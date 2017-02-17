Kara yollarında önemli düzenleme: Borcu olan ülkeden çıkamayacak

Ücretli kara yollarında yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’de yayınladı. Alınan kararlarla birlikte Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve benzeri sistemlerin yanı sıra diğer ücretli yollara dair yaptırımlar artırıldı.

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Geçiş ücretlerini ödemeyenlerin ülkeden çıkış yapmasına izin verilmeyecek

Geçiş ücretlerini ödemeden gidenlere 6001 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarına göre geçiş ücretiyle birlikte bu ücretin 10 katı idari para cezası verilecek. 15 gün içerisinde ilgili geçiş ücretini ödeyenlere ise herhangi bir para cezası uygulanmayacak. Sürücülerin Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın cezaların tahsilatı ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek.

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Türkiye içerisinde ücretli kara yollarını kullanan ancak denetim istasyonlarında borcunu ödemeden gidenler ülkeden çıkış yapamayacak. Sınır kapılarına giden araçların borçları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilerek tahsilatın gerçekleştirilmesi sağlanacak. Yabancı plakalı araçların gümrük girişlerinde, abonelik sırasında ödenmemiş geçiş ücretleri ve idari para cezası borçları varsa, PTT veya ilgili bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170217-2.htm

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Uygulamayla birlikte bundan böyle yabancı plakalı araçlar ücretli kara yollarını kullandıklarında ilgili tarifeye uygun ücreti ödemeleri zorunlu olacak. Bu yüzden ödemenin yapılabilmesi adına ücret toplama sistemlerinden birine abone olmak ve yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurmak gerekecek. Üstelik plakanın kameralar tarafından mutlakaolmasının altı çiziliyor.