basamayacak desene
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MrT4ngo 2 yıl
Her kapikule girişimizde 10 saat bekliyoruz güzel haber bundan sonra 20 saat bekleriz. Avusturya bulgaristan gibi vinyet alıp cama yapıştırsak daha iyiydi.
Her yıl çıkıyor bu haberler. Her yılda tırt. Basan bastığı ile kalıyor gidiyor. Bu yılda tırt çıkar büyük ihtimalle. Kameralar yabancı plakaları okuyamıyor zaten
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tassa 2 yıl
Yıllardan beri konuşulan konu yine çıkmış meydana.Birşey olacağını sanmıyorum.
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HABERİN ETİKETLERİ
karayolu, ücretli geçiş ve
5 etiket daha yabancı plaka ücretli otoyol Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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