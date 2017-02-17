Dijital dünyada korunmak artık temel bir ihtiyaç haline geldi

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen, dünyada ve ülkemizde birçok ünlü isimle çalışan Kişisel Güvenlik Danışmanı Levent Süleyman Ağaoğlu ve Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stefan Tanase’in katıldığı toplantıda dijital dünyaya dair önemli açıklamalar yapıldı.

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Diğer taraftan büyük şehirlerde olduğu gibi sanal dünyada da kalabalığın artmasıyla akıllı cihazların yanı sıra tablet, güvenlik kameraları ve bebek monitörlerinin de güvenliklerinin artırılması, varsayılan şifrelerin değiştirilmesi gerekiyor. İnsanların siber tehditleri hafife aldığını ifade eden Stefan Tanase, dijital cihazların risklere karşı hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor.

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Peki temel siber güvenlik prensipleri nasıl olmalı?

Bilmediğiniz kişilerin mesajlarındaki bağlantıları takip etmeyin veya dosyaları açmayın. Bir arkadaşınızın veya bir kişinin e-posta, mesajlaşma veya sosyal medya aracılığıyla gönderdiği bir bağlantı hakkında şüpheleriniz varsa, gönderenlerin gerçekten onlar olduğundan emin olmak için onlarla birlikte kontrol edin çünkü başkaları onların hesaplarına erişim sağlamış olabilir. Kişisel verilerinizi veya gizli bilgilerinizi birisine gönderirken, o kişinin gerçekten olduğunu iddia ettiği kişi olduğundan emin olun. Kişisel verilerinizi bir yere girmeden önce URL adresinin doğruluğunu kontrol edin. Web sitesinin adresinin fazladan harf veya simge içermediğinden emin olun. Bu, siber suçlular tarafından dikkatsiz kullanıcıları yakalamak için tercih edilen bir hiledir. Şifreleri girerken, güvenli bir https bağlantısı olup olmadığını kontrol edin. Sitenin adresi HTTP:// yerine HTTPS:// ile başlamalıdır. Güçlü karmaşık şifreler kullanın; hesaplarınızın ve hizmetlerinizin her biri için farklı bir şifre kullanın. Farklı şifreleri oluşturmak ve hatırlamak için sayısız hafıza tekniğini veya tüm şifrelerinizi güvende tutan kullanışlı bir ürün olarak Kaspersky Password Manager gibi çözümleri kullanabilirsiniz. Yalnızca yasal yazılımları (veya açık kaynaklı güvenli yazılımlar) kullanın. Bu yazılımlar PC'nizin istikrarlı performansını garanti etmeli ve verilerinizi güvende tutmalı. Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin; kullanmadığınız programları kaldırın. PC, akıllı telefon ve tabletinizde kapsamlı bir siber güvenlik çözümü kullanın ve düzenli olarak güncelleyin.

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Türkiye’ye gelen ünlü isimlerin nerede gezeceklerini, nerede naslı davranmaları gerektiğini bilmediklerini söyleyen Süleyman Ağaoğlu, bu konuda onlara yardımcı olarak yol gösteriklerini ve güvenliği sağlayarak ülkemizde rahatlıkla zaman geçirmelerine yardımcı olduklarını belirtiyor.’ın ise aynı desteği dijital dünyada sağladığına dikkat çeken Ağaoğlu böylelikle internette gezinmek ve alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların her daim güvenliğinin sağlandığını dile getiriyor.